唱錢｜24歲黃淑蔓獲洗版式激讚！超狂履歷曝光震驚網民
廣告
24歲的「甜姐兒」黃淑蔓（Feanna）因在音樂節目《唱錢》的超卓表現，一夜之間成為網民熱話，獲洗版式激讚「人靚聲甜」！但原來這位看似甜美的少女，背後竟藏著極之驚人的超狂履歷，入行11年兼兩奪金像獎，背景猛料到嚇親一眾網民！
網民洗版式狂讚黃淑蔓 「睇到沉船遇溺」
自從黃淑蔓在《唱錢》中成功挑戰地獄級歌曲後，網上討論區及社交平台隨即被讚美言論瘋狂洗版。網民紛紛留言：「黐線，勁到」、「大癲」、「把聲靚到癲」、「人靚聲甜，真實力」。更有不少網民被其魅力迷倒，誇張表示：「睇到沉船到遇溺」、「Gfable」、「睇到我成盒飯都凍晒」，甚至有粉絲直接以她奪得金像獎的歌曲《華富一號》來稱呼她，人氣直線飆升。
24歲黃淑蔓超狂履歷曝光 14歲已擁八級聲樂資格
在甜美外表之下，黃淑蔓的音樂履歷絕對是「屈機」級數。原來年僅24歲的她，入行至今已長達11年，更曾兩度勇奪香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲」，實力早已備受肯定。早在讀書時期，她已是校內外歌唱比賽的常勝將軍，14歲便成為半職業歌手，並已考獲英國皇家音樂學院（ABRSM）八級聲樂資格，音樂根基極為紮實，絕非等閒之輩。
網民驚嘆黃淑蔓真實力 「新時代最好唱功歌手」
黃淑蔓的驚人背景曝光後，不少網民才恍然大悟，明白其實力從何而來。有網民就指出：「呢個節目冇修音，完全係反映到歌手嘅真實水平，黃淑蔓真係新時代最好唱功嘅歌手之一」、「好彩佢上咗呢個節目，等多啲人認識佢」。大家紛紛驚嘆她是「新一代巨肺」，並表示：「完全係屈機」、「態度好、技術好」，認為她的成功絕非僥倖。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期