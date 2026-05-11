唱錢｜24歲黃淑蔓獲洗版式激讚！超狂履歷曝光震驚網民

24歲的「甜姐兒」黃淑蔓（Feanna）因在音樂節目《唱錢》的超卓表現，一夜之間成為網民熱話，獲洗版式激讚「人靚聲甜」！但原來這位看似甜美的少女，背後竟藏著極之驚人的超狂履歷，入行11年兼兩奪金像獎，背景猛料到嚇親一眾網民！