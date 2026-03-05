唱錢｜師奶Mani為圓TVB化妝夢參賽？神還原王菲唱腔震驚評判！
《唱錢》素人版即將播出，其中一位參賽者Mani的參賽動機竟然超級爆笑！身為兩位青少年媽媽的她，自爆是被節目「唔使台風」的宣傳口號所吸引，更坦言想一試TVB的「改造威力」，看看自己化妝後能有多漂亮！雖然動機搞笑，但她的唱功卻石破天驚，模仿王菲唱腔更獲激讚，究竟這位「甜笑師奶」能否一圓明星夢兼贏走十萬大獎？
Mani自爆參賽奇葩動機 全因「唔使台風」兼想試TVB改造
另一位備受矚目的素人參賽者Mani，是一位育有兩位青少年的媽媽。她透露，年輕時曾報名參加新秀，但近年雖然屢獲兒子鼓勵參加《中年好聲音》，卻因為對自己的台風缺乏自信而卻步。直至她看到《唱錢》的宣傳片，才終於鼓起勇氣報名，她笑著說：「我睇到你哋廣告，我畀唔使台風吸引咗。」除了獨特的參賽原因，Mani更搞笑地分享了另一個「夢想」：「我見到好多歌唱節目參賽者都係素人嚟，佢哋經 TVB 改造完都好靚，所以想試吓。」貼地又可愛的發言，令全場忍俊不禁。
Mani挑戰《信者得愛》《紅豆》 Eric Kwok驚嘆神似原唱
為了瞄準十萬港元現金大獎，Mani揚言賽前忍了好幾個星期不敢吃辣，可見其決心。根據官方發布的資料，她先後挑戰了鄭秀文的《信者得愛》及王菲的《紅豆》。神奇的是，無論是快歌還是慢歌，Mani都能完美唱出原唱者的聲線及神韻，模仿功力極之驚人。連音樂總監Eric Kwok（郭偉亮）聽完後都忍不住驚嘆：「你跟足王菲嘅腔，我想講，好聽喎！喺呢個節目可以唱得到、又唱得好，好難架。」獲得專業評審的高度肯定，證明Mani的實力絕對不只是「玩玩下」。
Mani自稱「最後一次明星夢」 傳聞贏走十萬大獎？
在台上表現淡定的Mani，將這次參賽形容為自己的「最後一次明星夢」，言詞間流露出對唱歌的熱愛與渴望。她的故事引起不少觀眾共鳴，一個為家庭付出的媽媽，在中年之際再次勇敢追尋年輕時的夢想。綜合她驚人的歌唱實力，以及節目預告中將有素人成功贏取十萬大獎的線索，不少網民猜測Mani極有可能就是那位傳說中的「爆機」幸運兒。到底結果如何，就要密切留意本周六（3月7日）播出的《唱錢》了！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期