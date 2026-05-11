唱錢｜黃淑蔓挑戰魔王級神曲！Eric Kwok質疑到跪拜 森美嗌到暈低震驚全場
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上周六晚（9日）播出的《唱錢》迎來歷史性一刻！嘉賓黃淑蔓（Feanna）竟成功擊敗被主持Eric Kwok（EK）封為「不可能任務」的超級Monster歌曲《I Will Always Love You》，令全場陷入瘋狂！主持森美、EK更激動得衝上台熊抱，森美更一度興奮過度嗌至缺氧暈低，場面極度震撼，究竟Feanna是如何做到的？
Eric Kwok賽前斷言無人能成功
在黃淑蔓正式挑戰前，擔任音樂總監的Eric Kwok已多次表明對此曲的難度感到絕望，更直言：「我係質疑過究竟有冇人可以成功搞掂呢隻歌呢？」他將這首歌形容為「一隻本來以為冇乜人可以成功到嘅歌。」面對魔王級難關，連Feanna本人亦坦言信心不大，擔心自己平時唱歌「太有自己Version」會影響賽果。現場氣氛在挑戰前已繃緊至極點，所有人都為她捏一把汗。
黃淑蔓93.8%高分過關 森美激動暈倒
在一片質疑聲中，黃淑蔓最終以驚人的93.8%綜合成績成功挑戰，畫面顯示「SUCCESS」一刻，錄影廠瞬間爆發出瘋狂尖叫！森美與Eric Kwok第一時間衝上台，森美更興奮得緊緊熊抱EK，隨後更因過度激動而當場暈倒在地，他事後心有餘悸說：「我跌落地嗰吓唔係玩架，係嗌到暈咗」。EK亦對Feanna的表現五體投地，大讚：「抵你贏，因為你熟讀晒啲音」、「你話畀我聽呢個世界原來有希望」。
Feanna連過8關盡顯功架
事實上，黃淑蔓在挑戰終極魔王前已展現超強實力，全晚表現穩定得驚人。她一口氣連過8關，當中包括林欣彤以難唱見稱的《忍》，綜合成績高達93.7%，令森美佩服表示：「你嗰種從容打低咗我哋系統。」而她挑戰的其他歌曲如《希望》、《Chotto 等等》、《越難越愛》等，綜合成績全部超過91%，穩定性及歌唱技巧已讓主持們讚不絕口，為最終成功挑戰神曲埋下伏筆。
網民見證歷史一刻：簡直係屈機
節目播出後，網民同樣對這歷史性的一幕感到無比震撼，紛紛留言見證創舉！有網民激動表示：「黐線，勁到」、「好勁，連 Whitney Houston 嘅《I Will Always Love You》都過關」、「完全係屈機」、「睇到我哋都好激動！」、「新一代巨肺誕生！」，更有不少人表示要立即重溫她的所有歌曲：「睇完《唱錢》即刻去追聽番佢嘅歌」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期