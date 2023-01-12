日版《單身即地獄》嘉賓顏值大出事　網民笑稱：我寧願單身

Netflix熱播的韓國真人騷《單身即地獄》爆紅，當中很大原因是因為觀眾能夠在節目中睇見不同養眼畫面，男女嘉賓顏值也是觀眾追看的原因。而日版《單身即地獄》叫《Shuffle Island》第3季亦即將上映，觀看預告過後，節目男嘉賓的顏值成為詬病之處，即成網民熱議的對象。