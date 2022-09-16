喱dao女團 杜汶澤

喱DAO女團︳5人行甩轆得3人赴韓國受訓 有成員涉違約喱騷發聲明追究

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杜汶澤早前舉辦選秀節目「喱DAO女團」，選出了最後4強及1名後備成員，原訂8月將會赴韓接受當地星級監製朴忠旻一連串的地獄式特訓後正式出道，不過事情去到最後卻「臨門撻Q」，唔齊腳之餘仲可能要打官司，非常大鑊。

4＋1最後變5－2 喱騷發聲明稱要追究責任

「喱DAO女團」由4+1位未來女團成員Hazelle、Lokyiliu、Summer Lui、Natalie Law、同埋後補Gigi組成，原來係打算進行5揀4生死戰，但杜汶澤喱騷社交平台出聲明，指成員Lokyiliu、Hazelle同Summer Lui已經喺韓國進行訓練，為出道工作做準備，人數更從原本5位變3位，預先設計的戲碼更加無疾而終。根據該聲明指出，Natalie Law單方面違反同喱騷簽定的合同，無去到韓國進行訓練，而另一位後補成員Gigi，亦因為私人理由最後都係無參與候選安排。杜汶澤方面更指出已聘請律師處理違約事宜，之後會向Natalie Law追究。唔少網民都留言猜測知到底發生咩事，點解最後要去到搵律師處理成件事。

喱dao女團 杜汶澤 令人好難放心
令網民競猜追究原因（圖片來源：連登討論區截圖）
喱DAO女團 杜汶澤喱騷社交平台出聲明
出聲明指要追究責任（圖片來源：[email protected]喱騷）

Natalie Law IG 已轉私人帳號

有網民見到Natalie Law被捲入風波，於是嘗試前往IG了解事件經過，但Natalie Law已將IG帳號設為私人。有網民就估計可能跟赴韓要求有關。

喱dao女團 杜汶澤 話唔定因為真係進入法律程序？
話唔定因為真係發生過乜衝突？（圖片來源：[email protected]_nataliee）
喱dao女團 杜汶澤 網友競猜背後原因
有跟開的網友指Natalie發表了一些言論與事件有關（圖片來源：連登討論區截圖）

Lokyi因非法集結被拒離港 終獲批赴韓

目前已成功赴韓受訓的Lokyi過去曾於2019年因參與非法集結而被捕，有消息更指她申請離港遭拒。她原名「廖樂兒」，涉於2019年9月29日港島一帶有大型遊行示威，當時包括廖以外還有5人被捕，案件在近日於西九龍裁判法院，當中2人認罪，還押至8月12日判刑，另外4人則暫毋須答辯，押後至10月3日再訊，4人續准保釋。上月8月11日指，Lokyi獲法官張慧玲批准申請離港一個月，成功赴韓受訓。

喱dao女團 杜汶澤 杜汶澤
（圖片來源：[email protected]

Natalie Law被指違反合約

原屬48號佳麗的Natalie成為這次事件的焦點人物，杜汶澤指她違反合約，不知道之後事態會如何發展。

出生日期：18/05/2001
身高：156
IG：@Lsy_nataliee

參賽者介紹：21歲Natalie透露自己由5年前開始行出comfort zone，到英國追舞，主修jazz，但係同樣擅長跳ballet、hip hop、lyrical同contemporary。Natalie形容自己是一個表面內向，但熟悉後就會講嘢講到停唔到嘅女仔，因為知道表演藝術行業嘅殘酷， 所以她成日都會對自己好高要求好harsh，唔夠膽比自己休息，因為呢個世界所有人都好辛苦，所有人都好努力，所以佢一定要不斷進步先唔會畀人超越。值得一提是Natalie非常擅長利用社交網絡去吸人氣，在拉票期間不停po靚相和story，最終成功以兩票之差打入四強！

