單文柔 性感

單文柔激罕派福利 老公視角「胸狠」出鏡獲讚升cup不少！

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現年33歲的單文柔（Phoebe）2018年與陳展鵬結婚，並於2019年誕下女兒小豬比，家庭生活十分幸福美滿。早前單文柔就孖住老公陳展鵬帶埋女女到泰國度假，實行拍拖兼享受親子活動。而難得度假心情靚爆的單文柔仲激罕派福利，性感上陣獲網民大讚！

單文柔激罕派福利騷超長事業線

單文柔早前在社交平台分享了度假時的靚相，更激罕派福利上載了自己的泳裝照，大方騷埋長腿痛事業線，非常吸睛！而單文柔的福利照更獲網民大讚：「果然係最索人妻」、「性感得嚟好健康」、「女都生埋仲係咁fit！」、「真係好羨慕煎pang有個咁靚嘅老婆！」

單文柔 性感 單文柔早前到泰國度假。
單文柔早前到泰國度假。（圖片來源：IG@smyphoebe）
單文柔 性感 單文柔仲激罕派福利！
單文柔仲激罕派福利！（圖片來源：IG@smyphoebe）
單文柔 性感 單文柔婚後的身材明顯比以往更出眾。
單文柔婚後的身材明顯比以往升級不少。（圖片來源：小紅書@單文柔_菲比）

單文柔獲大讚身材勁過選港姐時

單文柔激罕派福利除了獲網民大讚外，不少人更表示她的身材比起2016年參選港姐時更澎湃：「以前都唔覺Phoebe咁好身材」、「做咗媽媽之後身材真係勁咗幾個level」、「依家嘅身材去選港姐一定大殺四方」、「嘩…選港姐嗰陣同呢張差好遠」

單文柔 性感 單文柔於2016年參與香港小姐競選，不過最終在首圈十強出局。
單文柔於2016年參與香港小姐競選，不過在首圈十強出局。（圖片來源：新傳媒資料庫）
單文柔 性感 不少網民大讚單文柔的身材比起以前豐滿了超多。
不少網民大讚單文柔的身材比起以前豐滿了超多。（圖片來源：新傳媒資料庫）
單文柔 性感 單文柔右一）在參選港姐時並不算特別出眾。
單文柔（右一）在參選港姐時並不算特別出眾。（圖片來源：新傳媒資料庫）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@smyphoebe、小紅書@單文柔_菲比、新傳媒資料庫

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