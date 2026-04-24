唱錢｜20歲詹天文撇甩Opera腔！獲前評審Eric Kwok激讚：好聽咗！挑戰三萬獎金？

《聲夢傳奇》第一季畢業生詹天文（Windy）近日現身《唱錢》，揚言要挑戰最高金額三萬港元獎金，更強調自己已成功撇甩以往的Opera腔！年僅20歲的她全程表現淡定，似表演多過玩遊戲，獲主持森美及曾任《聲夢》評審的Eric Kwok輪流大讚。到底昔日被指唱腔老成的Windy，如今蛻變成點？她又能否成為第三位擊倒Monster的歌手？