喱dao女團 杜汶澤 杜汶澤 網友都大讚佢可以成為喱DAO女團的門面擔當！
網友都大讚佢可以成為喱DAO女團的門面擔當！（圖片來源：[email protected]_nataliee）
喱DAO女團 杜汶澤 又學Collar連童年相都出埋。
又學Collar連童年相都出埋。（圖片來源：[email protected]_nataliee）
喱DAO女團 杜汶澤 最後拉票時候，仲出埋千字文！
最後拉票時候，仲出埋千字文！（圖片來源：[email protected]
喱DAO女團 杜汶澤 Natalie透露自己由5年前行出comfort zone，到英國追舞，主修jazz，但係同樣擅長跳ballet、hip hop、lyrical同contemporary。
Natalie透露自己由5年前行出comfort zone，到英國追舞，主修jazz，但係同樣擅長跳ballet、hip hop、lyrical同contemporary。（圖片來源：[email protected]_nataliee）
喱DAO女團 杜汶澤 Natalie形容自己係一個表面內向，但係熟咗之後就會講嘢講到停唔到嘅女仔。
Natalie形容自己係一個表面內向，但係熟咗之後就會講嘢講到停唔到嘅女仔。（圖片來源：[email protected]_nataliee）
喱DAO女團 杜汶澤 Natalie話因為知道表演藝術行業嘅殘酷， 所以成日都會對自己好高要求好harsh，唔夠膽比自己休息，因為呢個世界所有人都好辛苦，所有人都好努力，所以佢一定要不斷進步先唔會俾人超越！
Natalie話因為知道表演藝術行業嘅殘酷， 所以成日都會對自己好高要求好harsh，唔夠膽比自己休息，因為呢個世界所有人都好辛苦，所有人都好努力，所以佢一定要不斷進步先唔會俾人超越！（圖片來源：[email protected]_nataliee）
喱DAO女團 杜汶澤 參選期間Natalie不停po靚相！
參選期間Natalie不停po靚相！（圖片來源：[email protected]_nataliee）

Gigi獲候補資格 惟最後疑no show

原屬44號參賽者Gigi，原本在節目的候補機制下以第五名的資態有機會赴韓受訓，惟她以私人理由拒絕並無參與候補，結果令女團又少一人。

出生日期：10/09/2000
身高：163
IG：@gigibao / @singing_gb

參賽者介紹：今年21歲的Gigi剛剛大學畢業，自言平時好宅，鍾意宅在家中錄cover，又指錄cover是她最relax的時間。除了錄cover外，Gigi又話自己得閒鍾意做下運動煮下嘢食，音樂方面就特別鍾意Kpop同Cantopop。

喱dao女團 杜汶澤 喱DAO女團
（圖片來源：ig＠gigibao）

現役「喱DAO女團」3人女團逐個睇：

1號 Hazelle 獲杜汶澤親自邀請參選

出生日期：31/12/2000
身高：167
IG：@hazelle.l

參賽者介紹：杜汶澤早前到訪英國時，在街上遇到有潛質的Hazelle（梁穎怡），便立即力邀對方拍片參加女團。現年21歲的Hazelle自小熱愛K－pop，不時分享其跳舞片大晒蠻腰。Hazelle由參選以來一直是大熱人馬，有網友更大讚她貌似BLACKPINK成員Jisoo。Hazelle剛自英國University of Manchester的Linguistics and Sociology課程畢業，性格主動，興趣有行山、彈琴等等，但最有興趣同堅持得最耐的就係跳舞。Hazelle指自己在少女時代同Super Junior的年代已經有追K-Pop、跳K-Pop同拍Cover，這件事能幫到她增加自信，和令她更外向。

喱dao女團 杜汶澤 杜汶澤 喱DAO女團
Hazelle話自己在少女時代同Super Junior的年代已經有追K-Pop、跳K-Pop同拍Cover，這件事能幫到她增加自信，和令她更外向。（圖片來源：[email protected]
喱dao女團 杜汶澤 杜汶澤 喱DAO女團
Hazelle由參選以來一直是大熱人馬，有網友更大讚她貌似BLACKPINK成員Jisoo。（圖片來源：[email protected]
喱dao女團 杜汶澤 杜汶澤 喱DAO女團 在英國讀書﹗
Hazelle剛自英國University of Manchester的Linguistics and Sociology課程畢業。（圖片來源：[email protected]
喱DAO女團 杜汶澤 Hazelle性格主動，興趣有行山、彈琴等等，但最有興趣同堅持得最耐的就係跳舞。
Hazelle性格主動，興趣有行山、彈琴等等，但最有興趣同堅持得最耐的就係跳舞。（圖片來源：[email protected]

