單對單｜江美儀剖白婚姻破滅真相 靠打坐走出陰霾
由黎芷珊主持的節目《單對單》播出最後一集，江美儀是其中一位嘉賓，為配合「單身也可積極自強，活出精彩豐盛人生」的主題，江美儀繼《東張西望》和《Ｍean Talk 》後，再次深情剖白與吳君如胞弟吳君祥離婚的真因，以及分享如何好好享受一個人的快樂。
撰文：東方新地 圖片：《單對單》圖片、無綫電視截圖」、江美儀IG
江美儀《單對單》再提秘婚
江美儀與吳君如胞弟吳君祥拍拖11年，可惜在2018年二人被爆已分手兩年，其後男方父親夏春秋爆出二人早於2006在西雅圖註冊結婚，江美儀由分手變成離婚。節目中，江美儀再次剖白離婚真相。
夫妻身份有距離
今集《單對單》的主持黎芷珊請來經歷離婚後依然活得精彩的江美儀，健談率直的江美儀，指離婚真相是因為大家步伐不同：「佢都好大壓力。佢係某某個仔、某某嘅細佬、同邊個邊個嘅男友，佢永遠冇一個好清晰嘅身份。」美儀又謂因工作關係，經常不能陪前夫外出應酬，以致前夫要聽閒言：「可能好小（好似冇乜嘢）嘅一句說話，我覺得佢聽咗會覺得好似我哋身份有距離。」
前夫冇特別想箍煲
一個愛熱鬧、愛朋友，一個想愛得浪漫一點，加上生活習慣不協調，令江美儀覺得不開心與日俱增，就算雙方曾嘗試挽回，也因步伐差異未能成事：「我見佢冇乜特別行動想箍煲，或者我要求高，我希望佢呢樣嗰樣，可能佢做咗我唔覺，或者唔係我想要嘅，佢有講過話我想佢做嘅嘢佢做唔到。」
一個人原來都可以盡興
江美儀又指提出回復朋友身份的契機，是前夫到了內地工作後，她發現一個人都可以很開心和自由。「（關係長咗係咪老奉咗？）佢有驚喜嘅，有搵我朋友搞驚喜派對，但我唔係想要呢啲。我想兩個人燭光晚餐，真係頂唔順！」坦言有感到受傷的江美儀，對於該段關係卻沒有遺憾：「愛過咪得咯！」
堅拒再同居
江美儀還帶領芷珊去打坐靜修，她透露之前也是靠打坐走出陰霾：「初初坐坐吓會腳痺、腰骨痛，但只要堅持嘅話，知道目的係乜，好快啲嘢會走開。最好喺戶外打坐，因為可以聞到花香味、草味，搵到嗰刻嘅寧靜。」縱然受過情傷，美儀不排除會再尋覓另一半，只是不會再同居：「有鼻鼾點算？又要重新適應過，好似好煩咁。」