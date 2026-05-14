唱錢｜「燒味界古天樂」登場！獨創「斬燒味演唱法」笑言叉燒係「三條褲」？

音樂節目《唱錢》今集迎來超爆笑素人，「燒味界古天樂」Andy不但歌聲動人，更心血來潮大晒獨門「斬燒味演唱法」，幽默感十足！他除了獲森美加持封號，其超精叻囝囝更現身打氣，場面溫馨又搞笑，究竟這位燒味師傅的歌喉與幽默感有多驚人？