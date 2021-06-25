單立文自爆曾暗戀王菲 直言接受精神出軌 咩都講但拒答有冇做過一件事

「豹哥」單立文和滕麗名日前上無綫J2節目《Mean Talk》，接受主持人林盛斌（Bob）及江美儀訪問，一向言論大膽的單立文，在節目上大爆曾暗戀過王菲，又認為精神出軌完全無問題，直言同太太之間有個「虛擬小三」！但當被江美儀問到一件事時，豹哥不但拒答，仲反過來話江美儀「癲咗」！

文：東方新地｜圖：《Mean Talk》影片截圖、單立文及滕麗名IG、新傳媒圖片