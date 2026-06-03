喜劇開場第1集｜楊樂文何啟華因一個承諾解散劇團 十年兄弟情面臨崩裂
《喜劇開場》首集致敬TVB創世紀「許文彪潮文」
雖然係日版改編，《喜劇開場》第一集回憶 Lokman 與何啟華中學年代初相識投身舞台表演一幕，對白致敬TVB《創世紀》「許文彪潮文」：
「你同我講公平？
你有咩資格同我講公平啊？
我為咗個劇本我有幾努力你知唔知啊？
你又靚仔又有才華，你唔好同我講你一啲責任都冇啊！」
我唔係無試過。我試過喺圖書館借莎士比亞啲書，
日睇夜睇，但我睇唔明啊！
我試過……嗰班 Dance Club……
Dance Club 個班啊！
佢哋識戲劇、識表演咩？
佢哋淨係識著住條短裙，
攞住個啦啦球，排少少 step，
攞晒成個校慶嘅 flow，咁叫公平咩？
試吓問出面啲人，問吓佢哋想睇乜嘢？
佢哋個答案好簡單，
佢哋想睇一部好普通、好普通嘅舞台劇啊！
點解佢哋校慶淨係可以睇啦啦隊表演啊？
因為班有錢佬玩嘢呀，佢哋鍾意睇啊嘛！
有錢大晒啊？呢個世界公平咩？」
楊樂文公園邂逅陳漢娜揭開序幕
第一集以「水的糾紛」為題，故事圍繞陳漢娜飾演的忠實粉絲馬凡展開。馬凡一直透過網上片段追看三人劇團「紅白藍」的演出，某日更意外發現自己竟與偶像是鄰居關係，而「紅白藍」三子更經常光顧她工作的咖啡店，令她小鹿亂撞。與此同時，許月湘飾演的馬素在酒吧打工時遇上熟客王智德飾演的恭仔，發現對方正是「紅白藍」成員之一，二人漸生情誼。當馬凡終於有機會入場觀看「紅白藍」的現場演出時，三子竟在台上宣布即將解散，令她大感錯愕。
何啟華楊樂文因十年承諾意見分歧爆發衝突
首集最重要的劇情線，是交代「紅白藍」成立的來龍去脈以及解散的核心原因。楊樂文飾演的阿望在公園向馬凡訴說當年主動邀請何啟華飾演的阿桂畢業後一起搞劇團的經過，而王智德飾演的恭仔則是退役電競選手，後來被二人拉攏加入。三人一邊兼職一邊用僅有資源堅持創作，但成立之初阿桂和阿望曾分別向家人承諾：「如果十年內做不出成績，就和平解散。」面對期限將至，阿望認為現時成績不俗不甘心放棄，阿桂則被家人及女友施壓認為應兌現承諾，兩人意見嚴重分歧，恭仔夾在中間左右為難。
楊樂文年半前一支水啟發創作成關鍵伏線
首集埋下一條極具懸念的伏線——阿望透露年半前曾在公園遇上醉酒的馬凡，當時他送了一支水給對方，翌日再到同一位置卻發現水不見了，反而出現了一支紅酒。這個奇妙經歷啟發阿望創作了短劇《水的糾紛》。馬凡得知「紅白藍」即將解散後，覺得自己是「瘟神」、掂咩衰咩，認為自己才是令劇團解散的主因。阿望同樣覺得自己拖累了好兄弟的青春。二人互相安慰之際，馬凡坦言羨慕三子可以開心做自己想做的事，這番話深深感動了阿望，亦暗示二人感情線正式萌芽。
網民睇完首集大讚改編貼地直言想追落去
《喜劇開場》首集播出後隨即引起網民熱議，不少觀眾大讚劇集成功將日劇原著的追夢精神融入香港本土元素，其中一段致敬TVB劇集《創世紀》「許文彪潮文」。「三兄弟嘅化學反應真係冇得輸，睇到佢哋為夢想掙扎好有共鳴」、「陳漢娜演粉絲嗰種小心翼翼好真實」、「改編得好貼地，半工讀追夢呢樣嘢香港人一定明」等留言湧現社交平台。亦有網民留意到每集開頭都設有一場「紅白藍」舞台劇表演並呼應該集故事內容的巧妙設計，認為這個結構令劇集層次更加豐富。第二集預告中，何啟華將揭露當年搞劇團的真正動機竟然與追求林千渟飾演的阿思有關，而楊樂文更會發現自己原來只是阿桂組團時的「第三選擇」，二人勢必爆發更激烈的衝突。