唱錢｜女團XiX連闖8關勁攞92.8%高分！Caitlin拍子準確率達100% 專業水準嚇窒網民！
XiX挑戰8首歌單曝光 平均分高達92.8%
XiX在節目中由Level 1起步，循序漸進挑戰八個級別，展現出穩健的唱功和多元化的曲風駕馭能力。她們的歌單及綜合成績如下：Level 1《陪着你走》（96.3%）、Level 2《Bad Romance》（85.9%）、Level 3《世上只有》（91.1%）、Level 4《至少還有你》（91.9%）、Level 5《郵差》（93.5%）、Level 6《女神》（94.2%）、Level 7《矛盾一生》（94.3%）、Level 8《囍帖街》（95.3%）。八首歌曲的平均綜合成績高達92.8%，成績斐然，足證她們並非浪得虛名。
Caitlin挑戰《世上只有》拍子準確率達100%
除了整體分數亮眼，XiX成員的個人表現亦極具專業水準。在挑戰期間，即使面對經理人Eric Kwok的故意騷擾，或是分數一度跌入危險區，三位成員依然能保持極高心理質素，冷靜地繼續演唱，表現淡定。其中最令人驚訝的，是成員Caitlin在演唱Level 3歌曲《世上只有》時，其拍子準確率竟錄得完美的100%！如此精準的節奏感，表現絕不遜於任何一位職業歌手，令人刮目相看。
XiX展現超強默契 識得按長處分配歌曲
XiX的成功並非單靠個人技術，更重要的是她們展現出絕佳的團隊默契與策略。從選曲上可見，她們清楚了解每位成員的聲線特點和長處，並據此公平地分配演唱歌曲，讓各人都能在最適合自己的部分發揮。這種超越年齡的成熟思考和團隊合作精神，正是她們能夠在《唱錢》舞台上過關斬將的關鍵因素，證明她們是一個訓練有素、合作無間的專業團體。
網民大讚XiX專業：「絕不遜職業歌手」
XiX的超水準表現引來網民一面倒讚好，不少人對她們的專業態度表示佩服。網民紛紛留言：「呢個團體好有潛力，唔係柴娃娃玩下。」、「平均分92.8%太癲了吧！仲要係Live！」、「Caitlin 100%準確率，呢啲先叫實力！」、「佢哋好有團魂，識得點樣發揮各自優點。」、「睇得出平時訓練好嚴格，基本功好紮實。」