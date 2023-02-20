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商台DJ梁文禮狠批梁詠琪演唱會難睇 開咪公開道歉

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梁詠琪（Gigi）一連三場的紅館演唱會落幕，第三場晚上爆出商台DJ梁文禮在私人Facebook公審梁詠琪「flow差、歌編得差、舞差、當然佢唱得差」，與其公開IG帳號中大讚Gigi「好靚」的言論完全相反，引起外界譁然，更被鬧爆人前人後兩個樣。Gigi完騷後大方回應唔介意有批評聲音，梁文禮今日（20日）如常開咪主持商台節目《叱咤樂壇》，並親自公開解釋事件，表示已寫千字文向Gigi道歉。

商台 梁文禮 梁詠琪演唱會 edan 張敬軒 plt
梁文禮狠批梁詠琪演唱會。（圖片來源：東方新地）
商台 梁文禮 梁詠琪演唱會 edan 張敬軒 plt
梁詠琪演唱會表演。（圖片來源：東方新地 ）

「雙面人」商台DJ梁文禮 ：我全晚都坐立不安

商台DJ梁文禮在頭場看完梁詠琪演唱會後，在IG限時動態中，大讚梁詠琪在台上好靚，但是在私人Facebook AC中卻大罵她的演唱會，寫道：

個flow差，歌編得差，舞差，當然佢唱得差啦~
其實都預咗，但係無諗過咁離譜，唱K咁！！
連《愛自己》都入唔到呀大佬 我全晚都睇得好猛，坐立不安……
唯一想讚嘅係，佢短頭髮真係好靚好襯佢，身形好，
將啲醜嘅衫都carry得好，好似呢件『着上一張抹完鼻血嘅紙巾』咁

梁文禮 梁詠琪 演唱會 plt 商台 梁文禮 疑似梁文禮私人Facebook AC出文鬧梁詠琪。
疑似梁文禮私人Facebook AC出文鬧梁詠琪。（圖片來源：網上圖片）
梁文禮 梁詠琪 演唱會 plt 商台 梁文禮 梁文禮至今仲未回應。（圖片來源：@leungmanlai
梁文禮任職903多年，與艾粒關係友好，對於被揭發雙面人，至今仲未回應。（圖片來源：@leungmanlai）
商台 梁文禮 梁文禮 梁詠琪 演唱會 plt 早前商台高層艾粒開騷被爆職場欺凌余迪偉，梁文禮不避嫌深情力撐：「無論開到Part幾又或者個show得一Part都好，你哋有場我即到」。
早前商台高層艾粒開騷被爆職場欺凌余迪偉，梁文禮不避嫌深情力撐：「無論開到Part幾又或者個show得一Part都好，
你哋有場我即到」。（圖片來源：[email protected]
商台 梁文禮 梁文禮 梁詠琪 演唱會 plt 梁文禮在IG Story 公開大讚Gigi「好靚」，更派心心眼標記對方。
梁文禮在IG Story 公開大讚Gigi「好靚」，更派心心眼標記對方。（圖片來源：梁文禮IG）

梁詠琪完騷後受訪 大方回應「今次盡咗最大努力」

梁詠琪完成尾場演出後，於記者會被問到對梁文禮出言不遜的看法，大方表示唔介意有批評聲音：

每個人睇騷都有自己嘅標準同期望⋯⋯我諗其實每一個作品，唔止演唱會，可能電影都好，有時睇完會有啲人鍾意，有啲人唔鍾意，每個人都會有自己抱住嘅期望或者標準，去睇一個作品，我覺得唔緊要。

梁詠琪高EQ回應梁文禮 開心轉發藝人好友正評

梁詠琪表示今次已盡最大努力，同時承認有進步空間：「未必符合到每個人嘅期望，不過唔緊要，我仲會繼續做㗎嘛，我仲有進步嘅時間，所以希望大家俾時間我進步，繼續再做好啲！」又笑指有嚟睇過嘅人鍾意已心足，場內有記者問Gigi，如果將來在商業電台宣傳時見到梁文禮會否感尷尬，Gigi就笑指未「有時間諗呢個問題」。

商台 梁文禮 有觀眾強烈要求今次演唱會出碟，又指喜歡今次的編曲，梁詠琪開心轉發。
有觀眾強烈要求今次演唱會出碟，又指喜歡今次的編曲，梁詠琪開心轉發。（圖片來源：梁詠琪IG）
商台 梁文禮 張繼聰與謝安琪亦有觀看Gigi演唱會，張繼聰強調自己係「真Fans」。
張繼聰與謝安琪亦有觀看Gigi演唱會，張繼聰強調自己係「真Fans」。（圖片來源：張繼聰IG）

