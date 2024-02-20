單文柔激罕派福利 老公視角「胸狠」出鏡獲讚升cup不少！
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現年33歲的單文柔（Phoebe）2018年與陳展鵬結婚，並於2019年誕下女兒小豬比，家庭生活十分幸福美滿。早前單文柔就孖住老公陳展鵬帶埋女女到泰國度假，實行拍拖兼享受親子活動。而難得度假心情靚爆的單文柔仲激罕派福利，性感上陣獲網民大讚！
單文柔激罕派福利騷超長事業線
單文柔早前在社交平台分享了度假時的靚相，更激罕派福利上載了自己的泳裝照，大方騷埋長腿痛事業線，非常吸睛！而單文柔的福利照更獲網民大讚：「果然係最索人妻」、「性感得嚟好健康」、「女都生埋仲係咁fit！」、「真係好羨慕煎pang有個咁靚嘅老婆！」
單文柔獲大讚身材勁過選港姐時
單文柔激罕派福利除了獲網民大讚外，不少人更表示她的身材比起2016年參選港姐時更澎湃：「以前都唔覺Phoebe咁好身材」、「做咗媽媽之後身材真係勁咗幾個level」、「依家嘅身材去選港姐一定大殺四方」、「嘩…選港姐嗰陣同呢張差好遠」
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撰文：東方新地圖片來源：IG@smyphoebe、小紅書@單文柔_菲比、新傳媒資料庫