單文柔傳離巢抄陳凱琳轉做KOL 因一事癡戀陳展鵬 網民勸勿轉做stylist
單文柔16年選港姐入行 最大收穫嫁畀陳展鵬
單文柔入行六年來只參演過一套劇集《老表，畢業喇！》飾演尤田助手，不過無綫對單文柔來說意義重大， 因為令她遇見老公陳展鵬，更令她當上兒童節目主持，培養對小朋友的喜愛，以及學會教導小朋友的方法，有助日後照顧囡囡「小豬比」。
單文柔爆有新計劃
單文柔對離巢傳聞坦言有新計劃，指自生女後放大量精神去照顧小豬比，雖然間中都有返公司工作，但只以嘉賓形式參與節目，現在女兒開始長大，都想有自己的工作安排及計劃，表示待計劃落實後會向外公布﹗但單文柔就未有正面回答和無綫的合約問題，指暫時唔方便透露﹗但就指無論將來再為人母，都想有自己工作，她又指自為人母後間中為品牌出po賣廣告，所以都想這方面嘗試，似乎暗示有意轉型做YouTuber或KOL。
多謝陳凱琳啟發
單文柔接受陳敏之個人YouTube頻道節目《chit chat》作為節目嘉賓時，曾公開多謝師姐陳凱琳主動幫忙令她開始努力繼營社交網，單文柔話：「Grace真係好好，佢係我入行第一個媽媽級朋友，佢叫我影多啲相留念，因為小朋友大得好快，佢知我對搞造型有興趣又係讀設計，佢好鼓勵向呢方面發展，仲介紹埋攝影師畀我，仲幫我約埋畀我，好helpful好sweet，佢真係好好﹗」
網民唔buy單文柔品味 勸唔好轉行做造型師
單文柔近月影落唔少不同造型的照片，跟足師姐陳凱琳條路，努力轉型做KOL，有前人做成功例子，有助增人氣吸金，絕對是一條財路。有網民追問單文柔是否全職任陳展鵬造型師，「係咪全力幫煎Pang洗走亞視味？」、「做乜都好唔好轉做stylist」、「洗得走陳展鵬陣亞視味，你就世一﹗」、「啲品味拍得上張寶兒，唔好轉行搞造型呀」等等，似乎大家對單文柔的品味及造型不大認同﹗
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因煲劇迷戀電視中的陳展鵬
單文柔接受陳敏之訪問時，指自己以前在英國讀書，經常都會打開電視看TVB劇集，她原本只是為了追看陳茵媺，結果無意間留意到陳展鵬，被他深深吸引：「無論以前及現在都好迷戀佢，屈服喺佢嘅五指山下。」剛剛拍拖時，單文柔感到很不真實，因為二人拍拖、結婚、生小孩子，全部都是火箭速度，她從沒想到自己竟然會和電視中的明星拍拖甚至是結婚。
與偶像拍拖圓夢 被陳展鵬讚識落街冧爆
加入娛樂圈後單文柔認識了自己的偶像陳展鵬，那時她完全沒想過自己有機會和偶像交往。提起自己和陳展鵬剛拍拖時，她指對方經常都會稱讚自己，例如在生活小細節，如用杯飲水、自己落街，對方都會稱讚她：「點解你咁叻嘅？」、「點解你會諗到呢樣嘢咁勁？」這些甜言蜜語令她感到飄飄然。因為平時身邊的人都取笑她「笨、慢、不太聰明」等，這是第一次有人懂得欣賞自己。
二人由相知相識到結婚只用了約一年多，單文柔大爆陳展鵬最初結婚竟然不習慣叫她「老婆」，指自己不習慣用這個稱呼及免得把她叫「老」。但她很想對方稱呼自己為「老婆」之後陳展鵬才慢慢改變，這個時候，單文柔終於夢醒，確切地接受自己已經成為偶像的老婆 。
婚後陳展鵬卻頻頻挑剔 逼單文柔做運動
不過單文柔向陳敏之投訴，指二人結婚後，日常生活中陳展鵬少了稱讚，卻多了挑剔，結婚前後有些差別。而且因為她生完小朋友之後很懶惰，不想做運動，結果被陳展鵬鬧了很多次：「唔得！我的埋你一齊（做運動）先！」最近跟他一起打高爾夫球、跑步、游泳、打打乒乓球。
