唱錢｜黃淑蔓挑戰地獄歌成功！主持森美興奮過度嗌到暈低勁震撼

人氣互動音樂節目《唱錢》昨晚（9日）播出一集再創經典場面！嘉賓黃淑蔓（Feanna）竟成功挑戰被音樂總監Eric Kwok視為「不可能任務」的超級Monster歌曲《I Will Always Love You》，嚇到主持森美、Eric Kwok瘋狂尖叫衝上台，森美更一度興奮過度，嗌到當場暈低跌落地，場面極度震撼！