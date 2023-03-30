啦啦隊女神陳伊有不雅影片流出 竟唔否認拍過片 男主疑似係YouTuber
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台灣的啦啦隊女神陳伊向來人氣高企，身材好鬼火辣，衣裳都難掩暴乳，難怪受台灣網民追捧。但陳伊最近與疑似YouTuber「硬漢兄弟」阿伯怪的私密不雅影片流出，佢出席活動時默認自己係影片主角，並表示「以正能量面對一切」。
啦啦隊女神陳伊不雅影片流出引網民熱議
啦啦隊女神陳伊有「甜心虎牙」之稱，與另一名台灣知名網紅林羿禎（琳妲）同屬樂天啦啦隊。早前有不雅影片流出，片中的陳伊姿勢跪下，口中不停吸啜異物，表情相當興奮，當中男主角疑似是YouTuber「硬漢兄弟」的成員阿伯怪，而女主角正正便是陳伊，令到網民都引起一陣熱議。
默認女主為自己
早前陳伊在出席活動時，被問及不雅影片，則以最簡短回答：「這件事不多說，謝謝大家」，之後又指將「以正能量來面對」，並沒有否認影片中的主角係自己。有媒體問及她與阿伯怪的關係，她則表示兩人認識很久，更是在YouTube頻道「虎牙陳伊」合作的好夥伴，但並非男女朋友關係。
另一成員都曾流出
早些年「硬漢兄弟」的另一名成員黃包包就與女友閃亮亮曾流出過3部不雅影片，女方因為影片流出後情緒大受打擊，事後在2022年女方推出首本寫真書《芷為你而閃亮》，當中透露用1年多的時間，並靠粉絲、朋友的鼓勵，才走出低潮。
陳伊人氣高企受矚目
已經出道13年的29歲陳伊，與「性感女神」林襄同屬中華職棒樂天桃猿隊，當年接連參加《美少女時代》、《我愛黑澀棒棒堂》等節目受到矚目，而近期又參加大熱運動競技節目《全明星運動會》再次引起話題。
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撰文：東方新地（部份內容轉載自New Monday）圖片來源：[email protected]_，影片截圖，[email protected]