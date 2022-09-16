喱DAO女團︳5人行甩轆得3人赴韓國受訓 有成員涉違約喱騷發聲明追究

杜汶澤早前舉辦選秀節目「喱DAO女團」，選出了最後4強及1名後備成員，原訂8月將會赴韓接受當地星級監製朴忠旻一連串的地獄式特訓後正式出道，不過事情去到最後卻「臨門撻Q」，唔齊腳之餘仲可能要打官司，非常大鑊。