唱錢｜40歲人母Mani勇奪十萬大獎！曾選秀失敗含淚揭追夢辛酸：一把年紀會被笑

昨晚（14日）播出的互動音樂Game Show《唱錢》誕生首位終極贏家！現年40歲的人母Mani，在節目中成功挑戰Monster歌曲《一枝花》，打爆九格Sing盤勇奪十萬港元現金獎，場面極度震撼！這位曾被選秀節目淘汰的媽媽，在仔仔一句鼓勵下，最終鼓起勇氣挑戰大獎，究竟她背後藏著怎樣的追夢故事？