唱錢｜40歲Mani一夜爆紅！網民洗版激讚力推原地出道 跪求參加《中年好聲音4》

40歲素人媽媽Mani昨晚（14日）在《唱錢》憑超凡實力贏走十萬大獎後，瞬間引爆網絡！她的表演片段在各大社交平台被瘋狂洗版，節目聊天室熱度更衝破60萬，討論度極高。網民除了一致激讚其驚人唱功，更封她為「Monster Mother Mani」，甚至發起聯署式留言，強烈要求TVB安排她參加另一皇牌節目？