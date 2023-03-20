儂本多情｜商天娥初出道美貌驚豔網民 曾是最美阿珂 屢傳不和事業大受影響
商天娥初出道即成80年代當紅花旦
商天娥中學畢業後一直希望成為時裝模特兒，1983年她加入了無綫第12期藝人訓練班，與劉青雲、劉嘉玲、吳君如、吳啟華等人成為同期學員。商天娥曾自嘲說「自己不如同期的美女、搞笑天才，但她用認真的態度和刻苦的努力贏得了無綫高層的認可」。
《儂本多情》升呢女主角
入行僅一年，商天娥的努力便得到了回報，獲派擔任偶像劇《儂本多情》的女主角，與當時的顏值担當國榮哥哥合作演出。商天娥在這部劇中展現了她的演技和魅力，贏得了觀眾的喜愛和好評。
從不討好的角色到最美阿珂
她在《儂本多情》中飾演一個交際花型的心機女主角，這個角色讓觀眾十分不喜歡。然而，商天娥卻將這個不討好的角色演得深入人心，這也為她之後的演藝生涯打下了基礎。
《鹿鼎記》登事業巔峰
後來，商天娥在84年版《鹿鼎記》中搭檔梁朝偉、劉德華、劉嘉玲、吳君如等人，扮演阿珂一角，這個角色被稱為最美阿珂。商天娥在劇中的造型非常精美，她的演技和美貌都令觀眾印象深刻，這也讓商天娥的演藝事業更加成功。
商天娥在之後的作品中不斷挑戰自我，展現了自己的演技和魅力。她與周涌合作演出的《金粉世家》、與梁家仁合作演出的《烈火雄心》、與羅嘉良合作演出的《金枝慾孽》等作品都獲得了觀眾的喜愛和好評。
《我和春天有個約會》四大台柱之一
1996年，商天娥和萬綺雯、鄧萃雯、蔡曉儀一同合作，成為了《我和春天有個約會》中的四大美女。這部劇中，她們是麗花皇宮的四大台柱，每個人都才華橫溢，演技和外貌都非常出色。這部戲不僅演得好，唱得也非常動人，是當時不少懷舊粉絲最喜愛的作品之一。
全盛時期曾拍過III級片 獲獎無數
1989年上映的《三狼奇案》，因「有非常強烈的暴力場面」而被評定為第III級，在劇中商天娥飾演鄭則仕的太太，此角更令她獲得《第9屆香港電影金像獎》的「最佳女配角」提名。
其後她曾經憑藉多部作品獲得提名和獎項。她在1990年入圍了第9屆金像獎最佳女配角的角逐，而在2005年和2006年，她分別憑藉《胭脂水粉》和《鳳凰四重奏》中的精彩表現獲得了萬千星輝最佳女配角的提名和獎項。此外，在2008年，商天娥憑藉出演《師奶兵團》中的蔣如珠，獲得了新加坡亞洲電視節的喜劇女主角提名，她的演藝事業也因此得到了更大的發展。
曾兩度回巢拍劇
可是於1990年，娥姐的人氣開始下滑，其後決定離開無綫，轉投亞視及港台尋求更多的機會。直到2003年，商天娥才正式重返TVB，開始接演「媽媽級」的角色，例如《隔世追兇》、《與敵同行》、《師奶股神》，直到2015後拍攝完《樓奴》後，再次宣布離巢。事隔6年，商天娥再次重回TVB，接拍《寶寶大過天》這套新劇，之後商天娥開始減產，少有再在幕前演出。
被轟脾氣臭 屢與女星傳不和
商天娥在演藝事業中曾多次發生不和事件。在2008年，商天娥與鄧萃雯在拍攝《巾幗梟雄》時，傳出兩人不和的傳聞。據說兩人之間的互動十分緊張，甚至被形容為半夜三更放鞭炮一般。在十年後，商天娥和鄧萃雯再次同框參加一場活動，兩人彼此承認了當年的不和傳聞，並相互道歉，聲稱自己當年的處理方式有問題。
遲到搞著胡楓引發同組演員不滿
同年，商天娥和張兆輝、滕麗名搭檔，參演《結·分@謊情式》時，也曾被傳出不和的消息。據說商天娥不僅和滕麗名搶戲，還讓老前輩胡楓等她拍戲，甚至還遲到，引發了其他演員的不滿和投訴。同組演員雪妮更是因此氣到不願意和商天娥同台演戲，甚至哀求編劇把自己「寫死」。據說劇組甚至聯名寫了一封投訴信，控告商天娥的行為和態度。
2010年，商天娥和宣萱在拍攝《掌上明珠》時，也傳出不和的消息。據說商天娥在拍攝一場重要的戲時，因為宣萱提出想休息20分鐘再拍而當場不悅，令場面非常尷尬。
同年，商天娥和葉童在拍攝《師奶兵團》時，也發生了不和的事件。據說商天娥在劇組當眾讓葉童下不來台，引發了其他演員和工作人員的不滿和抱怨。
晚婚終覓真愛
而在感情方面，商天娥就曾自言因愛情而迷失方向，當時覺得戀愛大過天，幸得身邊的友人不斷提醒人生不應只得愛情，很快商天娥就走出傷痛，並成功尋找到她的興趣。娥姐的感情路看似崎嶇，直到2010年，48歲的她才與拍拖4年的商人男友李偉誠結婚。雖然在外人眼中她的愛情來得算遲，不過她就認為幸福來得剛剛好，更提過：「結婚是人生大事，一生人只有一次，所以一定要多花時間去了解才下決定。」
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、西九音樂節、五月天、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，Apink、NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
香港有甚麼週末好去處推介？
2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館、科學館、香港藝術館、M+、香港文化博物館等，更為你整合行山路線、野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！
讀者留言