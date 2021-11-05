喜歡妳是妳｜楊潮凱首執導電影等三年終上映 談善言楊偲泳sheshe雨中濕吻
楊潮凱首次執導，由談善言（阿談）和楊偲泳（Renci）主演的電影《喜歡妳是妳》日前舉行首映禮，放映會後楊潮凱見現場反應熱烈，一度感觸哽咽，心情平伏後他表示：「覺得對得住過往幾年花嘅心機，已經無憾」。
文：東方新地 ｜圖：楊潮凱[email protected]、談善言[email protected]、楊偲泳[email protected]
楊潮凱首次執導電影
楊潮凱與吳詠珊共同執導，由談善言（阿談）和楊偲泳（Renci）主演的電影《喜歡妳是妳》，成為《香港亞洲電影節2021》隆重呈獻環節其中一部作品。《喜歡妳是妳》在2018年拍攝，等足3年終於上映，日前電影舉行首影禮，首次執導的楊潮凱心情當然激動，與觀眾一起欣賞完電影後悲喜交集，更一度感觸哽咽，未能即時作映後分享。待心情平伏後楊潮凱表示：「聽到觀眾因為套電影開心同流淚，覺得對得住過往幾年花嘅心機，已經無憾」。
不少大膽親熱鏡頭
《喜歡妳是妳》由談善言（阿談）和楊偲泳（Renci）主演，講述談善言就讀傳統教會女校，愛情對她來說一直停留在對異性傾慕的狀態，直到她遇上楊偲泳，由閨密開始，兩人逐漸探索彼此之間的關係，友情還是愛情，根本早有主宰。早前流出的電影預告片中，阿談和Renci戲內有不少大膽親熱鏡頭，當中一幕雨中濕吻最為經典。不過阿談接受訪問時表示，跟女生親熱反而感覺更自在，她說：「拍呢場戲前我哋已經攬過，無論心靈同身體上彼此都好信任，拍得好輕鬆。」