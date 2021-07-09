單對單｜高海寧講人生憾事爆喊 自認非一般女友：你有誘惑、我冇咩？
高海寧（高Ling）日前作客黎芷珊主持的訪談節目《單對單》，節目中高Ling大談感情事，表示唔介意另一半愛上別人：「你覺得佢好過我，It’s OK！你有誘惑、我冇咩？」當講到人生遺憾事更當場爆喊！
文：東方新地 ｜圖：高海寧 IG、TVB截圖
唔介意另一半愛別人
高海寧（高Ling）日前作客黎芷珊主持的訪談節目《單對單》，節目中高Ling大談感情事，坦承過去自己十分被動兼謹慎選擇另一半，多年來拍拖次數不足5次，最長一段關係則維持8年。高Ling又分享自己「非一般女友」一面，不介意另一半愛上別人：「你覺得佢好過我，It’s OK！我有我自信，你有誘惑、我冇咩？但我會選擇同你一齊，係因為我覺得你重要過其他人。」
喜歡小朋友：自己一個人完成都Ok
但現時高Ling對感情事則變得積極：「年紀大咗好難好純粹去鍾意一個人、好難心動，所以如果依家真係畀我同一個人相處咗後又有Feel嘅，我會覺得唔好錯過。人生在世，好短架咋，如果有個人可以令你好衝動，可以為佢奮不顧身，係好難得嘅一件事。」現年34歲的高Ling，直認喜歡小朋友，雖則未有實質相關計劃，但卻笑謂：「生小朋友？自己一個人完成都Ok架。」又指其實自己很「難追」，鮮花及任何物質均不是打動她的重點。
人生最大遺憾
至於一向重視家庭及家人的高Ling，談及剛離世的公公時雖強忍淚水，但眼淚最終還是一行一行的落下，高Ling邊拭淚邊說：「公公係我暫時人生最大遺憾，我係婆婆公公帶大，所以感情好深。雖然好多人安慰我，好多人見唔到親人最後一面，但你會突然間覺得，你以後都見佢唔到喇。」