唱錢｜黃淑蔓唱功震驚網民！洗版式激讚「新一代巨肺」 睇到飯都凍埋？

黃淑蔓（Feanna）日前在《唱錢》的超卓表現，播出後立即在網上引爆洗版式討論！她不但成功挑戰魔王級歌曲，其甜美外貌與超強唱功的巨大反差，更令無數網民「沉船」，紛紛留言激讚。討論區及社交媒體均被對她的讚美攻陷，究竟這位「甜姐兒」有何魅力，能讓網民愛不釋手？