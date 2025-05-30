單文柔拍片曬面部極腫脹照嚇親網民 陳展鵬親解老婆病發經過

35歲單文柔（Phoebe）2018年嫁視帝陳展鵬後，於2019年誕下女兒「小豬比」，近年主力照顧家庭及兼任KOL。不過單文柔近日突然在社交平台發文透露自己過去4個月都被疾病纏繞，更公開染病時嘅照片，令唔少網民十分擔心佢嘅健康狀況……