「喇沙仔」冼靖峰再失言好尷尬 暗諷完黃建東結果多咗個「老竇」？
黃建東當年會考 冼靖峰先出世
難得五個唔同年代嘅校友走埋一齊，當然會傾起「邊一年畢業」嘅話題，當冼靖峰聽到黃建東話1998年考會考嗰陣，冼靖峰就答自己都係98年，但係98年先出世，搞到場面尷尬得嚟又搞笑，黃建東仲即刻攬住冼靖峰叫阿仔。而Patrick Sir就講番喇沙好出名嘅聖誕舞會：「為咗一睹我哋喇沙仔嘅風采，啲女校晨早就話留門票。」黃建東就踢爆Patrick Sir其實係等女仔追至真，各人嘅回憶返番晒嚟，傾到停唔到口。
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冼靖峰曾直播失言
講到冼靖峰，23歲嘅佢入行前喺銀行返工，曾經參加過TVB《聲夢傳奇》第一季同ViuTV《全民造星II》，而家係星夢旗下歌手兼無綫合約藝員。但佢最令人印象深刻嘅事，不得不提喺早前一個網上騷度失言：「03即係咩？即係SARS死剩種？係咪呀？」即被網民鬧爆，之後佢都知衰，有為失言道歉同埋自責唔夠成熟。其實除咗佢哋幾個，圈中仲有唔少「喇沙仔」，包括DJ森美、填詞人林夕、電影笑匠許冠文等等。
盤點圈中喇沙仔
森美
48歲嘅森美原名梁志健，中學曾就讀聖士提反書院及喇沙書院，96年畢業於香港中文大學新聞與傳播學院。現時除咗主持商台節目《早霸王》等電台節目，仲兼司儀及演員於一身。
孫耀威
現時49歲嘅孫耀威原本同沙田官立中學，中六嘅時候轉咗去喇沙書院，仲同森美同屆！及後發展歌唱事業，近年已將工作重心移師內地。
林夕
林夕原名梁偉文，被譽為香港一代詞神，80年代加入樂壇成為填詞人，陳奕迅嘅《Shall we talk》、《富士山下》同埋《K歌之王》呢啲咁深入民深嘅作品都係出自佢手筆，現居台灣，從事多媒體工作。
周奕瑋
38歲周奕瑋畢業於喇沙書院及香港理工大學，曾到東京進修日文，返港後加入無綫成為主持，近年主持旅遊節目備受好評，《周遊東京》係代表作之一。
趙永洪
43歲嘅趙永洪第13屆無綫藝訓班畢業，07年參與處境劇《同事三分親》飾演Marco，終於成功入屋。2017年喺台慶劇《降魔的》嘅演出再獲網民讚賞，但始終無緣擔任更重戲份嘅角色，舊年離巢無綫外闖發展。
黃建東
40歲嘅黃建東除咗係喇沙仔，仲係紐約州立大學戲劇系學士，2011年參加香港先生選舉，獲得「演藝潛能大獎」，並簽約成為無綫藝人。
許冠文
年近80嘅許冠文，香港喜劇演員，係首屆香港電影金像獎影帝，亦係演藝人協會創會會長。
郭子豪
現時30歲的郭子豪亦曾就讀喇沙書院，並往英國布萊頓公學繼續唸書，畢業於倫敦帝國學院機械工程系。
藍奕邦
現時43歲的藍奕邦小時候在香港島華富邨長大，曾就讀聖士提反書院附屬小學，後赴加拿大就讀小五、小六及初中，至中四時返港就讀喇沙書院，大學畢業後曾到唱片公司自薦當歌手。
冼靖峰
1998年出世嘅冼靖峰曾就讀喇沙小學、喇沙書院，2020年於香港大學取得工商管理學學士（會計及財務）學位畢業。
Patrick Sir
45歲的Patrick Sir林溥來畢業於喇沙小學（1989年小六）及喇沙書院（1996年中七），之後分別於香港科技大學及香港中文大學獲得學士及碩士學位。現時為無綫電視經理人合約男藝員。
江榮暉
現時54歲的江榮暉人稱大師兄，早年在九龍大角咀長大，就讀喇沙小學及喇沙書院。亦都係「第14期無綫電視藝員訓練班」嘅畢業生。
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