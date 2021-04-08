單文柔完美示範貼身運動衫 被讚少女味濃fit過未生時
單文柔嫁陳展鵬後極速上岸，生埋個得意可愛的囡囡小豬比後就更加母憑女貴，可以印印腳湊女等生第二胎，近年單文柔愛上做運動，不時跟陳展鵬去打高爾夫球，頻頻以健康運動服見人。單文柔在社交網上載身穿貼身bra top運動服的照片，下定決心要勤做運動保持身材苗條，其逼爆身材即成為網民焦點，大家都讚她fit過做女時，少女味極濃！
撰文：東方新地 圖片：東方新地、單文柔IG圖片
單文柔湊女不忙操fit
30歲的單文柔於18年與陳展鵬結婚後，誕下女兒小豬比，一家三口幸福美滿，而她亦淡出幕前專心相夫教女，不過閒時都會出席公開活動及在社交網做代言賺私己錢，所以單文柔都要keep住靚樣，對自己的體態亦相當重視。除了不時跟陳展鵬去打高爾夫球，單文柔亦會跑步及做瑜伽。單文柔在社交網上載了一張穿上貼身bra top運動服的相片，她留言表示：「不要再偷懶，有藉口不運動，不要再偷懶，有藉口不運動。」網友大讚她fit爆身形表露無遺、少女味十足。
單文柔母憑女貴煎Pang唔會大細超
囡囡小豬比（陳諾瑤Quinta）已兩歲，識行識走識氹爸爸，令煎Pang陳展鵬甚為享受湊女生活，煎Pang錫到小豬比燶，對老婆單文柔同樣呵護備至唔會大細超，不時二人世界氹妻又管接送，有個廿四孝老公，單文柔可以放心繼續生做個賢妻良母，賺錢養家的重任就交畀煎Pang！
單文柔做超能媽媽為頭家出盡力
早前單文柔坐煎Pang的車到達九龍城，獨自去食店歎完早餐，再去中藥店執藥，等藥期間她走勻九龍城多間店舖與街市，狂掃日用家品及買餸，左右肩孭住兩個大環保袋，另加手袋及一把長遮，最後還要去中藥店取走一大袋中藥，一個女人仔發揮最強力量，自己call車返屋企。單文柔雖然唔使搵錢養家，但為頭家的付出都不少。