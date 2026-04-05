唱錢｜女團XiX連闖8關勁攞92.8%高分！Caitlin拍子準確率達100% 專業水準嚇窒網民！

年輕女團XiX昨晚登上《唱錢》舞台，表現技驚四座！三位成員良玳瑩（Crystal）、楊秉頤（Caitlin）及繆昀希（Charlotte）雖然年紀輕輕，卻展現出超齡的專業水準和團體默契，不但連過八關，平均分更達驚人的92.8%，其中更有成員做出100%的完美拍子準確率，實力直逼職業歌手，嚇窒一眾網民！