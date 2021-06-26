單對單｜難忘老婆臨終前話「唔想死」 黃日華願為愛妻減壽20年
文：東方新地 ｜圖：TVB截圖、黃芷晴IG、新傳媒圖片庫
重遊九龍城勾起同太太的回憶
黃日華日前接受黎芷珊主持的無綫訪談節目《單對單》訪問，在節目內他跟黎芷珊同遊九龍城，坦言勾起不少昔日同太太的回憶。自去年5月梁潔華病逝，至今已一年時間，黃日華在節目中披露失去愛妻後心情悲痛，幸好在女兒黃芷晴陪伴下已漸漸走出陰霾。黃日華表示與太太在九龍城留下不少回憶及足迹，雖然昔日快樂時光已無法重現，但重遊舊地會盡量回想開心事，他說：「一定要懂得放下，要接受事實！」
黃日華：佢好番，我短廿年命都冇所謂
黃日華坦言失去梁潔華後，人生經歷重大轉變：「之前我係24小時照顧佢，佢突然走咗，我做人好似無咗目標，唔知今日要做咩，好似剩底好多時間，因為最想照顧的人已經唔喺度。見到張牀會諗起佢、見到衣櫃啲衫、相片又諗起佢，心情係唔受控制，好down。」黃日華表示難忘太太臨終前痛苦地表示「我唔想死」，當時看着太太意志力逐漸消失時，更數度哽咽說：「我見到真係好心痛，我成日唸經時都講，你畀佢好番吖，我短十年命、廿年命都冇所謂。」太太離世後，當他一覺醒來，發現已沒有人睡在身旁，他真正意識到愛妻已不在身邊，並慢慢開始適應另一種生活。
黃日華漸漸走出陰霾
黃日華太太梁潔華在去年5月病逝，華哥自去年10月開始跟囡囡黃芷晴一齊去上堂學整韓國手工蠟燭，當時芷晴曾在社交網晒相大讚華哥「幾有天份」。之後華哥每星期上一次堂，連導師Andrew都力讚華哥勤力又細心，指華哥的學習態度好值得大家去學習。
早前完成蠟燭課程並取得導師證書後，黃芷晴晒出同導師Andrew的合照以及華哥攞住證書的獨照，並留言：「終於拎到KCCA蠟燭導師證書啦！華哥都拎左（咗）！多謝drew嘅教導。」還Hashtag「任務完成」、「繼續增值」、「今日又上左（咗）新course」。
KCCA全名Korea Candle Craft Association（韓國蠟燭工藝協會），在KCCA導師課程中指定要教授學員至少28種韓式手作蠟燭的製作技巧，學成畢業後即可獲得KCCA蠟燭導師證書。
學無止境繼續學整烘焙蛋糕蠟燭
而芷晴所講的「新course」，原來係CLAB韓國烘焙蛋糕蠟燭導師班，CLAB全名Craft & Design Lab（韓國工藝與設計實驗室），是由韓國兩間知名蠟燭教室Mellowlounge與Cocomaison聯手創辧，讀完後同樣可以獲得畢業證書。
芷晴透露自己在上課時一次過學整了六款甜品造型蠟燭，她笑言：「唔好以為好少女好chill，都要比下（吓）力整，如果你有強勁嘅臂彎會整得再好啲！」更用Hashtag說「整完個頭塔（塌）哂」。
黃日華失愛妻生無可戀 曾困廁所唔見人
對愛妻梁潔華從一而終的黃日華，陪妻抗癌七年衣不解帶照顧周到，可惜去年五月梁潔華因器官衰竭撒手人寰，遺下深愛他的華哥及孝順女黃芷晴。枕邊人突然離去，傷心欲絕的華哥鐵漢亦倒下，傷痛難以釋懷，足足一星期將自己困在家中廁所不願見人，生無可戀似等死，他形容當時的自己沒有了寄託，沒有目標，直至想及對亡妻的承諾，黃日華才猛然醒悟不能再這樣下去！
整理過萬張亡妻照片修讀香薰蠟燭導師課程
雖然同愛妻天人永隔，不過華哥對太太的思念仍未止息，除了細心整理愛妻遺物外，他更將自己和太太的手機內相片全部列印出來，將過萬張相片全部逐一剪裁好過膠收藏，那份對妻子至死不渝的愛令人動容，就連女兒芷晴看在眼裡，亦替天上的媽媽感動。父女生活逐漸回歸正軌，開始回復工作的芷晴，亦擔心爸爸一個人會胡思亂想，經常鼓勵爸爸搵節目，不過因愛妻離去要重整心情，華哥暫時未有復出拍劇計劃，反而在愛女感染下，父女會一起上堂學造香薰蠟燭，以手作治療減輕心靈痛楚。據知情者透露：「芷晴係讀設計，本身就好鍾意做手藝，華哥見個女整香薰蠟燭好得意，芷晴就乘機拉埋爸爸一齊去學，等爸爸可以有精神寄託，佢哋讀嘅係香薰蠟燭導師課程，讀完可以開班授徒，三哥同張兆輝都好鼓勵華哥發掘多啲興趣，華哥愈整愈有興趣，仲整咗好多香薰蠟燭放去靈位送畀華嫂，依家華哥好積極生活，因為佢應承過老婆，要好好照顧個女同岳母，為咗圓太太遺願，佢仲好努力戒煙，等身體更健康！」有女兒在身邊，應該就是華哥的最佳良藥，再傷痛也要圓太太心願，堅強好好生活！