雖然如此，但她依然對陳展鵬依然非常崇拜。陳敏之笑稱結婚後她應該有安全感，因為她的偶像已經到手了，即使生活上有犯了點小錯，都不用擔心丈夫會離開。單文柔立即化身「迷妹」回應：「他始終都係咁靚仔，我都會有危險感。」由此看見，單文柔對陳展鵬示只是普通的愛，更是一種偶像般的崇拜。
（圖片來源：[email protected]陳敏之）
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婚後嚴肅鐵漢變開朗慈父
另一方面，陳展鵬結婚前比較沉默寡言，平常認真工作。陳敏之大爆陳展鵬鏡頭後都會對拍戲方面有很多想法，當劇組放飯時會提出很多有關拍攝的意見， 但他很少談及個人生活。她認為陳展鵬為人嚴肅、認真， 跳脫的她都不敢與他開玩笑。而結婚後，陳展鵬身邊有很同事都驚訝他改變了很多，對人親切了不少，特別在「小豬比」出生後，他變得很開心及很有活力，化身成慈父，在拍新劇《黯夜守護者》時主動與陳敏之分享育兒心得。
當陳展鵬面對女兒時，聲線大變，變成可愛聲音哄女兒開心。平常陳展鵬在劇中都是以硬漢形象示人，想信很多觀眾都難以想像陳展鵬哄女兒的溫馨畫面。
女兒出生令夫婦改變
二人在2019年生了女兒Quinta，乳名「小豬比」，一家三口現時非常幸福，經常在社交平台放閃，平常夫婦一起照顧女兒，即使其中一人較忙時，對方都可以隨時補位幫忙看顧孩子。單文柔更大爆女兒比較喜歡她，平時一見爸爸就大叫「No！」，所以更加要培養女兒和爸爸的感情，所以陪伴小孩子是多麼重要呢。
她指有次開車送「小豬比」上學，但不小心走錯路，想不到只有兩歲半的「小豬比」竟然回應媽媽：「不用急，慢慢來」更對駕駛新手的媽媽說：「但媽媽開車，寶寶怕怕。」、「爸爸開車，好」。年紀小小已經說話及理解能力已經很高，平日聽了周遭的對話，很多事其實已經烙印在心中。
瞞家人報名選港姐 做兒童節目主持培訓育兒技巧
單文柔曾做傢俬設計及教小孩子畫畫，但因厭倦了當時的職業，為了轉換環境，單文柔參選了香港小姐。但想不到之後獲安排在TVB兒童節目中擔任主持。冥冥中自有安排，原本她想脫離與小朋友相關的工作，想做一些大人的節目。但最終事與願違，需要要長時間接觸小孩子，當時她心想：「點解要咁對我呢？」 想不到其後她與陳展鵬閃電結婚、生小孩子，正正是對應之前兒童節目中所學習的內容，現在教「小豬比」可謂得心應手。
教導小孩要有無比耐性
單文柔分享平時教導女兒需要有耐性。她分享女兒小時候經常覺得其他小朋友很可愛，但是用力不當就由「抱」變成「打」。她自認當時不太懂如何教小朋友，曾責罵女兒，但後來她學習陳敏之一套育兒方法後，情況就獲大大改善。方法就是當小朋友雙手做出不良行為時，媽媽要立即握着孩子的手去提醒。之後孩子每次做同樣行為時，小孩子就會有潛意識記着媽媽會握着他的手提醒不要做出行為，漸漸地培養成一個良好習慣。但是，媽媽一定要有無比的耐性去教導子女。
網民錯重點：走晒樣
雖然單文柔上節目大曬恩愛，不過一眾網民卻將重點放在她的身形、臉形上，直指她走樣：「腫成咁」、「走晒樣」、「腫咗咁多嘅」等。更有網民覺得陳展鵬很假，嘲笑單文柔似不懂自理的小朋友：「飲水落街都讚，你又覺得佢咁樣就係欣賞你？」、「我覺得佢老公好作嘔，一個字假」。另一方面，都有網民認為她很開心，毋須太重視身材：「真係幸福嘅樣子」。