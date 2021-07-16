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單對單｜江美儀剖白婚姻破滅真相 靠打坐走出陰霾

東方新地 - 娛聞

由黎芷珊主持的節目《單對單》播出最後一集，江美儀是其中一位嘉賓，為配合「單身也可積極自強，活出精彩豐盛人生」的主題，江美儀繼《東張西望》和《Ｍean Talk 》後，再次深情剖白與吳君如胞弟吳君祥離婚的真因，以及分享如何好好享受一個人的快樂。

撰文：東方新地 圖片：《單對單》圖片、無綫電視截圖」、江美儀IG

江美儀《單對單》再提秘婚

江美儀與吳君如胞弟吳君祥拍拖11年，可惜在2018年二人被爆已分手兩年，其後男方父親夏春秋爆出二人早於2006在西雅圖註冊結婚，江美儀由分手變成離婚。節目中，江美儀再次剖白離婚真相。

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江美儀與前夫吳君祥，早年經常有影皆雙。（圖片來源：東方新地）
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江美儀再次深入剖白與吳君祥的婚姻關係。（圖片來源：單對單）

夫妻身份有距離

今集《單對單》的主持黎芷珊請來經歷離婚後依然活得精彩的江美儀，健談率直的江美儀，指離婚真相是因為大家步伐不同：「佢都好大壓力。佢係某某個仔、某某嘅細佬、同邊個邊個嘅男友，佢永遠冇一個好清晰嘅身份。」美儀又謂因工作關係，經常不能陪前夫外出應酬，以致前夫要聽閒言：「可能好小（好似冇乜嘢）嘅一句說話，我覺得佢聽咗會覺得好似我哋身份有距離。」

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江美儀表示與前夫的步伐與想法都不一致。（圖片來源：單對單）
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江美儀帶黎芷珊去打坐。（圖片來源：單對單）

前夫冇特別想箍煲

一個愛熱鬧、愛朋友，一個想愛得浪漫一點，加上生活習慣不協調，令江美儀覺得不開心與日俱增，就算雙方曾嘗試挽回，也因步伐差異未能成事：「我見佢冇乜特別行動想箍煲，或者我要求高，我希望佢呢樣嗰樣，可能佢做咗我唔覺，或者唔係我想要嘅，佢有講過話我想佢做嘅嘢佢做唔到。」

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江美儀原來是靠打坐去令自己心境變平靜。（圖片來源：單對單）
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出名是愛狗之人的江美儀，特意帶同愛犬Teddy與Tina在節目中亮相，又帶芷珊暢遊自己平時跑步的地方。（圖片來源：單對單）

一個人原來都可以盡興

江美儀又指提出回復朋友身份的契機，是前夫到了內地工作後，她發現一個人都可以很開心和自由。「（關係長咗係咪老奉咗？）佢有驚喜嘅，有搵我朋友搞驚喜派對，但我唔係想要呢啲。我想兩個人燭光晚餐，真係頂唔順！」坦言有感到受傷的江美儀，對於該段關係卻沒有遺憾：「愛過咪得咯！」

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美儀坦言視兩頭愛犬如人仔，除了餵牠們吃保養品，更會親自煲湯給牠們。（圖片來源：單對單）
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談到愛動物之人養寵物最害怕的地方是生離死別時，江美儀感性地表示：「係要面對嘅，因為永遠唔知道隻狗係咪會突然離開，所以要珍惜每日嘅時間，愛要及時。」（圖片來源：單對單）

堅拒再同居

江美儀還帶領芷珊去打坐靜修，她透露之前也是靠打坐走出陰霾：「初初坐坐吓會腳痺、腰骨痛，但只要堅持嘅話，知道目的係乜，好快啲嘢會走開。最好喺戶外打坐，因為可以聞到花香味、草味，搵到嗰刻嘅寧靜。」縱然受過情傷，美儀不排除會再尋覓另一半，只是不會再同居：「有鼻鼾點算？又要重新適應過，好似好煩咁。」

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作為家中長女，江美儀指父親自小便視她如兒子般教育，甚至還幫手搬過冷氣，不過其實江美儀戀愛時還是會渴望成為小鳥依人，只可惜遇不上對的人。（圖片來源：單對單）
江美儀早前在《Mean Talk》中被單立文重提她當年離婚一事，向來表現堅強硬淨的她首次在鏡頭前崩潰痛哭。（圖片來源：無綫影片截圖）
江美儀早前在《Mean Talk》中被單立文重提她當年離婚一事，向來表現堅強硬淨的她首次在鏡頭前崩潰痛哭。（圖片來源：無綫影片截圖）
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眾人見江美儀憶起往事這樣傷心，握手加以安慰。（圖片來源：無綫影片截圖）

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