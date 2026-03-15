唱錢｜40歲Mani一夜爆紅！網民洗版激讚力推原地出道 跪求參加《中年好聲音4》
Mani一夜爆紅 討論區熱度衝破60萬
Mani的超凡實力及追夢勇氣，令她成功一夜爆紅，贏盡民心！節目播出後，除了《唱錢》Chatroom「民」情洶湧，熱度闖出新高衝破60萬外，網民更在Threads及無綫官方社交網洗版式留言正評。大家紛紛被這位「高手在民間」的素人媽媽所折服，並為她取了「Monster Mother Mani」的稱號，以表揚她打敗「怪獸」歌曲的驚人能力，人氣一時無兩。
網民洗版式激讚Mani：可以原地出道
網上輿論對Mani的表現呈一面倒讚好，不少網民直言被其歌聲震撼，認為她絕對有出道水平。留言區被大量正評淹沒：「呢首歌好難唱的」、「屈機」、「唱到仲要好聽，好勁」、「可以原地出道」、「嚟玩吓都贏到十萬，呢位媽媽 Respect」。更有專業網民分析指：「啲高音全部 Hit 到，連唱咁多首拍子都咁準，真係一啲都唔簡單。」、「我追字幕都覺得有啲難（指《一枝花》），佢仲要唱得咁穩」，可見其表現已達專業級數。
Mani感動網民力推參加《中年好聲音4》
除了唱功備受肯定，Mani的追夢故事更引起廣大網民共鳴，不少人被她的勇氣深深感動。有網民留言表示：「Mani 向世人證明，付出同努力係唔會白費」、「佢證明咗 40 歲都可以繼續追夢，有 2 個小朋友都可以繼續追夢，結咗婚都可以繼續追夢」。這股感動更轉化為實際行動，大量網民湧入TVB社交平台，強烈要求節目組安排Mani參加《中年好聲音4》，留言稱：「能否特別安排佢直接參加《中4》？」，希望這位充滿實力和故事的追夢者，能站上更大的舞台發光發亮。
網民熱議Mani聲線 激似彭羚混合鄭秀文
Mani的爆紅亦引發了網民對其聲線的熱烈討論。綜合網民意見，大家認為她的聲音酷似多位天后，包括林憶蓮、陳慧琳、彭羚、鄧麗欣、鄭秀文及胡蓓蔚的混合體。當中，最多人認同音樂總監Eric Kwok在節目中的評價，認為Mani的聲線極具彭羚的影子。這個有趣的討論不但為Mani增加了話題性，更側面印證了她歌聲的獨特魅力，難怪能在一夜之間俘虜大量聽眾。