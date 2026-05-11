唱錢｜黃淑蔓挑戰地獄歌成功！主持森美興奮過度嗌到暈低勁震撼
廣告
人氣互動音樂節目《唱錢》昨晚（9日）播出一集再創經典場面！嘉賓黃淑蔓（Feanna）竟成功挑戰被音樂總監Eric Kwok視為「不可能任務」的超級Monster歌曲《I Will Always Love You》，嚇到主持森美、Eric Kwok瘋狂尖叫衝上台，森美更一度興奮過度，嗌到當場暈低跌落地，場面極度震撼！
昨晚挑戰終極魔王歌 全場氣氛推至頂點
在挑戰終極魔王歌曲《I Will Always Love You》前，音樂總監Eric Kwok已事先張揚，直言：「我係質疑過究竟有冇人可以成功搞掂呢隻歌呢？」，更將其封為「一隻本來以為冇乜人可以成功到嘅歌。」而黃淑蔓本人亦坦言信心不大，擔心自己平時唱歌「太有自己Version」。誰知她最終竟以高達93.8%的綜合成績成功過關，瞬間引爆全場，令三位主持完全失控。
森美激動熊抱兼暈倒 Eric Kwok：世界原來有希望
眼見黃淑蔓挑戰成功，森美與Eric Kwok立即極速衝上台，森美更失控熊抱Eric Kwok，之後更因嗌得太激動而當場暈低跌倒，事後他心有餘悸地說：「我跌落地嗰吓唔係玩架，係嗌到暈咗」。Eric Kwok亦對黃淑蔓的表現讚不絕口：「抵你贏，因為你熟讀晒啲音」、「你話畀我聽呢個世界原來有希望」。成功為觀眾贏得HK$30,000現金獎的黃淑蔓，還搞笑地叫媽咪「快啲撳掣」爭獎金，相當可愛。
黃淑蔓過關斬將連闖八關 林欣彤名曲都輕鬆駕馭
其實在挑戰終極歌曲前，黃淑蔓已展示出驚人實力，連過八關，當中包括《希望》（97.2%）、《戀愛預告》（92.2%）、《越難越愛》（91.3%）等歌曲。最令人佩服的是，她連首次在節目出現、林欣彤出名難唱的《忍》都能輕鬆駕馭，唱出極強感染力，令森美也佩服不已，大讚：「你嗰種從容打低咗我哋系統。」
網民睇到目瞪口呆 「簡直係屈機級表現」
節目播出後，網民對黃淑蔓的驚人表現及主持的瘋狂反應議論紛紛，留言洗版！有網民表示：「睇到我起雞皮！太勁啦！」、「森美個反應就係我本人！睇到我跟住一齊嗌！」、「Feanna把聲真係天籟，唱Whitney Houston都咁穩！」、「呢集《唱錢》絕對係經典，要無限重溫！」、「黃淑蔓真係禾稈冚珍珠！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期