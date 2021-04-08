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單文柔完美示範貼身運動衫 被讚少女味濃fit過未生時

東方新地 - 娛聞

單文柔嫁陳展鵬後極速上岸，生埋個得意可愛的囡囡小豬比後就更加母憑女貴，可以印印腳湊女等生第二胎，近年單文柔愛上做運動，不時跟陳展鵬去打高爾夫球，頻頻以健康運動服見人。單文柔在社交網上載身穿貼身bra top運動服的照片，下定決心要勤做運動保持身材苗條，其逼爆身材即成為網民焦點，大家都讚她fit過做女時，少女味極濃！

撰文：東方新地 圖片：東方新地、單文柔IG圖片

 

單文柔
單文柔在社交網上載一張身穿貼身bra top運動衫的照片，素顏示人狀態非常之好。
單文柔
單文柔強調不可以偷懶，提醒自己及大家一定要做運動。

單文柔湊女不忙操fit

30歲的單文柔於18年與陳展鵬結婚後，誕下女兒小豬比，一家三口幸福美滿，而她亦淡出幕前專心相夫教女，不過閒時都會出席公開活動及在社交網做代言賺私己錢，所以單文柔都要keep住靚樣，對自己的體態亦相當重視。除了不時跟陳展鵬去打高爾夫球，單文柔亦會跑步及做瑜伽。單文柔在社交網上載了一張穿上貼身bra top運動服的相片，她留言表示：「不要再偷懶，有藉口不運動，不要再偷懶，有藉口不運動。」網友大讚她fit爆身形表露無遺、少女味十足。

單文柔完美示範貼身運動衫 被讚少女味濃fit過未生時

單文柔完美示範貼身運動衫 被讚少女味濃fit過未生時

單文柔
單文柔被指生完身材都kepp得咁好，可以放心再生啦！
單文柔
單文柔生完小豬比兩年，一家三口不時晒幸福，據知陳展鵬與單文柔都有共識再生多個。

單文柔母憑女貴煎Pang唔會大細超

囡囡小豬比（陳諾瑤Quinta）已兩歲，識行識走識氹爸爸，令煎Pang陳展鵬甚為享受湊女生活，煎Pang錫到小豬比燶，對老婆單文柔同樣呵護備至唔會大細超，不時二人世界氹妻又管接送，有個廿四孝老公，單文柔可以放心繼續生做個賢妻良母，賺錢養家的重任就交畀煎Pang！

單文柔
煎Pang錫女亦愛妻，每逢紀念日一定與單文柔浪漫撐枱腳。
單文柔
熱愛打高爾夫球的煎Pang更帶埋老婆去打波。
單文柔
甚為注重健康的煎Pang與單文柔，經常孖住做運動，這日二人一身運動打扮出動。
單文柔
穿上貼身露腰上衣的單文柔，突顯其弗爆身材，過馬路時她更挨近老公撒嬌。
單文柔
煎Pang夫婦擁多架車，所住的屋苑車位唔夠，這日外出後煎 Pang把車停泊在寓所對面的爛地停車場，兩公婆拎住一袋二袋行返屋企。
早前煎 Pang一家搬入將軍澳日出康城晉海，雖然周圍都是興建中的地盤，不過煎 Pang近返工，美中不足是泊完車要行一段沙塵滾滾的路先返到屋企。
早前煎Pang一家搬入將軍澳日出康城晉海，雖然周圍都是興建中的地盤，不過煎Pang近返工，美中不足是泊完車要行一段沙塵滾滾的路先返到屋企。

單文柔做超能媽媽為頭家出盡力

早前單文柔坐煎Pang的車到達九龍城，獨自去食店歎完早餐，再去中藥店執藥，等藥期間她走勻九龍城多間店舖與街市，狂掃日用家品及買餸，左右肩孭住兩個大環保袋，另加手袋及一把長遮，最後還要去中藥店取走一大袋中藥，一個女人仔發揮最強力量，自己call車返屋企。單文柔雖然唔使搵錢養家，但為頭家的付出都不少。

單文柔這日由老公煎Pang揸車送她出九龍城，身穿短褲的她露了一雙修長美腿。
單文柔這日由老公煎Pang揸車送她出九龍城，身穿短褲的她露了一雙修長美腿。
單文柔先去中藥店執藥，再去掃補品，然後行去附近多間家品店買東西，撲來撲去。
單文柔先去中藥店執藥，為自己及老公煎Pang調理身體。
單文柔
單文柔再去掃補品，然後行去附近多間家品店買東西，撲來撲去。
行入九龍城街市前，單文柔戴上防疫手套，買了大量蔬菜及肉類。
行入九龍城街市前，單文柔戴上防疫手套，買了大量蔬菜及肉類。
單文柔
一身都係環保袋的單文柔，去街市買新鮮豬肉。
左右肩膀各孭住一個大環保袋，單文柔買完餸行埋一邊整理。最後一站再折返中藥店拎走一個紅色大膠袋，煎 Pang未有揸車來接人，單文柔自己call車返歸。
左右肩膀各孭住一個大環保袋，單文柔買完餸行埋一邊整理。最後一站再折返中藥店拎走一個紅色大膠袋，煎Pang未有揸車來接人，單文柔自己call車返歸。

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