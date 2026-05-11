唱錢｜黃淑蔓唱功震驚網民！洗版式激讚「新一代巨肺」 睇到飯都凍埋？
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黃淑蔓（Feanna）日前在《唱錢》的超卓表現，播出後立即在網上引爆洗版式討論！她不但成功挑戰魔王級歌曲，其甜美外貌與超強唱功的巨大反差，更令無數網民「沉船」，紛紛留言激讚。討論區及社交媒體均被對她的讚美攻陷，究竟這位「甜姐兒」有何魅力，能讓網民愛不釋手？
網民一面倒激讚歌唱實力
對於黃淑蔓的表現，網民的評論幾乎是一面倒的正評，尤其對其歌唱實力給予極高評價。留言包括：「黐線，勁到」、「大癲」、「把聲靚到癲」、「真係好勁，又夠氣，又準」。更有網民認為節目真實反映了她的水平：「呢個節目冇修音，完全係反映到歌手嘅真實水平，黃淑蔓真係新時代最好唱功嘅歌手之一」。不少人更封她為「新一代巨肺」，認為她的實力絕對是頂級水準。
人靚聲甜性格鬼馬勁GFable
除了無可挑剔的唱功，黃淑蔓的個人魅力亦成功俘虜大批網民。不少留言都大讚她「人靚聲甜，真實力」，形容她是「甜姐兒甜到漏，性格仲好鬼馬」。網民對她的外貌亦讚不絕口：「佢嗰種靚好自然」、「美女」，更有人直言：「睇到沉船到遇溺」、「Gfable」，認為她無論外在還是內在都極具吸引力，散發著讓人難以抗拒的鄰家女孩氣質。
粉絲投入到忘我：成盒飯都凍晒
黃淑蔓的演出魅力強大到讓觀眾完全投入，甚至忘記了身邊的事。有網民生動地形容：「睇到我成盒飯都凍晒」，意指觀看時太過專注，連飯也忘了吃。亦有網民表示因為她而更留意樂壇：「好彩佢上咗呢個節目，等多啲人認識佢」、「睇完《唱錢》即刻去追聽番佢嘅歌」。當中更有不少粉絲以她奪得金像獎的歌曲名稱《華富一號》來稱呼她，可見其演出已成功深入民心。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期