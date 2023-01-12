日版《單身即地獄》嘉賓顏值大出事 網民笑稱：我寧願單身
日版《單身即地獄》嘉賓顏值大出事 網民笑稱：顏值地獄！
近日在內地微博上，「日本版單身即地獄男嘉賓顏值」成為熱門話題。日本版本名為《Shuffle Island》（洗牌島），節目中的男女嘉賓會被分派在兩座島上，分別是Blue Island（藍島）和Pink Island（粉紅島）。節目組會制定Shuffle Time來讓男女嘉賓輪流進行互動，並從中找到屬於自己的真命天子/女。
第3季男嘉賓顏值太出事
整個過程被選中的嘉賓要去對方的島上與其他人互動，所以很有可能出現1男對上6女或者是1女對上6男的情況，這個也是節目的噱頭之一。《Shuffle Island》目前已經推出到第3季，不過今季的男嘉賓顏值成為網民熱議的話題，唔少人認為其樣貌相當出事，留言寫道：「單身原因很明顯」、「確實是地獄」、「可能脫單有些困難了」。仲有因為其中一些男嘉賓的膚色較黑，被笑稱「請問這是一檔新的野外求生節目嗎」、「賜名《瘋狂原始人》」。
網友對日本人審美觀感奇怪
而針對《Shuffle Island》與Netflix《單身即地獄》兩者之間的節目性質相同，唔少觀眾都拎兩者出來比較，並說道：「一直覺得日本對男藝人的審美有點迷」、「感覺還是小栗旬、木村拓哉，那個年代的日本男星能打」、「我覺得韓國男的也長的不行，但是比較符合我的審美」。
忠粉為節目平反
雖然有反對聲音，但有睇開《Shuffle Island》的忠粉隨即站出來為節目平反，直指其顏值係貼近普通人：「這才是正常的顏值，評論裡各位都被各種美顏濾鏡洗腦了」、「很正常吧，普通人的長相，沒必要這麼抵觸吧」、「普通人而已，其實還是不錯的」。
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