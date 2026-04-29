唱錢｜港姐莊子璇靚聲獲激讚「好Sexy」！短裙晒逆天長腿勁吸睛
Eric Kwok聽出耳油 激讚莊子璇歌聲「好Sexy」
雖然莊子璇的正式演出要到本周六才播出，但節目組率先披露了音樂總監Eric Kwok的聽後感，評價相當之高！Eric Kwok聽完Hilary的演唱後，毫不吝嗇地讚美：「幾好聽喎你把聲，有種 Sexy 感覺」。他更進一步分析，認為Hilary的歌聲充滿魅力，與她平時說話的聲音截然不同，補充道：「係嗰種好有吸引力嘅聲，你講嘢把聲同你唱歌把聲好唔同」。得到專業音樂人如此具體的肯定，令外界對這位港姐冠軍的歌唱實力刮目相看。
莊子璇短裙上陣騷美腿 私下地獄式練習Look曝光
莊子璇為今次挑戰可謂做足準備，除了在台上以一身搶眼的短打套裝上陣，將一雙修長美腿完美展現，極盡吸睛之外，私底下更進行了地獄式練習。從官方發布的練習照片中可見，Hilary在家中全情投入練歌，其居家「卡通老鼠」打扮亦意外成為亮點，可愛模樣與台上的性感形象形成強烈反差。雖然她表示並非以打爆機為目標，但從她努力備戰的態度可見，她絕對希望唱好每首歌，絕不欺場。
莊子璇殺入魔音女團16強 港姐應援團肉緊撐場
事實上，莊子璇在歌唱方面早有涉獵，偶爾會在社交平台分享唱歌片段，更已成功在另一節目中打入「魔音女團」16強，可見其潛力。今次登上《唱錢》舞台，除了考驗實力，更有強大的應援團為她打氣。現場可見「東張女神」梁敏巧、何沛珈，以及同屆港姐李尹嫣、王汛文均在場支持，四人更不約而同看得相當肉緊，緊張程度不遜於台上的Hilary，足見姊妹情深。
網民洗版期待：估唔到港姐唱歌咁得
預告片段及照片流出後，網民對莊子璇的表現充滿期待，討論區被火速洗版。不少網民對她獲Eric Kwok稱讚感到驚訝：「平時聽佢講嘢斯斯文文，原來唱歌把聲咁Sexy？」、「連Eric Kwok都讚，今次堅係有料到！」、「好想聽下有幾唔同，期待值爆燈！」同時，她的外型和努力也獲得大讚：「對腳真係冇得輸，視覺聽覺雙重享受！」、「居家look好可愛，睇得出真係好努力練習！」。