唱錢｜40歲人母Mani挑戰魔王歌《一枝花》！爆喊勇奪十萬獎金震驚全場
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昨晚（3月14日）《唱錢》節目爆出驚人賽果！現年40歲的人母挑戰者Mani，在全場屏息以待下，竟成功擊敗魔王級歌曲《一枝花》，一舉贏得十萬港元現金獎，場面極度震撼！Mani在宣布賽果一刻激動爆喊，坦言從未想過能走到最後，究竟這位素人媽媽是如何憑著勇氣創下奇蹟？
昨晚決戰十萬獎金 Mani沉著應戰《一枝花》
昨晚播出的《唱錢》第八集迎來高潮，挑戰者Mani在贏得一萬港元後，面臨終極抉擇：挑戰難度極高的Monster歌曲，爭奪十萬大獎。在兒子鼓勵及自己不甘心驅使下，她毅然挑戰，結果抽中被譽為「一音錯，滿盤皆落索」的《一枝花》。此曲音域差距大、歌詞密集且高音位極多，對唱功和體力是巨大考驗。然而Mani全程表現沉著冷靜，憑著穩定發揮成功駕馭，最終斬獲95.5%的驚人綜合成績，完美表現令全場陷入瘋狂，主持人Desta更感動得眼泛淚光，見證了節目首位十萬現金獎得主的誕生。
Eric Kwok甘拜下風 Mani爆喊全因唔甘心
Mani的超水準演出，連音樂總監Eric Kwok（郭偉亮）都心悅誠服，當場大讚：「唱到有啲似彭羚」、「你好嘢，真係你好嘢！」給予極高評價。當主持人森美問及Mani為何有勇氣挑戰終極難關時，她淚光閃閃地透露，除了因為仔仔一句：「你都係盡自己能力唱埋落去啦」給予力量外，更源於內心的一股倔強，她坦言：「唔甘心咯，想睇埋 Monster 咩歌。」正是這份對舞台的好奇與不甘心，才推動她突破自我，創下連自己都意想不到的佳績，場面感人。
Mani愈戰愈勇 8首歌6首逾90分創紀錄
事實上，Mani昨晚的勝利並非偶然。她由第一關開始已展現超強實力，演唱歌單包括《信者得愛》、《後來》、《女神》等多首金曲。在挑戰終極關卡前，她演唱的8首歌曲中，竟有6首綜合成績超過90%，其中《相信一切是最好的安排》更高達93.7%，創下節目開播以來最佳紀錄，實力有目共睹。諷刺的是，Mani賽前曾表示目標只是贏走一萬港元便心滿意足，沒想到愈戰愈勇，最終憑著驚人實力與毅力，將獎金翻了十倍，寫下傳奇一頁。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期