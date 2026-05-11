唱錢｜黃淑蔓挑戰魔王級神曲！Eric Kwok質疑到跪拜 森美嗌到暈低震驚全場

上周六晚（9日）播出的《唱錢》迎來歷史性一刻！嘉賓黃淑蔓（Feanna）竟成功擊敗被主持Eric Kwok（EK）封為「不可能任務」的超級Monster歌曲《I Will Always Love You》，令全場陷入瘋狂！主持森美、EK更激動得衝上台熊抱，森美更一度興奮過度嗌至缺氧暈低，場面極度震撼，究竟Feanna是如何做到的？