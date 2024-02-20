單文柔激罕派福利 老公視角「胸狠」出鏡獲讚升cup不少！

現年33歲的單文柔（Phoebe）2018年與陳展鵬結婚，並於2019年誕下女兒小豬比，家庭生活十分幸福美滿。早前單文柔就孖住老公陳展鵬帶埋女女到泰國度假，實行拍拖兼享受親子活動。而難得度假心情靚爆的單文柔仲激罕派福利，性感上陣獲網民大讚！