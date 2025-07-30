視帝老婆拍片談選港姐得著竟遭狠批為「釣金龜」 網民直指1原因落力平反
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35歲單文柔（Phoebe）2016年參選港姐，雖然最後10強止步，但仍獲TVB簽約成為旗下藝人。單文柔2018年嫁視帝陳展鵬，並於翌年宣布誕下愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta）。適逢本屆港姐競選已經宣布入圍人選，單文柔近日就在社交平台分享當年參選港姐嘅經歷，不過就竟然惹來網民狠批……
單文柔重提參選港姐契機
單文柔近日在社交平台分享9年前參選港姐時嘅心路歷程，Phoebe直言當時剛於英國留學回港，參選係「抱住一個玩嘅心態」。單文柔亦稱選港姐需時2至3個月，除咗可以享受新體驗外，最重要係「唔使再畀媽咪問住我究竟將來想做咩」，亦令自己嘅人生軌跡從此開啟新一篇。
單文柔冧爆稱老公陳展鵬係最大收獲
此外，單文柔亦在片中大談參選港姐時「最震撼的事情」，佢直言：「最震撼梗係識到我嘅下半生展鵬啦」。單文柔亦大方透露當年與陳展鵬相識嘅經過：「係臨到final嘅時候，咁啱我哋就係更衣室撞到」，然後就由經理人就帶住佢哋去與陳展鵬打招呼，不過隨後就表示「算喇算喇，唔講咁多」，似乎提起與老公相識嘅往事仍有啲怕醜。
網民竟狠批單文柔為「釣金龜」
雖然單文柔在片中分享唔少參選港姐嘅得著，但係就有網民留言狠批佢其實係為「釣金龜」：「為咗釣金龜啫，講得咁好聽」。不過隨後就有唔少網民為Phoebe平反：「人地英國讀完書翻來，家境又唔差」、「她家境還不錯的！念的是服裝專業，可見一斑」、「我真不覺得陳展鵬是金龜」、「Phoebe這個面相跟談吐確實讓人感到舒服平易近人，到哪裡都會受歡迎的」。
撰文：TVB圖片來源：小紅書@單文柔_菲比、新傳媒圖片庫、TVB、ig@smyphoebe資料或影片來源：原文刊於新假期