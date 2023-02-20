商台DJ梁文禮狠批梁詠琪演唱會難睇 開咪公開道歉

梁詠琪（Gigi）一連三場的紅館演唱會落幕，第三場晚上爆出商台DJ梁文禮在私人Facebook公審梁詠琪「flow差、歌編得差、舞差、當然佢唱得差」，與其公開IG帳號中大讚Gigi「好靚」的言論完全相反，引起外界譁然，更被鬧爆人前人後兩個樣。Gigi完騷後大方回應唔介意有批評聲音，梁文禮今日（20日）如常開咪主持商台節目《叱咤樂壇》，並親自公開解釋事件，表示已寫千字文向Gigi道歉。