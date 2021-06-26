單對單｜難忘老婆臨終前話「唔想死」 黃日華願為愛妻減壽20年

黃日華與太太梁潔華相愛逾40年，去年5月梁潔華病逝，黃日華痛失愛侶，心情悲痛。一年過後，黃日華日前接受黎芷珊新節目《單對單》訪問，分享與太太的生活點滴，更提到太太臨終前痛苦地說「我唔想死」時數度哽咽，並表示曾唸經希望太太好番，他短20年命都無所謂。

文：東方新地 ｜圖：TVB截圖、黃芷晴IG、新傳媒圖片庫