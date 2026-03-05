唱錢｜師奶Mani為圓TVB化妝夢參賽？神還原王菲唱腔震驚評判！

《唱錢》素人版即將播出，其中一位參賽者Mani的參賽動機竟然超級爆笑！身為兩位青少年媽媽的她，自爆是被節目「唔使台風」的宣傳口號所吸引，更坦言想一試TVB的「改造威力」，看看自己化妝後能有多漂亮！雖然動機搞笑，但她的唱功卻石破天驚，模仿王菲唱腔更獲激讚，究竟這位「甜笑師奶」能否一圓明星夢兼贏走十萬大獎？