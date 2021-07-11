單對單｜陳秀珠做單親媽媽21年 歎感情事太XX
撰文：東方新地｜圖片：無綫影片截圖、新傳媒圖片庫、陳秀珠微博
《單對單》陳秀珠：我曾經訂過婚
陳秀珠曾於99年在美國以40歲高齡，未婚誕下兒子陳迪加，近日她在無綫節目《單對單》中接受訪問，剖白她逾20年的單身生活，她坦言起初曾想搵一個伴甜蜜到老，但感情事實在太麻煩，她直言：「我覺得夠皮喇！其實我早期都試過，我諗冇人知，我曾經訂過婚，中學畢業嘅時候，因為佢要去外國讀書，佢想定落嚟，我都應承咗，但我最後唔捨得香港五光十色嘅生活，所以放棄咗，呢件事我要同佢道個歉。」
陳秀珠直言好後悔太早讓兒子到美國讀書，她透露當時是2011年，她因為拍劇集《我的如意狼君》受傷，而且兒子正好讀完小學，所以索性就趁那段休息的時間送了兒子出國讀書，但自此兩人的關係卻逐漸變得疏達。
提到21年前決意做單親媽媽，陳秀珠忍不住感觸落淚，她說：「我以為我好強，咩都搞得掂，但原來喺細路哥嘅立場嚟講，佢哋真係有所缺失。我都有問過佢，我問係咪同媽咪好好，因為媽咪可以照顧晒你一切，冇爸爸都得，佢話：『呢個只係你認為啫！』」
至於兒子有否問過生父身份，陳秀珠表示：「佢細個仲OK嘅，佢話唔使畀佢知，其實我每個階段都有問佢嘅，可以話係試探佢，細個佢話OK，有時佢睇電視仲會話：『呢個爸爸好衰，好彩我得媽咪。』反而依家佢大咗，想知，但係我覺得唔需要，因為佢依家已經係成年人。」
1999年陳秀珠 甘願做未婚媽媽
陳秀珠1998年拍劇時發現懷孕，當年佢已40歲，屬高齡產婦，翌年8月她在美國誕下男嬰，取名陳迪加，但她一直不肯公開BB爸爸的身份，同年接受報章訪問時，坦言一向好恨有個孩子，但就無想過結婚，因爲感到無此需要，甘願身兼父職撫養兒子。
本刊記者早年見珠姐帶住囝囝迪加到九龍城買外賣返屋企食，鮮有露面嘅迪加生得眉清目秀，同媽咪成個餅印咁。珠姐沿路同阿仔傾偈話：「我想剪頭髮。」阿仔趷高腳摸一摸媽咪嘅頭髮話：「我鍾意你長頭髮多啲！」珠姐笑一笑，搣一搣佢面珠話：「好啦，唔剪啦！」之後母子就拖住手行番屋企，場面溫馨滿瀉。
珠姐曾在訪問中說，每個女人都會去到一個階段，有生BB想法，當時佢就正處於呢個階段，雖然做一個單親媽媽令佢有好大壓力，但好彩得到屋企人同好朋友嘅支持，至於外間嘅反應，佢話佢控制唔到：「最初以為人哋一定會用另一種眼光嚟睇我，不過依家日子一過，我發覺其他人對我嘅眼光比想像中好，大家都好包容，好OK，令我覺得自己就同一般嘅媽咪冇乜分別。」
講到囝囝用咗「鹹蛋超人」個名，珠姐話只係巧合：「因為佢喺加州出世，我又鍾意個『迪』字，所以咪叫『迪加』，我覺得幾好聽呀！好彩我個仔好鍾意超人，佢啲同學都叫佢做『超人迪加』，佢鬼咁鍾意！哈哈！」珠姐又指自己不乏追求者，但佢想等囝囝再大啲先算：「話晒我As一個Single Mother，要更加錫個仔多啲，因為佢已經比其他人少咗一Part，如果我去拍拖而忽略咗佢，咁個細路點算呀？」迪加今年已經21歲大，相信珠姐可以放心晒啦。
重溫陳秀珠原來係79年港姐出身
入行42年嘅陳秀珠，原來係79年港姐出身，參選時只得21歲，雖然當年三甲不入，但仍簽約無綫，主演過多部劇集，仲有網友睇深夜重播嘅99年《刑事偵緝檔案IV》，發現佢演宣萱表姨，個樣廿多年如一日都冇變過，依然咁省鏡！
88年《誓不低頭》 港女始祖
在88年神劇《誓不低頭》本來係謝文武(鄭少秋飾)老婆，但對方被陷害入獄後，居然改嫁老公仇人岑波(郭鋒飾)，原因之一係貪岑波有錢！
99年《刑事偵緝檔案IV》做宣萱表姨
睇翻深夜重播嘅99年《刑事偵緝檔案IV》，陳秀珠演宣萱表姨，兩個人都凍齡有術，個樣廿年如一日都冇點變過！
95年《刑事偵緝檔案II》檔案八：寸草心
其實95年嘅《刑事偵緝檔案II》陳秀珠有份演其中一單案件。劇中陳秀珠飾演嘅舞小姐Betty亦係一位「慈母」，生下女嬰冬冬後，表面上對女兒漠不關心，要高婕(郭可盈飾)代佢湊女，但實際為女兒將來打算，不惜自殺呃保險。
陳秀珠又曾主持過多個節目，包括《K-100》、《體育世界》，以及86年世界盃。
孖劉華拍廣告
當年陳秀珠仲同初出道嘅劉德華拍過眼鏡廣告！