唱錢｜40歲人母Mani勇奪十萬大獎！曾選秀失敗含淚揭追夢辛酸：一把年紀會被笑
昨晚決戰《一枝花》 Mani沉著應戰震撼全場
在昨晚的節目中，本身目標只求贏走一萬港元便心滿意足的Mani，因頭8首歌成績驕人，加上仔仔一句：「你都係盡自己能力唱埋落去啦」，令她幾經掙扎後，決定鼓起勇氣挑戰終極十萬大獎。結果她抽中音域差距極大、被形容為「一音錯、滿盤皆落索」的Monster歌曲《一枝花》。面對高難度挑戰，Mani依然沉著應戰，最終憑著穩定的發揮及悅耳的歌聲，以95.5%的綜合成績成功勝出，令全場陷入瘋狂，主持人Desta更激動至眼泛淚光，音樂總監Eric Kwok亦甘拜下風大讚：「唱到有啲似彭羚」、「你好嘢，真係你好嘢！」
Mani賽後剖白心聲：唔甘心想睇埋咩歌
對於最終決定挑戰大獎，Mani在節目中坦言是出於不甘心和好奇心：「唔甘心咯，想睇埋 Monster 咩歌。」她事後接受製作組訪問時，直言從沒想過能贏走十萬港元，更一度擔心追夢會被嘲笑。她感觸地說：「我以前覺得你一把年紀（追夢）啲人就會笑你：『點解依家先嚟追夢』，但我（依家）又覺得追夢應該無分年齡架嘛。」Mani坦言節目令她重拾自信，並希望未來能在音樂方面發展，繼續追夢。她亦在個人社交網發文，感謝所有台前幕後工作人員給予的鼓勵。
Mani追夢路回顧 曾選秀失敗為圓夢再戰
這位唱功了得的人母Mani（馬敏莉），原來追夢之路並非一帆風順。回顧其追夢里程碑，可謂充滿轉折：
**多年前：** 自小懷抱明星夢的Mani，曾參加《英皇新秀》選拔，可惜未能入圍，對熱愛唱歌的她無疑是一次打擊。
**婚後至今：** 為了家庭，Mani成為全職媽媽及文職人員，但對音樂的熱情從未減退。她雖無師承，卻憑著反覆鑽研同一首歌，苦練出「完美音準」的絕技。
**2026年3月：** 在兩個同樣熱愛音樂的兒子鼓勵下，Mani決心參加《唱錢》，除了想挑戰自己，原來還有一個可愛的小心願，就是一圓「被TVB化一次妝」的夢想。當年選秀的失敗並未澆熄她的熱情，反而成為今日舞台上奮力一搏的動力，證明了只要不放棄，夢想終有發光的一天。