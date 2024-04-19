陳展鵬太太單文柔冇修圖身材曝光 網民猜測再度有喜！
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藝人陳展鵬和太太單文柔（Phoebe）於2018年結婚後育有一名可愛女兒「小豬比」，三口之家非常幸福！近日單文柔晒出一條為女兒製作早餐影片，意外展露冇修圖嘅身材，有網民更猜測疑似再度有喜！
單文柔身形發福 孕味濃
Phoebe在社交網上發佈了「菲比美食|小豬比的創意早餐」的影片，展現了她的廚藝。不過，似乎預先調較好的濾鏡似乎出了點問題，令 畫面不時變形，導致Phoebe的手臂看起來格外強壯，而且看到整個身形發福，孕味濃。
網民震驚：遮一遮好啲喎！
對此，網民紛紛驚訝留言問Phoebe「係咪有咗？」，也有人很快地恭喜她「小豬比要做家姐喇！」此外，也有網民大讚她誕女後保養得宜，「好靚女不過遮吓手臂比較好」，有人則指她的衣著出事，「好壯啊！以後不要這麼穿哦」。然而，也有網民則覺得「壯挺好的啊，說明身體好」，並表示單文柔的身材其實「很健康」。
陳展鵬回應太太再懷孕傳聞
對於外界對單文柔身材的熱議，陳展鵬早前在出席電視劇《逆天奇案2》的宣傳活動上作出回應。當時他開玩笑地說：「有咗咁大件事唔會冇話我知」，又透露太太一直處於備孕狀態，最後他向傳媒表示：「個問題一定喺我度，有好消息會話畀大家聽」。陳展鵬似乎在暗示夫妻倆都在為多添小朋友做足準備，但具體是否真的有喜，還需時間來證實。
圖片來源：Facebook@單文柔 Phoebe Sin、小紅書@單文柔_菲比