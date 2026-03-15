唱錢｜40歲冠軍Mani背景大起底！曾選新秀失敗 揭參賽爆笑原因
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在《唱錢》中一鳴驚人、勇奪十萬港元獎金的40歲人母Mani（馬敏莉），憑藉其勵志故事與驚人唱功一夜爆紅！這位看似平凡的文職媽媽，背後原來藏著一個被擱置多年的明星夢。本文將為你獨家起底Mani的過去，揭開她曾參加選秀慘敗的經歷，以及今次參賽背後一個令人意想不到的爆笑原因！
Mani賽後剖白心聲 「追夢無分年齡」
賽後Mani接受製作組訪問時真情流露，坦言事前完全沒想過能贏大獎：「我係諗住嚟玩吓，攞幾千就幾千。」她直言是節目給了她極大信心，並堅定表示：「得到呢個認證後我都好希望可以喺呢方面有發展，我會繼續追夢。」對於曾擔心年齡會成為追夢的阻礙，她現在感悟道：「我（依家）又覺得追夢應該無分年齡架嘛。」她亦在個人社交網發文，感謝台前幕後，並謙虛自嘲是「無鬼用嘅師奶」，真誠態度再次圈粉無數。
冠軍Mani曾選新秀慘敗 自嘲為化妝圓夢參賽
這位唱功超卓的冠軍，原來追夢之路並非一帆風順。Mani自小就懷抱明星夢，學生時期已是校內歌唱比賽常客，多年前更曾鼓起勇氣參加《英皇新秀》選拔，可惜未能成功入圍，對她造成一定打擊。婚後她專注家庭，將夢想暫時放下。有趣的是，Mani搞笑透露這次決心參加《唱錢》，除了想挑戰自己外，其中一個原因竟是為了一圓「被 TVB 化一次妝」這個卑微又可愛的心願，率真個性令人哭笑不得，亦讓觀眾看到她貼地的一面。
Mani任文職8年育有兩子 靠獨門秘技苦練歌喉
現年40歲的Mani（馬敏莉）任職文職工作長達八年，並育有兩名兒子。雖然生活重心在家庭和工作，但她對音樂的熱情從未減退。據悉，Mani沒有正式拜師學藝，而是靠自己獨門秘技練出「完美音準」，方法是反覆鑽研同一首歌直至完全掌握。她的兩個兒子同樣熱愛音樂，是她最強大的後盾，不時鼓勵媽媽參加《中年好聲音》等節目。這次Mani能重拾咪高峰，並在舞台上發光發亮，家人的支持絕對功不可沒。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期