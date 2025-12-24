35歲單文柔素顏偶遇照曝光 與陳展鵬撐檯腳一細節獲網民激讚

現年35歲的單文柔（Phoebe）和陳展鵬這對圈中模範夫妻，自2018年結婚至今已踏入「七年之癢」階段，但兩人恩愛如昔的甜蜜狀態依然令人羨慕。日前有網民在蓮香樓偶遇這對夫妻檔，發現單文柔素顏上陣仍然容光煥發，白滑少女肌更是惹來一眾網民讚嘆，直言「他老婆越來越好看」。