5號 Lokyiliu 願意出席富豪飯局

出生日期：24/06/2003
身高：164
IG：@Watashiwa.lokyi

參賽者介紹：擅長跳舞的Lokyi亦係女團大熱人馬之一，有不少網友都話覺得佢好正！今年只得19歲的Lokyi話自己是一個開心樂觀的人，行藝術方面的路，是她由細到大的夢想，現在她正箍牙，她指約兩、三個月後就可以拆下。網友都大讚她身型好fit，跳舞亦好睇，仲有點「無厘頭」搞笑潛質，但她日前在和杜汶澤直播會面時，卻笑指自己在公司有需要的情況下，會願意出席富豪飯局，被不少網友指韓國娛樂圈好介意這類潛規則事件，認為她用這個話題來講笑，很容易會被人加以標籤。

喱DAO女團 杜汶澤 有網友指Lokyi應該改改個髮型，不要再留齊蔭頭會更加好看。
有網友指Lokyi應該改改個髮型，不要再留齊蔭頭會更加好看。（圖片來源：[email protected]
喱DAO女團 杜汶澤 行藝術方面的路，是Lokyi由細到大嘅夢想。
行藝術方面的路，是Lokyi由細到大嘅夢想。（圖片來源：[email protected]
喱DAO女團 杜汶澤 Lokyi擅長跳舞，有網友大讚覺得佢好正！
Lokyi擅長跳舞，有網友大讚覺得佢好正！（圖片來源：[email protected]

8號 Summer Lui 被田蕊妮睇高一線

出生日期：24/06/2001
身高：156
IG：@luisummer

參賽者介紹：樣子甜美兼跳舞底子高的Summer最得田蕊妮同李捨壹歡心，網友亦力撐她可以勝任女團主舞擔當。Summer又叫SumSum，今年21歲，正在墨爾本大學修讀year 2 Architecture，好鍾意跳舞同表演，細個已經會成日同阿妹排完隻舞自己在屋企跳，甚至在迪士尼睇完米奇老鼠頒獎禮後，會一五一十同細妹一齊表演返出來。Summer指K-pop可以話已經滲透晒她成個中學生涯，所以好明白所有idol都係經過漫長又嚴厲的訓練，先可以出道到。

喱DAO女團 杜汶澤 Summer正在墨爾本大學讀緊year 2 Architecture，好鍾意跳舞同表演。
Summer正在墨爾本大學讀緊year 2 Architecture，好鍾意跳舞同表演。（圖片來源：[email protected]
喱DAO女團 杜汶澤 Summer細細個已經會成日同阿妹排完隻舞自己係屋企跳，甚至在迪士尼睇完米奇老鼠頒獎典禮會一五一十同細妹一齊表演返出嚟。
Summer細細個已經會成日同阿妹排完隻舞自己係屋企跳，甚至在迪士尼睇完米奇老鼠頒獎典禮會一五一十同細妹一齊表演返出嚟。（圖片來源：[email protected]
喱DAO女團 杜汶澤 Summer指kpop可以話已經滲透晒她成個中學生涯，所以好明白所有idol都係經過漫長又嚴厲的訓練，先可以出道到。
Summer指kpop可以話已經滲透晒她成個中學生涯，所以好明白所有idol都係經過漫長又嚴厲的訓練，先可以出道到。（圖片來源：[email protected]
喱dao女團 杜汶澤 杜汶澤 喱DAO女團 Summer入圍16強，即出感謝文﹗
Summer入圍16強，即出感謝文﹗（圖片來源：IG＠@luisummer）

撰文：東方新地（部分內容轉載 New Monday）圖片來源：[email protected][email protected][email protected][email protected]、ig＠gigibao、ig＠chapmantoslateshow、[email protected]_nataliee

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