梁文禮被揶揄搞到滿城風雨：我座位角度有啲嘢睇唔到

梁文禮今日（20日）如常開咪主持商台節目《叱咤樂壇》，節目一開始，另一主持謝茜嘉即表示：「有主持人去睇完演唱會，搞到滿城風雨！」梁文禮親自解釋事件，他表示可能是座位的角度影響了當日睇梁詠琪演唱會的觀感：「我想對團隊，對梁詠琪講句唔好意思，第一日睇完好肉緊喺自己平台寫咗應該點做，有少少意見，之後傳媒話狠批。一個演唱會有好多面向，觀眾有自己選取。如果之後演唱會會出DVD我都想睇多次，我接收好多樂迷說話，問係咪睇唔到啲乜，可能我座位角度有啲嘢睇唔到，想欣賞多次。」

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（圖片來源：東方新地 ）

梁文禮道歉：其實向梁詠琪示愛 唔係樹敵

隨後梁文禮表示已經向梁詠琪親自解釋兼道歉：「我冇佢聯絡電話，透過雲妮send咗好大段文字道歉，我有話點解咁肉緊講，內容唔諗住公開。我想話由佢過去四次紅館演唱會，甚至做許冠傑演唱會，佢出唱片、派台歌我都有細心聽，我唔係作為outsider或所謂主持去狠批，我係一路好鍾意佢啲歌，啲歌陪伴我生活、經歷，同埋面對種種問題，肉緊聽先會有回應，其實向梁詠琪示愛，好支持佢，希望之後可以見面，唔係樹敵，歡迎佢之後上嚟我哋節目傾偈見面。佢有六呎高咁嘅大量，應該都比一般人多嘅。希望佢開心，同可以好好放假。」

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（圖片來源：東方新地 ）

網民：擰轉背就講人壞話、叫佢點評下mirror

期後不少網友留言寫道：「梁詠琪其實一直冇唱得好吖！本身只是一個錄音室歌手」、「唱得好就唔係Gigi啦」、「叫佢點評下mirror 」。

另一方面，亦有網民湧入梁文禮的IG留言「你就係擰轉背就話人嗰個？唔畀個讚你都唔得喇」「咁虛偽 都唔知你邊個真。商台咩人都有」

梁文禮 梁詠琪 演唱會 plt 商台 梁文禮 網民留言。
網民留言。（圖片來源：東方新地Facebook）
梁文禮 梁詠琪 演唱會 plt 商台 梁文禮 網民留言。
網民留言。（圖片來源：東方新地Facebook）
梁文禮 梁詠琪 演唱會 plt 商台 梁文禮 網民留言。
網民留言。（圖片來源：東方新地Facebook）

梁詠琪演唱會力撐本地設計師 竟遭DJ狠批

今次梁詠琪紅館演唱會開設三面台，用劇場表演的方式，配合舞台畫面設計，讀設計出身的Gigi在台上透露，今次每件歌衫都來自不同的本土計師，由海報造型開始，都希望可以表達今次演唱會主題——「既powerful又浪漫」。

商台 梁文禮 梁文禮 梁詠琪 演唱會 plt 梁詠琪演唱會 edan 舞台效果有劇場概念，壓軸一幕帶大家回憶gigi的歷年作品歌單。
舞台效果有劇場概念，壓軸一幕帶大家回憶gigi的歷年作品歌單。（圖片來源：東方新地）

梁詠琪演唱會｜舞台概念歌衫造型多變 每件皆來自本地設計師

今次梁詠琪紅館個唱以「時間」作為主軸，劃分「昨天」、「今天」、「明天」三個部份，用歌聲與樂迷分享這幾年間的成長和體會，因此演唱會取名為『時間遇上我們』。

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（圖片來源：東方新地 ）
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Edan為了跟梁詠看上去更合襯，特地做足準備！（圖片來源：東方新地 ）
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演唱會進入Encore環節，軒公在Gigi獻唱《他喜歡的是你》中段，緩緩升上台擔任壓軸嘉賓，全場尖叫聲不斷！（圖片來源：東方新地 ）
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（圖片來源：東方新地 ）
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Gigi以一身中性打扮，自彈自唱《今夜沒有風》，之後脫下乾濕褸，以一身黑西裝造型，唱出《你救哪一個》、《給自己的情歌》以及《TODAY》等作品。（圖片來源：東方新地 ）
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當獻唱《至死不遇》時，Gigi更與今次演唱會的舞蹈總監Chris共舞，展現苦練舞技成果。 （圖片來源：東方新地 ）
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（圖片來源：東方新地 ）

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撰文：東方新地圖片來源：東方新地、[email protected] Bergere、[email protected]

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