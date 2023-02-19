商台DJ梁文禮疑似私人Facebook狠批梁詠琪演唱會難睇：唱K咁！！
「雙面人」商台DJ梁文禮 ：我全晚都坐立不安
商台DJ梁文禮在頭場看完梁詠琪演唱會後，在IG限時動態中，大讚梁詠琪在台上好靚，但是在私人Facebook AC中卻大罵她的演唱會，寫道：
個flow差，歌編得差，舞差，當然佢唱得差啦~
其實都預咗，但係無諗過咁離譜，唱K咁！！
連《愛自己》都入唔到呀大佬 我全晚都睇得好猛，坐立不安……
唯一想讚嘅係，佢短頭髮真係好靚好襯佢，身形好，
將啲醜嘅衫都carry得好，好似呢件『着上一張抹完鼻血嘅紙巾』咁
網民：擰轉背就話、叫佢點評下mirror
期後不少網友留言寫道：「梁詠琪其實一直冇唱得好吖！本身只是一個錄音室歌手」、「唱得好就唔係Gigi啦」、「叫佢點評下mirror 」。
另一方面，亦有網民湧入梁文禮的IG留言「你就係擰轉背就話人嗰個？唔畀個讚你都唔得喇」「咁虛偽 都唔知你邊個真。商台咩人都有」
梁詠琪演唱會力撐本地設計師 竟遭DJ狠批
今次梁詠琪紅館演唱會開設三面台，用劇場表演的方式，配合舞台畫面設計，讀設計出身的Gigi在台上透露，今次每件歌衫都來自不同的本土計師，由海報造型開始，都希望可以表達今次演唱會主題——「既powerful又浪漫」。
梁詠琪演唱會｜舞台概念歌衫造型多變 每件皆來自本地設計師
今次梁詠琪紅館個唱以「時間」作為主軸，劃分「昨天」、「今天」、「明天」三個部份，用歌聲與樂迷分享這幾年間的成長和體會，因此演唱會取名為『時間遇上我們』。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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