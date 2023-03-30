啦啦隊女神陳伊有不雅影片流出 竟唔否認拍過片 男主疑似係YouTuber

台灣的啦啦隊女神陳伊向來人氣高企，身材好鬼火辣，衣裳都難掩暴乳，難怪受台灣網民追捧。但陳伊最近與疑似YouTuber「硬漢兄弟」阿伯怪的私密不雅影片流出，佢出席活動時默認自己係影片主角，並表示「以正能量面對一切」。