單對單｜江美儀剖白婚姻破滅真相 靠打坐走出陰霾

由黎芷珊主持的節目《單對單》播出最後一集，江美儀是其中一位嘉賓，為配合「單身也可積極自強，活出精彩豐盛人生」的主題，江美儀繼《東張西望》和《Ｍean Talk 》後，再次深情剖白與吳君如胞弟吳君祥離婚的真因，以及分享如何好好享受一個人的快樂。

撰文：東方新地 圖片：《單對單》圖片、無綫電視截圖」、江美儀IG