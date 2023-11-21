26歲林襄出性感寫真送「原味衫」畀1萬7有得揀特定部位兼同女神約會
可選擇特定部位的林襄「原味衫」
林襄非常有誠意，更提出用「襄香衣著御守」來回饋粉絲，根據官網描述，御守中會放入林襄拍攝寫真時穿過的6套衣服布料，而購買特定方案的粉絲甚至可以選擇特定部位，由頭到腳任君選擇，有機會珍藏最私密的林襄！
1萬7有機會與林襄約會
另外，近日更售出價值$69999台幣（約17000港元）的尊榮方案，這個頂級尊榮方案不僅可以享受和她約會的特權，還可以獲得她的1:1等身壓克力立牌、壓克力小立牌、襄香衣著御守，甚至包括目前市場上最頂級的VR設備「VIVE XR Elite一體機」和VR觀影券。
公開超震撼肉色內衣畫面
林襄早前在電影《惡女》中演出床戲大受網民激讚，她事後在IG公開幕後花絮，並公開自己當時穿上肉色保護內衣上陣的照片：「因為沒有拍過床戲，不知道怎麼演，印象最深刻的就是，我們身上都穿超級多件內褲，現場的防護措施都很完善。」照片中可以看到，林襄雖然只穿上肉色的內衣褲，但照片模糊到無法清晰看到細節，大展她的完美S形曲線，小蠻腰和翹臀全部一覽無遺，乍看還以為她赤裸上陣而震驚全網：「會考慮拍3級嗎？」、「好辣」、「求高清版」。
林襄僅著內衣行騷 用兩招防走光
林襄今次僅著肉色內衣和白色過膝絲襪上陣，為台灣設計師申子芹行Catwalk，她笑言是在「為藝術奉獻」，並透露事前已做好2招防走光措施，包括貼上胸貼，以及穿著肉色丁字褲：「該貼的都有貼，完全不擔心走光！」
網民狠批林襄「得罪造型師」
時裝週上林襄先是以剪影模式現身，再由兩位師妹雅涵和霖霖為她披上西裝外套。不過網民卻狠批林襄的造型太肉酸，更指她「得罪造型師」，有留言更叫林襄的化妝師「出來面對」，為此林襄的化妝師和經理人都先後發文，力挺林襄。
林襄化妝師：看見她成長超多
林襄的化妝師Sharon直言很心疼林襄經常捱批：「真的覺得襄每次工作前都超努力準備，每次上台前都胃痛肚子痛，我們處女座工作起來都超爆認真，很要求自己。然後她永遠都一直被嗆，一開始她會被影響到身心靈，到現在她已經能自己完全消化，這是我看見她成長超多的一部分，但每次看到那些留言謾罵，還是很心疼她。」
林襄經理人發千字文為林襄訴委屈
林襄的經理人莉奈更發出千字文，憶述林襄僅有三次的時裝表演都曾受過批評，前兩次都令林襄非常自責，覺得大家是為了罵她而一併攻擊品牌，而今次林襄除了努力再次消化情緒外，終於沒有像之前兩次一樣感到抱歉，認為是自己讓大家被罵。經理人又透露今次品牌原本想林襄以全裸剪影方式演出，而林襄也不排斥，認為到位就是好看的東西！但最終品牌跟藝人排練修正許多次後，才出爐了大家看到的版本。
林襄：只想做好我的工作與挑戰
林襄亦就此發文表示：「為了各種視覺效果傳達意念，我們排練修正許多次後，才出爐了大家看到的正式演出的版本。這次在網路上的一樣有各種評論，但我還是非常喜歡這次的時尚圈演出，很棒的作品、很厲害的品牌與設計師，覺得自己何德何能有榮幸參與。不管大家的評價如何，我只想做好我的工作與挑戰，體驗我想過得生活！」
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