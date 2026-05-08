唱錢｜黃淑蔓挑戰破紀錄獲4次100%！唱經理人名曲勁緊張：驚毁師門？

入行11年的黃淑蔓（Feanna）主動請纓挑戰音樂Game Show《唱錢》，竟爆出驚人成績！據知她「破紀錄」地收獲4次100％拍子準確率，令主持人大為驚艷。不過，當挑戰經理人林珊珊名曲時，她卻罕有地表現緊張，更擔心自己會「毁師門」，究竟她能否成功打爆機？