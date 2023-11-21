26歲林襄出性感寫真送「原味衫」畀1萬7有得揀特定部位兼同女神約會

現年26歲的台灣「啦啦隊女神」林襄，擁有魔鬼S形身材，經常在社交網站大派福利冧網民，早前她更宣布推出「沉浸式寫真」，火速突破50萬佳績！為了回饋粉絲的支持，林襄再公開多張「神秘剪衣照」，兼表示買寫真送「原味衫」，令一眾宅男個個想入非非……