唱錢｜40歲冠軍Mani背景大起底！曾選新秀失敗 揭參賽爆笑原因

在《唱錢》中一鳴驚人、勇奪十萬港元獎金的40歲人母Mani（馬敏莉），憑藉其勵志故事與驚人唱功一夜爆紅！這位看似平凡的文職媽媽，背後原來藏著一個被擱置多年的明星夢。本文將為你獨家起底Mani的過去，揭開她曾參加選秀慘敗的經歷，以及今次參賽背後一個令人意想不到的爆笑原因！