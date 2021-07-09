單對單｜高海寧講人生憾事爆喊 自認非一般女友：你有誘惑、我冇咩？

高海寧（高Ling）日前作客黎芷珊主持的訪談節目《單對單》，節目中高Ling大談感情事，表示唔介意另一半愛上別人：「你覺得佢好過我，It’s OK！你有誘惑、我冇咩？」當講到人生遺憾事更當場爆喊！

文：東方新地 ｜圖：高海寧 IG、TVB截圖