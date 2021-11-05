喜歡妳是妳｜楊潮凱首執導電影等三年終上映 談善言楊偲泳sheshe雨中濕吻

楊潮凱首次執導，由談善言（阿談）和楊偲泳（Renci）主演的電影《喜歡妳是妳》日前舉行首映禮，放映會後楊潮凱見現場反應熱烈，一度感觸哽咽，心情平伏後他表示：「覺得對得住過往幾年花嘅心機，已經無憾」。

文：東方新地 ｜圖：楊潮凱[email protected]、談善言[email protected]、楊偲泳[email protected]