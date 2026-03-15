唱錢｜40歲人母Mani挑戰魔王歌《一枝花》！爆喊勇奪十萬獎金震驚全場

昨晚（3月14日）《唱錢》節目爆出驚人賽果！現年40歲的人母挑戰者Mani，在全場屏息以待下，竟成功擊敗魔王級歌曲《一枝花》，一舉贏得十萬港元現金獎，場面極度震撼！Mani在宣布賽果一刻激動爆喊，坦言從未想過能走到最後，究竟這位素人媽媽是如何憑著勇氣創下奇蹟？