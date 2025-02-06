啟德體育園｜網傳開幕大匯演超華麗陣容流出 「四大天王」合體成真？
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啟德體育園預計在上半年啟用，社會上對如何促進本港文旅消費十分關注。而坊間一直有傳「四大天王」合體在體育園的開幕典禮上舉辦大型演唱會，以打響頭炮。劉德華亦贊成叫好更指：「若搞得成是一件盛事。」
Hong Kong Dreams On｜陣容名單+演出日期
近日，網上疑似流傳一份啟德體育園開幕大匯演陣容名單，出席藝人眾多！包括：劉德華、黎明、郭富城、甄子丹、容祖兒、古巨基、張敬軒、Gin Lee、馮允謙、Dear Jane、「華納三寶」MC張天賦、洪嘉豪、陳蕾，仲有兩大偶像團體MIRROR同COLLAR，再加台灣天團五月天，可以話係超華麗星級陣容！至於演出日期同時間訂於3月1日，晚上8時至10時。
Hong Kong Dreams On｜「四大天王」做開幕嘉賓 羅淑佩咁回應
對於呢個流出陣容，網民半信半疑，值得關注的是，流出陣容中大家最期待嘅「四大天王」三缺一，少了歌神張學友。不過張學友當日正在廣州舉行《60+》巡迴演唱會，因為「撞期」未能參與。
對於有議員1月初建議政府邀請「四大天王」擔任啟德體育園3月開幕的表演嘉賓，文化體育及旅遊局長羅淑佩當時並未給出正面回應，只表示期待開幕時能有多名本地體藝明星帶來精彩演出。羅淑佩表示，啟德體育園將於3月1日正式開幕，詳細安排稍後公布。
謝霆鋒周杰倫陸續開騷 一飛難求
啟德體育園正式開幕後，將有多項大型活動上演，首先3月28日至30日則會在主場館舉辦香港國際七人欖球賽。演唱會方面，4月8日至12日有來自英國的搖滾樂隊Coldplay；謝霆鋒於4月25日至26日；周杰倫則於6月27日至29日演出。
圖片來源：網上圖片、TVB、東方新地、IG@mirror.weare、[email protected]、大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期