TVB Plus豪擲10萬現金搞《唱錢》｜郭偉亮爆革命性玩法：把聲幾難聽都贏到錢？
TVB Plus今日（26日）宣布推出全新音樂遊戲節目《唱錢》，更請來資深音樂人郭偉亮（Eric Kwok）擔任音樂總監！Eric Kwok驚爆節目玩法極具革命性，參賽者毋須感情同台風，只要音準節奏達標就有機會獨取100,000元現金，究竟係咩玩法咁破格？
《唱錢》全城招募 郭偉亮爆靠機器做評判
TVB Plus今日宣布籌備經年的全新音樂遊戲節目《唱錢》正式展開招募，歡迎香港及大灣區18歲或以上市民報名，截止日期為下月14日。節目以「唱錢大戰，音準兌現」為口號，玩法與傳統歌唱比賽截然不同，參賽者毋須華麗台風或動人感情，因為評判並非人類，而是一部專誠開發的「專業音準分析系統」（Audio Intelligence Analyzer）。這部機器只會冷冰冰地分析參賽者的音準及節奏，只要啱Beat又啱Pitch就能成功過關，完全沒有感情分，隨時有機會獨攬100,000港元現金獎！
郭偉亮親解玩法：「把聲幾難聽都贏到錢」
擔任節目音樂總監的郭偉亮（Eric Kwok）早前接受訪問時，形容《唱錢》是「好革命性、好突破嘅節目，香港從未見過」。他再三強調參賽者可以完全拋開感情及舞台感，更笑言就算唱得難聽都無問題，最重要是音準和節奏，並爆出金句：「你把聲可以好衰、好難聽，不過只要音準、拍子 ok 就可以過關攞錢。」Eric Kwok補充，TVB Plus研發的系統可以實時檢測音準和拍子，過程「就好似打機咁，實時睇到你唱得啱唔啱」，刺激感十足。他除了擔任音樂顧問，亦會身兼主持，並預告稍後將有另一位重量級主持加盟，令人期待。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期