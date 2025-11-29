善心滿東華｜節目緊急改名 過百藝人默哀一分鐘 戴祖儀羅毓儀眼有淚光

大埔宏福苑五級火災造成128人死亡、79人受傷，200人情況未明的慘劇震撼全港，今晚原定舉行的《歡樂滿東華》緊急改名《善心滿東華》，全場藝人身穿素色衣服為災民默哀一分鐘。節目開始時沒有播放音樂，汪明荃、胡楓、陳展鵬等過百位藝人神色哀傷肅立，場面莊嚴肅穆，多位藝人更是眼有淚光，整個會場瀰漫著沉重的哀悼氣氛。