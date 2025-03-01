啟德開幕禮表演嘉賓陣容鼎盛 容祖兒MC張天賦坐鎮帶動氣氛
容祖兒熱唱《越唱越強》期待開演唱會
今晚啟德開幕禮表演嘉賓陣容鼎盛 ，容祖兒成為首位香港歌手表演。身穿黃色短裙的容祖兒非常搶眼，並在在多位舞者的陪伴地下，唱出《越唱越強》，炒熱全場氣氛！容祖兒表演後表示很榮幸能夠在啟德體育園表演，又表示覺得場地大，音效都很好，並表示很期待能夠在啟德開演唱會：
「想唔想喺度開show，一定會想，都一定好玩，同埋喺呢啲戶外嘅場館，睇就睇得多，所以期待自己可以喺呢度有一個屬於自己嘅演唱會。」
Gin Lee為啟德騷特登減肥 Fit爆登場
Gin Lee同為今晚啟德開幕禮的表演嘉賓之一，Gin Lee在啟德騷之前曾經接受訪問指有努力減肥，希望以最佳狀態上台。Gin Lee今晚的確Fit爆登場，大唱《Stronger》一曲，並表示很興奮能夠在這麼多觀眾面前表演，亦非常開心能夠與大家第一時間去感受這個場館。Gin Lee亦表示期待之後有機會再啟德開騷：
「非常希望自己都有機會喺呢度開show，如果喺呢度開show，我已經有好多諗法，呢個場咁大、咁好嘅一個地方，有好多嘅發揮嘅空間，例如可以設計一啲特別效果嘅舞台，希望有機會可以喺呢度開show啦。」
MC張天賦出場惹全場尖叫
MC張天賦今晚在第二部分「力爭上游」中登場，MC張天賦一從升降台升上來，就即刻惹來全場尖叫。MC張天賦隨即送上《記憶棉》一曲。MC張天賦在接受訪問時，亦表示今次表演時最緊張的一次，舞台又大又闊落，令自己不禁幻想假如之後有機會開騷會如何設計舞台：
「 今次嘅舞台非常大，非常闊落，而且亦有設好多唔同嘅機關 ，喺綵排嘅時候其實都已經幻想緊如果自己開演唱會嘅時候場面會係點樣，他朝有日如果可以開個人演唱會，我都希望可以用多啲舞台設計！所以諗完就更加興奮。
《記憶棉》呢首歌大會揀嘅，都算係我拿手嘅一首歌，亦都算係我嘅代表作，好榮幸可以以呢首歌作為我係大場嘅第一次表演歌曲
我會繼續努力，希望終有一日可以係係啟德呢個場開個唱啦！」
「街坊」劉德華驚喜登場
到開幕禮快到尾聲時，大會突然邀請到「街坊」劉德華入場，全場即刻歡呼尖叫，甚至有正離場的觀眾回頭一睹劉德華的風采，大會更邀請劉德華和一班嘉賓觀眾大合照！