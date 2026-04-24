唱錢｜20歲詹天文撇甩Opera腔！獲前評審Eric Kwok激讚：好聽咗！挑戰三萬獎金？
Windy現身《唱錢》自爆弱點
年僅20歲的詹天文（Windy）為瞄準《唱錢》的最高金額30,000港元，賽前做足準備，透露在廣州星海音樂學院苦練了接近兩星期。雖然Windy自3歲起已學習聲樂，底子深厚，但她亦坦承有自己的「死穴」，直言最害怕的三大歌曲為《煎熬》、《荊棘海》及《越難越愛》，而最大的弱點則是應付歌曲中上上落落的音以及低音部分。雖然賽前自爆弱點，但Windy在節目中全程表現得相當淡定，猶如在開個人演唱會，不過據悉有其中兩首歌曲，卻令Windy回復緊張，更要逐粒音打拍子才能過關。
Eric Kwok激讚Windy：好聽咗你把聲
Windy的表現獲得主持森美及嘉賓評審Eric Kwok超高評價。森美聽完Windy唱歌後，一輪嘴激讚，直言聽她唱歌是一種享受：「今日我就好享受喇，各位家庭觀眾，恭喜晒」、「我哋希望你每一首都唱得好聽」、「頭先你唱（咗）兩首，兩首都有感情」。森美更形容Windy的歌聲給人一種「如履平地感覺，好輕鬆自然」，並看好她能挑戰成功：「今集真係有機會攞到三萬」。而曾任《聲夢》首季評審的Eric Kwok，則對Windy的蛻變感到驚喜，直接大讚：「好聽咗你把聲」「圓滑同通透咗」簡單兩句已肯定了Windy的進步，證明她已擺脫昔日影子。
3歲學唱歌15歲已有大將之風
回顧詹天文的音樂路，可謂贏在起跑線。她早在3歲時已跟隨專業女高音歌唱家王珊及戚芷君學習聲樂，打下極深厚的正統聲樂底子。在2021年，年僅15歲的Windy參加《聲夢傳奇》第一季，當時已憑著穩健的台風及充滿穿透力的Opera腔震驚觀眾，不過亦有意見指其唱腔略為單一。DSE畢業後，Windy獲得美國伯克利音樂學院等多間世界級名校錄取，最終選擇入讀廣州星海音樂學院修讀音樂表演課程，持續進修。昔日的Opera腔標籤，如今在《唱錢》舞台上被前評審Eric Kwok親口認證已變得「圓滑通透」，足見其努力沒有白費。
網民洗版期待：想聽Windy唱流行曲
節目預告一出，不少看著Windy長大的觀眾都表示非常期待，認為她的唱功在《聲夢》系列學員中絕對是數一數二，如今唱腔再進化，令樂迷更加好奇。網民紛紛留言洗版，表示必定會準時收看：
「Windy真係大個女啦，唱功愈來愈穩！」
「好想聽下佢撇甩咗Opera腔之後係點，一定好屈機！」
「Eric Kwok都讚，即係真係進步好大，今集必睇！」
「由《聲夢》睇到依家，終於等到佢發光發熱！」
「三萬蚊！支持Windy挑戰成功！」