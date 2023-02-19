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商台DJ梁文禮疑似私人Facebook狠批梁詠琪演唱會難睇：唱K咁！！

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梁詠琪（Gigi）一連三場的紅館演唱會，今天（19日）來到尾場，頭兩場分別請到張敬軒、呂爵安（Edan）、陳蕾等人做嘉賓。來到第三場，晚上爆出商台DJ梁文禮疑似在私人Facebook Ac公審梁詠琪，表示梁詠琪唱歌難聽。

商台 梁文禮 梁詠琪演唱會 edan 張敬軒 plt
梁文禮狠批梁詠琪演唱會。（圖片來源：東方新地）
商台 梁文禮 梁詠琪演唱會 edan 張敬軒 plt
梁詠琪演唱會表演。（圖片來源：東方新地 ）

「雙面人」商台DJ梁文禮 ：我全晚都坐立不安

商台DJ梁文禮在頭場看完梁詠琪演唱會後，在IG限時動態中，大讚梁詠琪在台上好靚，但是在私人Facebook AC中卻大罵她的演唱會，寫道：

個flow差，歌編得差，舞差，當然佢唱得差啦~
其實都預咗，但係無諗過咁離譜，唱K咁！！
連《愛自己》都入唔到呀大佬 我全晚都睇得好猛，坐立不安……
唯一想讚嘅係，佢短頭髮真係好靚好襯佢，身形好，
將啲醜嘅衫都carry得好，好似呢件『着上一張抹完鼻血嘅紙巾』咁

梁文禮 梁詠琪 演唱會 plt 商台 梁文禮 疑似梁文禮私人Facebook AC出文鬧梁詠琪。
疑似梁文禮私人Facebook AC出文鬧梁詠琪。（圖片來源：網上圖片）
梁文禮 梁詠琪 演唱會 plt 商台 梁文禮 梁文禮至今仲未回應。（圖片來源：@leungmanlai
梁文禮任職903多年，與艾粒關係友好，對於被揭發雙面人，至今仲未回應。（圖片來源：@leungmanlai）
商台 梁文禮 梁文禮 梁詠琪 演唱會 plt 早前商台高層艾粒開騷被爆職場欺凌余迪偉，梁文禮不避嫌深情力撐：「無論開到Part幾又或者個show得一Part都好，你哋有場我即到」。
早前商台高層艾粒開騷被爆職場欺凌余迪偉，梁文禮不避嫌深情力撐：「無論開到Part幾又或者個show得一Part都好，
你哋有場我即到」。（圖片來源：[email protected]
商台 梁文禮 梁文禮 梁詠琪 演唱會 plt 梁文禮在IG Story 公開大讚Gigi「好靚」，更派心心眼標記對方。
梁文禮在IG Story 公開大讚Gigi「好靚」，更派心心眼標記對方。（圖片來源：梁文禮IG）

網民：擰轉背就話、叫佢點評下mirror

期後不少網友留言寫道：「梁詠琪其實一直冇唱得好吖！本身只是一個錄音室歌手」、「唱得好就唔係Gigi啦」、「叫佢點評下mirror 」。

另一方面，亦有網民湧入梁文禮的IG留言「你就係擰轉背就話人嗰個？唔畀個讚你都唔得喇」「咁虛偽 都唔知你邊個真。商台咩人都有」

梁文禮 梁詠琪 演唱會 plt 商台 梁文禮 網民留言。
網民留言。（圖片來源：東方新地Facebook）
梁文禮 梁詠琪 演唱會 plt 商台 梁文禮 網民留言。
網民留言。（圖片來源：東方新地Facebook）
梁文禮 梁詠琪 演唱會 plt 商台 梁文禮 網民留言。
網民留言。（圖片來源：東方新地Facebook）

梁詠琪演唱會力撐本地設計師 竟遭DJ狠批

今次梁詠琪紅館演唱會開設三面台，用劇場表演的方式，配合舞台畫面設計，讀設計出身的Gigi在台上透露，今次每件歌衫都來自不同的本土計師，由海報造型開始，都希望可以表達今次演唱會主題——「既powerful又浪漫」。

商台 梁文禮 梁文禮 梁詠琪 演唱會 plt 梁詠琪演唱會 edan 舞台效果有劇場概念，壓軸一幕帶大家回憶gigi的歷年作品歌單。
舞台效果有劇場概念，壓軸一幕帶大家回憶gigi的歷年作品歌單。（圖片來源：東方新地）

梁詠琪演唱會｜舞台概念歌衫造型多變 每件皆來自本地設計師

今次梁詠琪紅館個唱以「時間」作為主軸，劃分「昨天」、「今天」、「明天」三個部份，用歌聲與樂迷分享這幾年間的成長和體會，因此演唱會取名為『時間遇上我們』。

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（圖片來源：東方新地 ）
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（圖片來源：東方新地 ）
商台 梁文禮 梁文禮 梁詠琪 演唱會 plt 梁詠琪演唱會 edan 張敬軒 plt
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（圖片來源：東方新地 ）
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Edan為了跟梁詠看上去更合襯，特地做足準備！（圖片來源：東方新地 ）
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演唱會進入Encore環節，軒公在Gigi獻唱《他喜歡的是你》中段，緩緩升上台擔任壓軸嘉賓，全場尖叫聲不斷！（圖片來源：東方新地 ）
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（圖片來源：東方新地 ）
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Gigi以一身中性打扮，自彈自唱《今夜沒有風》，之後脫下乾濕褸，以一身黑西裝造型，唱出《你救哪一個》、《給自己的情歌》以及《TODAY》等作品。（圖片來源：東方新地 ）
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當獻唱《至死不遇》時，Gigi更與今次演唱會的舞蹈總監Chris共舞，展現苦練舞技成果。 （圖片來源：東方新地 ）
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（圖片來源：東方新地 ）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

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撰文：東方新地圖片來源：東方新地 leungmanlai

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