單對單｜直認跟鄧智偉分手至今仍單身 高海寧坦承：有人追但撻唔著
文：東方新地 ｜圖：高海寧 IG、TVB截圖、鄧智偉微博、新傳媒圖庫
《單對單》高海寜同鄧智偉分手至今仍單身
34歲的高海寧（高Ling）日前為黎芷珊主持的訪談節目《單對單》做嘉賓。節目中，高Ling跟黎芷珊無所不談，更談到感情事。
《單對單》高海寧談擇偶條件
《單對單》節目中，高海寧大方提起前度音樂才子鄧智偉，直認自去年六月二人分手後至今仍是單身，高Ling坦言：「單身咗好耐啦！追求者實有，但都係撻唔著。（擇偶條件？）我又唔知道自己想點，一向靠感覺。總之啱先會一齊，唔會為拍拖而拍拖。一個人都幾好呀，又唔使考慮人感受，可以學吓同自己相處。」
玩衝浪變濕身誘惑
另外，有無綫咪神之稱的高Ling早前趁難得有假期，展開「一個人的背包旅行」，還學習衝浪，享受慢活人生。高Ling日前在IG大晒坐在滑浪板上的照片，並留言道：「萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方，如果痛恨所處的黑暗，請你成為你想要的光。」眼見雖然高Ling穿上白色全覆式的滑水衣，但濕水後再加上陽光照射下，34D上圍一覽無遺，完美曲線盡現，獲不少網民讚性感。
怒斬鄧智偉五年情
高海寧與音樂才子鄧智偉拍拖五年雖一直冇公開認愛，但二人感情穩定曾傳婚訊，不過自從鄧智偉將工作基地轉往內地，高Ling經常獨守空房，更有消息指長期分隔兩地遠水不能救近火，鄧智偉因寂寞難耐背住高Ling暗交一名北京女子，事後東窗事發，高Ling狠撇對方，分訊被爆前在IG個人帳戶取消關注對方，分手早已有跡可尋。
性感女神高海寧與其貌不揚的音樂才子鄧智偉拍拖，大家都覺得高寧欣賞男方的才華與內涵，即使有傳高Ling雖然恨做人妻，但鄧智偉事業心重，近年更轉攻國內市場，廿四孝女友高Ling一等再等，不過最終都係徒勞無功。
高海寧IG吐心聲
其實當時高Ling不時於自己的IG發表感受，她曾留言：「能讓一個女孩著迷的從來不是金錢和顏值而是用心和專一。」之後更寫上：「別否定自己！你特別好、特別溫柔、特別值得。致自己。」更頻頻上載性感相，就連健身都拉低褲頭，有指當時高Ling已回復單身。
最明顯就是高Ling與鄧智偉互相Unfollow IG，分手之說甚囂塵上，不過事後高Ling聲稱冇特別意思，又謂不會破例高調談論私事。據知長駐內地工作的鄧智偉因背着高Ling暗交一名北京姑娘，高Ling發現男友出軌後，怒撇對方；有知情者更透露高Ling曾向好友哭訴當初不理公司及家人反對堅持跟鄧智偉拍拖，更曾想過結婚，不過男方採取拖字訣，到去年發現對方偷食，高Ling決定怒斬情絲分手收場。
與鄧智偉拍拖五年，高Ling為男友曾一度封胸，拒作性感演出，回復單身後即頻頻大解放。
其後高Ling終於就分手一事開腔：「其實嗰次我一次過Unfriend咗三百個幾個人，原因人數眾多，認為有啲嘢自己唔需要再睇咪Delete晒佢。」
傳分訊後，高Ling一臉憔悴出席新劇《七公主》造型，對於跟鄧智偉情變，她說：「已經回應很多次，這事情是時候放低，我目前狀態是開心的。」