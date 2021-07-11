單對單｜陳秀珠做單親媽媽21年 歎感情事太XX

陳秀珠近日在無綫節目《單對單》中接受訪問，剖白她自99年在美國以40歲高齡未婚產子的心路歷情，她坦言曾經想過搵一個伴甜蜜到老，但覺得感情事實在太XX，因此一直恨有BB的她，在21年前選擇走上單親媽媽之路，期間講到囝囝，她更忍不住感觸落淚。

撰文：東方新地｜圖片：無綫影片截圖、新傳媒圖片庫、陳秀珠微博