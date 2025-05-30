單文柔拍片曬面部極腫脹照嚇親網民 陳展鵬親解老婆病發經過
單文柔拍片公開面部極腫脹照
單文柔日前在社交網拍片透露整個4月都被疾病纏繞，指在4月時突然眼睛發炎、臉部腫脹及頸部腫痛，更首度公開病容照，見她面部超腫脹，樣子十分憔悴。單文柔在片中表示自己當時都冇為意已生病：「當初都冇擺喺心上面，但斷斷續續咗一段時間都未好返，亦搵唔到原因，甚至影響正常工作同生活」。單文柔就醫後開始減少工作，並努力調整自己的精神和身體狀態。
單文柔發長文感激大家關心
今日（30日）單文柔再發長文感激大家的關心，並親揭怪病原因，原來是免疫系統出現問題：「其實我原本分享這段經歷係希望大家注意身體，同時亦想提醒自己，真係要開始認真注重健康！之前做運動，都是比較喜歡一些較靜態運動，例如: 行山，golf …但其實真係要做帶氧嘅運動！唔可以懶…」 她自言「小病是福」：「之前都重覺得自己還年輕 ，身體還可以，以為係熱氣，感冒之類，一陣就過，直到有一天爆了，先發現係免疫系統出現問題。」
單文柔續指近日收到很多朋友的問候，更柔望大家要好好注重健康：「好多時候係舒服情況就會遺忘咗，以前細個成日大人都話要新年要祝願長輩身體健康 而家真係明白不容易。最後喺呢度真係祝願所有人身體健康。」
陳展鵬親解老婆病發經過
另外，陳展鵬近日接受訪問時，亦透露太太的病發經過：「因為之前囡囡小豬比病咗發燒加上工人姐姐放假，令Phoebe好擔心，又要忙於照顧小朋友，抵抗力差咗。」 他續說：「一開始係眼睛發炎，之前佢啱啱發嘅時候兩隻眼都紅晒， 之後問家庭醫生話滴眼藥水就可以，滴完後舒緩咗好多，但之後到耳仔腫， 後期聽醫生講去驗身，幸好報告出嚟冇事，Phoebe都慢慢逐漸康復。」 陳展鵬又表示小豬比一直陪伴媽媽，更安慰對方不用怕，非常乖女，並指現時太太已無大礙，與其一起做運動，早前她更飛到越南旅行減壓。