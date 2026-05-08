唱錢｜黃淑蔓挑戰破紀錄獲4次100%！唱經理人名曲勁緊張：驚毁師門？
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入行11年的黃淑蔓（Feanna）主動請纓挑戰音樂Game Show《唱錢》，竟爆出驚人成績！據知她「破紀錄」地收獲4次100％拍子準確率，令主持人大為驚艷。不過，當挑戰經理人林珊珊名曲時，她卻罕有地表現緊張，更擔心自己會「毁師門」，究竟她能否成功打爆機？
黃淑蔓主動請纓挑戰 驚人實力獲4次100%準確率
曾兩度奪得金像獎「最佳原創電影歌曲」的黃淑蔓（Feanna），今次主動舉手參加《唱錢》，鬥志高昂地表示：「我係為咗挑戰 Monster 先嚟呢個節目架！」原來5歲已愛上唱歌的她，自中一開始便學習聲樂，根基深厚。在節目中，她果然不負眾望，據知竟「破紀錄」地收獲了4次100％的拍子準確率，驚人實力令主持森美及Eric Kwok都大為驚艷，森美大讚：「唱歌好穩陣」，Eric Kwok更評價：「有女人味。」
Feanna挑戰經理人名曲勁緊張 驚呼：Pass唔到咪毁師門？
雖然實力備受肯定，但Feanna在挑戰其中一首歌時卻顯得異常緊張。原來該歌曲是其經理人林珊珊的首本名曲《戀愛預告》，對她別具意義。面對這項特殊任務，Feanna賽前忍不住大嗌「特別緊張」，更向鏡頭坦言擔心自己表現不佳會壞了家聲，半開玩笑地驚呼：「Pass唔到咪毁師門？」這份壓力無疑為她的挑戰增添了更多變數，也讓觀眾更加期待她最終的表現。
網民睇好黃淑蔓實力 洗版留言：實力派唔使驚！
節目預告一出，不少網民對黃淑蔓的表現充滿期待，紛紛留言表示看好。有網民大讚：「Feanna本身就係實力派，挑戰呢啲節目濕濕碎啦！」、「好想快啲睇到佢點樣攞4次100%！」亦有粉絲為她挑戰經理人名曲打氣：「唱《戀愛預告》壓力一定好大，加油呀！」、「珊珊姐一定會撐你，唔使驚毁師門！」更有網民笑言：「Eric Kwok話有女人味，睇嚟Feanna真係大個女啦！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期