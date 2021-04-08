單文柔完美示範貼身運動衫 被讚少女味濃fit過未生時

單文柔嫁陳展鵬後極速上岸，生埋個得意可愛的囡囡小豬比後就更加母憑女貴，可以印印腳湊女等生第二胎，近年單文柔愛上做運動，不時跟陳展鵬去打高爾夫球，頻頻以健康運動服見人。單文柔在社交網上載身穿貼身bra top運動服的照片，下定決心要勤做運動保持身材苗條，其逼爆身材即成為網民焦點，大家都讚她fit過做女時，少女味極濃！

撰文：東方新地 圖片：東方新地、單文柔IG圖片