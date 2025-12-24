35歲單文柔素顏偶遇照曝光 與陳展鵬撐檯腳一細節獲網民激讚
現年35歲的單文柔（Phoebe）和陳展鵬這對圈中模範夫妻，自2018年結婚至今已踏入「七年之癢」階段，但兩人恩愛如昔的甜蜜狀態依然令人羨慕。日前有網民在蓮香樓偶遇這對夫妻檔，發現單文柔素顏上陣仍然容光煥發，白滑少女肌更是惹來一眾網民讚嘆，直言「他老婆越來越好看」。
蓮香樓偶遇夫妻檔零架子親民用餐
日前（22日），有網民在蓮香樓用餐時意外偶遇陳展鵬和單文柔夫婦，見二人形影不離坐在大廳用餐，完全沒有半點明星架子。網民拍下的照片顯示，兩人坐得相當貼近，展現出濃厚的夫妻情深，這種親民的用餐方式也讓在場的食客感到驚喜。雖然身為公眾人物，但他們選擇在茶樓這種平民化的地方用餐，展現出接地氣的一面，完全沒有因為明星身份而有所顧忌。
單文柔素顏狀態獲網民激讚少女肌
最令網民驚艷的是單文柔當日以素顏上陣，但依然容光煥發，皮膚白滑得讓人羨慕不已。網民紛紛留言大讚「他老婆越來越好看」、「他老婆的感覺就是珠圓玉潤，很有福氣」，更有人直言「夫妻倆我都喜歡，單文柔一看就性格好好」。35歲的單文柔能夠在素顏狀態下仍然保持如此好的肌膚狀態，確實令不少同齡女性感到羨慕，也證明了她平日的保養功夫相當到位。
七年婚姻甜蜜如昔寓工作於拍拖
陳展鵬和單文柔自2018年走入婚姻殿堂後，翌年便生下女兒「小豬比」，湊成幸福三口之家。轉眼間兩人已踏入婚姻的「七年之癢」階段，但他們的感情狀態依然甜蜜如昔，私下經常出雙入對。更難得的是，他們懂得寓工作於拍拖，不時以夫妻檔身份出席各種活動，這種既能兼顧事業又能增進感情的相處模式，確實羨煞不少旁人，也成為圈中其他藝人夫妻的學習對象。
網民大讚夫妻檔感情穩定令人羨慕
網民對於這對夫妻的偶遇照片反應相當正面，除了讚賞單文柔的好狀態外，也對兩人的感情表示羨慕。有網民留言表示「真的很羨慕他們的感情」、「看得出來真的很恩愛」，更有人認為「這才是真正的夫妻相處模式」。在娛樂圈這個充滿誘惑和變數的環境中，能夠維持如此穩定和甜蜜的婚姻關係確實不容易，也難怪會成為其他藝人夫妻的典範。
