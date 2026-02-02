《單身即地獄5》崔美娜秀被封海后到處留情 火辣背景起底 仲係選美冠軍

Netflix韓國戀綜《單身即地獄5》開播後話題不斷，其中26歲女嘉賓崔美娜秀憑藉到處留情的「海后」作風成為全網焦點！這位身高172cm的九頭身美女，不但在營火晚會上當眾搶男引發修羅場，更被網民封為「女版官熙」。然而最令人驚喜的是，她的真實身份竟然是韓國首位「地球小姐」冠軍，背景相當有來頭。