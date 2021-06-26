單對單︱尹志強離世11年 米雪回應冥婚傳聞
痛失至愛尹志強（尹佬）長達11年的米雪，日前接受黎芷珊主持的新節目《單對單》訪問，分享失去男友尹佬11年來的生活，又回應與尹佬的冥婚傳聞。
文：東方新地 圖：米雪IG、米雪微博、TVB截圖
文：東方新地 圖：米雪IG、米雪微博、TVB截圖
感覺男友常伴左右
尹志強2010年病逝後，米雪單身至今，日前接受黎芷珊主持的新節目《單對單》訪問，憶述男友最後一段抗癌之路時已沒有任何哀愁，她開朗地說：「如果人生只有500日，與其愁眉苦面，不如樂觀積極面對。」她又直指感覺男友仍常伴左右：「即使人不在，但精神還在。」
分享快樂單身四大元素
至於被譽為美魔女代表的米雪，在《單對單》訪問中大談養生及養心之道，米雪認為健康、開心、財政穩定、朋友是單身的4大重要元素。她笑言已和幾個好朋友到律師樓簽下類似信託契約的文件，以便日後可互相幫忙處理財務。米雪解釋︰「一個人年紀大了，無兒無女無親人，生病時如何處理呢？入醫院都要有人找數﹗」
米雪65歲回春有術
米雪在圈中公認是美魔女代表，65歲的她日前在IG上載一輯跑步相，大騷fit爆身形。眼見相中的米雪露出美好纖腰、馬甲線，fit過不少後生仔女。米雪表示近年迷上跑步是受周潤發感染，她在IG曾公開感謝發哥悉心的栽培和引導，鼓勵她一直堅持下去。米雪依家一有時間會約三五知己去香港不同地方跑步，深信多做運動才是養生之道，更揚言運動是「人生最值得投資的事情」。