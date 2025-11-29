善心滿東華｜節目緊急改名 過百藝人默哀一分鐘 戴祖儀羅毓儀眼有淚光
1｜全場默哀1分鐘 善款全數支援災民
東華三院主席何猷啟聯同五位副主席及眾多總理出席節目，宣布透過捐款熱線、銀行專戶、QR Code等籌得的善款將全數撥用於支援受事故影響人士。節目開始前由區永權錄製背景聲表示「喺節目開始之前，請全體肅立，為大埔宏福苑不幸罹離嘅居民，及殉職消防員默哀一分鐘」，各藝員及東華三院高層都神色哀傷。何猷啟呼籲大家支持大埔宏福苑事故愛心捐款，為受災居民獻上善心，希望為無數被摧毀的家庭提供援助。
2｜夏韶聲帶頭唱《永不放棄》 戴祖儀羅毓儀眼有淚光
節目由夏韶聲帶領單立文、袁偉豪、戴祖儀、羅毓儀等表演唱歌揭開序幕。夏韶聲動容表示「11月26日，全世界都睇到香港一個咁悲痛嘅大災難，一瞬間冇咗個家，一瞬間冇咗啲親人。呢個悲痛欲絕，聞者流淚見者傷心。《善心滿東華》希望各位有善心嘅人士，你哋嘅捐款係幫助呢啲災民，我希望災民都可以停住眼淚、鼓起勇氣」。夏韶聲一路說話時，戴祖儀、羅毓儀都眼有淚光，眾人齊齊穿上黑色衣服自彈自唱《永不放棄》及《交叉點》，場面感人。
3｜《聲秀》冠軍歌詞唱到網民心痛
《聲秀》派出冠軍馮熙燮、亞軍柯雨霏和胡子貝表演，三人分別唱出《沙龍》、《荊棘海》和《沙龍》。黃智賢與李思捷、曹永廉三人登場，唱出劉德華的《熱血英雄》。網民對節目迅速應變表示讚賞，留言「得兩日要改過所有嘢」、「馮熙燮嗰句『是有這麼一刻，被搶走一切希望』真係聽到心痛」。
不少觀眾都被藝人的真摯表演感動，認為在如此短時間內能夠重新編排節目內容，體現了香港演藝界的專業精神和人道關懷。
4｜歷史上第三次改名 袁偉豪電單車表演取消
翻查紀錄，《歡樂滿東華》過往曾兩度改名，一次是1986年前港督尤德爵士在任內逝世，為表哀悼將節目改名《愛心滿東華》；另外是2019年因疫情及社會運動氣氛影響，節目改名《善心滿東華》，今次為第三次。
今晚的籌款表演項目也作出不少改動，當中今年焦點之一的重頭籌款表演環節，由袁偉豪駕駛電單車作出高難度動作表演的項目決定取消。為高難度電單車表演綵排多時的袁偉豪表示「今晚全晚節目，我們同心合力為大家籌款，希望幫助到有需要嘅朋友。都要調整心情，作為表演者，確實唔容易，有錢出錢，有力出力」。