商台DJ梁文禮狠批梁詠琪演唱會難睇 開咪公開道歉
「雙面人」商台DJ梁文禮 ：我全晚都坐立不安
商台DJ梁文禮在頭場看完梁詠琪演唱會後，在IG限時動態中，大讚梁詠琪在台上好靚，但是在私人Facebook AC中卻大罵她的演唱會，寫道：
個flow差，歌編得差，舞差，當然佢唱得差啦~
其實都預咗，但係無諗過咁離譜，唱K咁！！
連《愛自己》都入唔到呀大佬 我全晚都睇得好猛，坐立不安……
唯一想讚嘅係，佢短頭髮真係好靚好襯佢，身形好，
將啲醜嘅衫都carry得好，好似呢件『着上一張抹完鼻血嘅紙巾』咁
梁詠琪完騷後受訪 大方回應「今次盡咗最大努力」
梁詠琪完成尾場演出後，於記者會被問到對梁文禮出言不遜的看法，大方表示唔介意有批評聲音：
每個人睇騷都有自己嘅標準同期望⋯⋯我諗其實每一個作品，唔止演唱會，可能電影都好，有時睇完會有啲人鍾意，有啲人唔鍾意，每個人都會有自己抱住嘅期望或者標準，去睇一個作品，我覺得唔緊要。
梁詠琪高EQ回應梁文禮 開心轉發藝人好友正評
梁詠琪表示今次已盡最大努力，同時承認有進步空間：「未必符合到每個人嘅期望，不過唔緊要，我仲會繼續做㗎嘛，我仲有進步嘅時間，所以希望大家俾時間我進步，繼續再做好啲！」又笑指有嚟睇過嘅人鍾意已心足，場內有記者問Gigi，如果將來在商業電台宣傳時見到梁文禮會否感尷尬，Gigi就笑指未「有時間諗呢個問題」。
梁文禮被揶揄搞到滿城風雨：我座位角度有啲嘢睇唔到
梁文禮今日（20日）如常開咪主持商台節目《叱咤樂壇》，節目一開始，另一主持謝茜嘉即表示：「有主持人去睇完演唱會，搞到滿城風雨！」梁文禮親自解釋事件，他表示可能是座位的角度影響了當日睇梁詠琪演唱會的觀感：「我想對團隊，對梁詠琪講句唔好意思，第一日睇完好肉緊喺自己平台寫咗應該點做，有少少意見，之後傳媒話狠批。一個演唱會有好多面向，觀眾有自己選取。如果之後演唱會會出DVD我都想睇多次，我接收好多樂迷說話，問係咪睇唔到啲乜，可能我座位角度有啲嘢睇唔到，想欣賞多次。」
梁文禮道歉：其實向梁詠琪示愛 唔係樹敵
隨後梁文禮表示已經向梁詠琪親自解釋兼道歉：「我冇佢聯絡電話，透過雲妮send咗好大段文字道歉，我有話點解咁肉緊講，內容唔諗住公開。我想話由佢過去四次紅館演唱會，甚至做許冠傑演唱會，佢出唱片、派台歌我都有細心聽，我唔係作為outsider或所謂主持去狠批，我係一路好鍾意佢啲歌，啲歌陪伴我生活、經歷，同埋面對種種問題，肉緊聽先會有回應，其實向梁詠琪示愛，好支持佢，希望之後可以見面，唔係樹敵，歡迎佢之後上嚟我哋節目傾偈見面。佢有六呎高咁嘅大量，應該都比一般人多嘅。希望佢開心，同可以好好放假。」
網民：擰轉背就講人壞話、叫佢點評下mirror
期後不少網友留言寫道：「梁詠琪其實一直冇唱得好吖！本身只是一個錄音室歌手」、「唱得好就唔係Gigi啦」、「叫佢點評下mirror 」。
另一方面，亦有網民湧入梁文禮的IG留言「你就係擰轉背就話人嗰個？唔畀個讚你都唔得喇」「咁虛偽 都唔知你邊個真。商台咩人都有」
梁詠琪演唱會力撐本地設計師 竟遭DJ狠批
今次梁詠琪紅館演唱會開設三面台，用劇場表演的方式，配合舞台畫面設計，讀設計出身的Gigi在台上透露，今次每件歌衫都來自不同的本土計師，由海報造型開始，都希望可以表達今次演唱會主題——「既powerful又浪漫」。
梁詠琪演唱會｜舞台概念歌衫造型多變 每件皆來自本地設計師
今次梁詠琪紅館個唱以「時間」作為主軸，劃分「昨天」、「今天」、「明天」三個部份，用歌聲與樂迷分享這幾年間的成長和體會，因此演唱會取名為『時間遇上我們』。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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第41屆《金像獎》即將於幾時舉行？
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