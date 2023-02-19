商台DJ梁文禮疑似私人Facebook狠批梁詠琪演唱會難睇：唱K咁！！

梁詠琪（Gigi）一連三場的紅館演唱會，今天（19日）來到尾場，頭兩場分別請到張敬軒、呂爵安（Edan）、陳蕾等人做嘉賓。來到第三場，晚上爆出商台DJ梁文禮疑似在私人Facebook Ac公審梁詠琪，表示梁詠琪唱歌難聽。