儂本多情｜商天娥初出道美貌驚豔網民 曾是最美阿珂 屢傳不和事業大受影響

近日無綫為紀念哥哥張國榮而重播1984年經典人氣劇《儂本多情》，當年首度升呢女主角的商天娥，在劇中以美貌驚豔網民，引起熱話！今年60歲的商天娥已甚少出現幕前，當年她身為80年代無綫當紅花旦之一，一出道就踏上巔峰，本以為事業發展可以一帆風順，沒想到在90年代開始人氣下滑，更多次離巢！