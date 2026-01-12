喜劇開場｜「無悔三兄弟」首合體拍劇日久生情 Alton新造型似泡菜超爆笑
Alton染橙髮造型似醃泡菜搞笑十足
王智德為了配合角色需要，特意將頭髮染成橙色，他笑指整個染髮過程就像「醃泡菜」一樣。「個過程真係好似醃緊泡菜咁，要等好耐先有效果，但最後出嚟個效果都幾滿意。」Alton表示造型除了參考日版原著外，更開玩笑說是參考韓團的街頭風格。三人的全新造型令人眼前一亮，相信會為觀眾帶來不少驚喜。他們更透露在拍攝期間經常因為造型問題而爆笑，令整個劇組氣氛非常輕鬆愉快。
Lokman台灣獻螢幕初吻講港普超尷尬
Dee哥在劇中將與林千渟組成一對，更自誇是「150分男女」，繼賀歲片《夜王》與楊偲泳的激吻戲後，再度挑戰感情戲份。楊樂文在新劇中將有不少感情戲份，更要遠赴台灣拍攝重要場面。他透露在《存酒人》中已經送出螢幕初吻給詹子萱，今次再度挑戰親密戲碼時坦言相當緊張。「拍咀戲真係好尷尬，最難頂係要講招牌港普，個感覺好奇怪。」Lokman苦笑道，表示要在鏡頭前展現浪漫一面同時又要克服語言障礙，確實是一大挑戰。他更爆料指三人在片場經常互相取笑對方的演技，令拍攝過程充滿歡樂氣氛。
日劇原著《喜劇開場》青春追夢故事感人
《喜劇開場》改編自2021年春季檔日劇，由菅田將暉、有村架純、神木隆之介等人氣演員主演。原劇講述三名高中同學組成搞笑團體makubes追求夢想的故事，他們約定如果十年內無法成功就要解散放棄夢想。劇集描寫「夢想」、「失敗」與「抉擇」的群像劇情，既有爆笑場面又有催淚情節，深刻探討二十多歲年輕人面對現實與理想衝突時的掙扎。故事中還加入了粉絲與偶像之間的特殊情誼，以及多段動人的家族情感線，令整部作品層次豐富且富有後勁。
網民大讚選角完美期待播出
消息一出即引起網民熱烈討論，不少觀眾都對「無悔三兄弟」的首次合作表示期待。「原著都係環繞三人組嘅追夢故事，俾無悔三兄弟飾演絕對係perfect match❤️」有網民留言讚好選角決定。三人在訪問中展現的默契和化學反應，令粉絲更加期待他們在劇中的表現。不少網民更表示會追看這部改編劇集，希望能看到三人在螢幕上擦出更多火花，為香港觀眾帶來既搞笑又感人的追夢故事。