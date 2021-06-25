單立文自爆曾暗戀王菲 直言接受精神出軌 咩都講但拒答有冇做過一件事
「豹哥」單立文和滕麗名日前上無綫J2節目《Mean Talk》，接受主持人林盛斌（Bob）及江美儀訪問，一向言論大膽的單立文，在節目上大爆曾暗戀過王菲，又認為精神出軌完全無問題，直言同太太之間有個「虛擬小三」！但當被江美儀問到一件事時，豹哥不但拒答，仲反過來話江美儀「癲咗」！
文：東方新地｜圖：《Mean Talk》影片截圖、單立文及滕麗名IG、新傳媒圖片
單立文：精神出軌好好玩
「豹哥」單立文同「豹嫂」胡蓓蔚由2008年結婚至今一直非常恩愛，但日前單立文在《Mean Talk》上竟然自爆兩人之間有個「虛擬二奶」，他直言：「我所有朋友都知我有小三，精神出軌係好好玩嘅嘢！」他又笑指自己和老婆已認識了廿多年，但決定結婚完全是因為當晚「飲大咗」，更被豹嫂拍下了影片，唯有被逼就範。
講到圈中不道德戀情，豹哥自爆首次拍無綫劇《千歲情人》時，曾因抽離不到角色而愛上劇集女主角王菲，他憶述當時情況說：「夜晚瞓覺會掛住佢，第二朝見到佢對戲又會好似好開心咁，但當時佢已經同竇唯一齊，已經結咗婚。」
踢爆王菲曾隱婚
不過《千歲情人》的拍攝年份是在1992年到1993年，而根據資料王菲和首任丈夫竇唯是在1996年中奉女成婚，即係豹哥意外踢爆了王菲當年曾隱婚起碼3至4年。
拒簽有冇「叫雞」
之後豹哥主動出擊，詢問滕麗名：「你接唔接受到你老公『叫雞』？」江美儀即代滕麗名反問：「咁你會唔會『叫雞』吖？」一向敢言的豹哥這次卻拒絕回答，只說：「點會對住鏡頭話自己『叫雞』㗎，你係咪癲咗呀？你做主持人用吓腦諗嘢啦！」
而滕麗名與老公朱建崑（Matthew）結婚近8年，她坦承結婚初時，曾經因一時衝動向老公提出過離婚，她笑言當時老公嬲到攞張結婚證書出來要撕爛，令她忍不住笑了出來，說：「傻豬！離婚要搵律師㗎，唔係搣咗佢就得！」結果老公也被她逗笑，成功瓦解了這次婚姻危機。
其後豹哥講到自己難頂的前輩是李家鼎（鼎爺），因為他太粗口橫飛，滕麗名就指鼎爺曾救過自己一命：「嗰時《尋秦記》我要拍騎馬戲，啲馬係未受過訓練嘅，跟住導演要我騎住一隻，手揸住一隻，仲要係咁跑，手上面又有劍又剩，但嗰兩隻馬打交喎！我真係搞唔掂，咁我離遠見到鼎爺咪叫佢救命咯！」