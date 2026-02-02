《單身即地獄5》崔美娜秀被封海后到處留情 火辣背景起底 仲係選美冠軍
崔美娜秀營火晚會搶男引爆話題
崔美娜秀在節目中一開場就以鮮黃色吊帶低胸晚裝亮相，立即吸引3位男嘉賓示好。她先是跟宋仲基撞樣的林琇濱到天堂島過夜，卻在營火晚會上突然轉移目標，跟「小奶狗型」宋承一咬耳朵搞曖昧。這場「搶男戲」瞬間在Threads上爆紅，因為宋承一本身已被另一位女嘉賓鎖定，崔美娜秀的行為惹來網民指她很「綠茶」。最新集數中，主持人Dex說了幾句崔美娜秀的好話後，洪真慶忍不住「反眼」，畫面同樣在Threads上瘋傳。
被封「女版官熙」連本尊都有共鳴
到處留情的崔美娜秀被網民指像第3季的「官熙」一樣，而Netflix官方更找來官熙與第4季朴海潾一起觀看第5季頭四集。對於崔美娜秀與宋承一的營火晚會愛情修羅場，官熙一臉理解地說「我完全明白」，海潾更補刀說「這是男一明白女一的情況啊」。這個反應完全證實了崔美娜秀的「海后」地位，連前輩都認同她的作風。
韓國首位地球小姐冠軍背景曝光
現年26歲的崔美娜秀出生於澳洲悉尼，並在美國名校伊利諾大學厄巴納－香檳分校讀書。在節目中她透露自己在韓國美妝Marketing公司擔任實習生，但她的真實背景遠比想像中厲害。崔美娜秀早期參加選美比賽，在韓國小姐選拔大會中奪下亞軍，隨後在菲律賓馬尼拉舉行的「地球小姐」國際選美總決賽中勇奪冠軍，成為韓國首位「地球小姐」，當時她只有23歲。
九頭身學霸美女站穩C位
有顏值身形、有學歷背景，又懂得與男嘉賓們互動製造話題，難怪崔美娜秀在海報中都站在「C位」，成為節目最受矚目的女嘉賓。她的MBTI是ENFP，星座是雙魚座，IG帳號@minadori222已經吸引大批粉絲關注。網民紛紛留言「原來係地球小姐，難怪咁有自信」、「九頭身真係好吸引」、「佢嘅背景好勁喎」。
網民熱議崔美娜秀戀愛策略
崔美娜秀的「海后」作風在網上引起兩極化討論，支持者認為「愛情本來就係要主動爭取」、「佢咁靚當然有選擇權」，但也有網民批評「太綠茶啦」、「玩弄人哋感情」。不過無論如何，她確實成功為《單身即地獄5》帶來超高話題性，每集播出後相關討論都衝上熱搜榜首位。