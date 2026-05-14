唱錢｜「燒味界古天樂」登場！獨創「斬燒味演唱法」笑言叉燒係「三條褲」？
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音樂節目《唱錢》今集迎來超爆笑素人，「燒味界古天樂」Andy不但歌聲動人，更心血來潮大晒獨門「斬燒味演唱法」，幽默感十足！他除了獲森美加持封號，其超精叻囝囝更現身打氣，場面溫馨又搞笑，究竟這位燒味師傅的歌喉與幽默感有多驚人？
Andy登場自稱譚詠麟粉絲 獲森美封「燒味界古天樂」
今集《唱錢》其中一位素人挑戰者Andy，自稱是譚詠麟的忠實粉絲，一登場就充滿喜感。當他演唱《今期流行》時，其投入的模樣讓主持人森美忍不住將他封為「燒味界古天樂」，稱號一出即引爆全場笑點。Andy不僅欣然接受，更將這個稱號發揚光大，以風趣幽默的形象成功俘虜現場觀眾。
獨創「斬燒味演唱法」 心血來潮笑爆全場
身為燒味師傅的Andy，在比賽期間更將職業與歌唱完美結合，心血來潮即場示範極其另類的「斬燒味演唱法」，創意十足的表演方式讓全場捧腹大笑。除了表演夠特別，他的口才亦相當了得，笑言自己工作的店家叉燒是「三條褲叉燒」，獨特的幽默感令評審和觀眾都印象深刻，為緊張的比賽增添了不少歡樂氣氛。
超精叻囝囝現身打氣 溫馨互動融化全場
除了Andy本人極具娛樂性，他的超精叻囝囝亦是今集的一大亮點。囝囝現身為爸爸打氣，父子間的溫馨互動為現場帶來不少歡樂。囝囝的可愛與活潑，不但沒有令爸爸分心，反而成為他表演的最佳動力，父子檔的魅力成功融化全場，展現出Andy在舞台下作為慈父的溫柔一面，形象相當加分。
網民大讚夠貼地：高手在民間！
節目播出後，「燒味界古天樂」Andy迅速引起網民熱議，大讚他為節目帶來新鮮感。網民紛紛留言：「呢啲素人先好睇！夠晒貼地！」、「燒味界古天樂笑死我，好想睇下點樣斬住燒味唱歌！」、「個仔仔好得意呀！父子檔好有愛！」、「支持Andy！高手在民間！」、「希望佢可以贏多啲獎金，唱得又玩得！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期