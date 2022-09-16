喱DAO女團︳5人行甩轆得3人赴韓國受訓 有成員涉違約喱騷發聲明追究
4＋1最後變5－2 喱騷發聲明稱要追究責任
「喱DAO女團」由4+1位未來女團成員Hazelle、Lokyiliu、Summer Lui、Natalie Law、同埋後補Gigi組成，原來係打算進行5揀4生死戰，但杜汶澤喱騷社交平台出聲明，指成員Lokyiliu、Hazelle同Summer Lui已經喺韓國進行訓練，為出道工作做準備，人數更從原本5位變3位，預先設計的戲碼更加無疾而終。根據該聲明指出，Natalie Law單方面違反同喱騷簽定的合同，無去到韓國進行訓練，而另一位後補成員Gigi，亦因為私人理由最後都係無參與候選安排。杜汶澤方面更指出已聘請律師處理違約事宜，之後會向Natalie Law追究。唔少網民都留言猜測知到底發生咩事，點解最後要去到搵律師處理成件事。
Natalie Law IG 已轉私人帳號
有網民見到Natalie Law被捲入風波，於是嘗試前往IG了解事件經過，但Natalie Law已將IG帳號設為私人。有網民就估計可能跟赴韓要求有關。
Lokyi因非法集結被拒離港 終獲批赴韓
目前已成功赴韓受訓的Lokyi過去曾於2019年因參與非法集結而被捕，有消息更指她申請離港遭拒。她原名「廖樂兒」，涉於2019年9月29日港島一帶有大型遊行示威，當時包括廖以外還有5人被捕，案件在近日於西九龍裁判法院，當中2人認罪，還押至8月12日判刑，另外4人則暫毋須答辯，押後至10月3日再訊，4人續准保釋。上月8月11日指，Lokyi獲法官張慧玲批准申請離港一個月，成功赴韓受訓。
Natalie Law被指違反合約
原屬48號佳麗的Natalie成為這次事件的焦點人物，杜汶澤指她違反合約，不知道之後事態會如何發展。
出生日期：18/05/2001
身高：156
IG：@Lsy_nataliee
參賽者介紹：21歲Natalie透露自己由5年前開始行出comfort zone，到英國追舞，主修jazz，但係同樣擅長跳ballet、hip hop、lyrical同contemporary。Natalie形容自己是一個表面內向，但熟悉後就會講嘢講到停唔到嘅女仔，因為知道表演藝術行業嘅殘酷， 所以她成日都會對自己好高要求好harsh，唔夠膽比自己休息，因為呢個世界所有人都好辛苦，所有人都好努力，所以佢一定要不斷進步先唔會畀人超越。值得一提是Natalie非常擅長利用社交網絡去吸人氣，在拉票期間不停po靚相和story，最終成功以兩票之差打入四強！
Gigi獲候補資格 惟最後疑no show
原屬44號參賽者Gigi，原本在節目的候補機制下以第五名的資態有機會赴韓受訓，惟她以私人理由拒絕並無參與候補，結果令女團又少一人。
出生日期：10/09/2000
身高：163
IG：@gigibao / @singing_gb
參賽者介紹：今年21歲的Gigi剛剛大學畢業，自言平時好宅，鍾意宅在家中錄cover，又指錄cover是她最relax的時間。除了錄cover外，Gigi又話自己得閒鍾意做下運動煮下嘢食，音樂方面就特別鍾意Kpop同Cantopop。
現役「喱DAO女團」3人女團逐個睇：
1號 Hazelle 獲杜汶澤親自邀請參選
出生日期：31/12/2000
身高：167
IG：@hazelle.l
參賽者介紹：杜汶澤早前到訪英國時，在街上遇到有潛質的Hazelle（梁穎怡），便立即力邀對方拍片參加女團。現年21歲的Hazelle自小熱愛K－pop，不時分享其跳舞片大晒蠻腰。Hazelle由參選以來一直是大熱人馬，有網友更大讚她貌似BLACKPINK成員Jisoo。Hazelle剛自英國University of Manchester的Linguistics and Sociology課程畢業，性格主動，興趣有行山、彈琴等等，但最有興趣同堅持得最耐的就係跳舞。Hazelle指自己在少女時代同Super Junior的年代已經有追K-Pop、跳K-Pop同拍Cover，這件事能幫到她增加自信，和令她更外向。
5號 Lokyiliu 願意出席富豪飯局
出生日期：24/06/2003
身高：164
IG：@Watashiwa.lokyi
參賽者介紹：擅長跳舞的Lokyi亦係女團大熱人馬之一，有不少網友都話覺得佢好正！今年只得19歲的Lokyi話自己是一個開心樂觀的人，行藝術方面的路，是她由細到大的夢想，現在她正箍牙，她指約兩、三個月後就可以拆下。網友都大讚她身型好fit，跳舞亦好睇，仲有點「無厘頭」搞笑潛質，但她日前在和杜汶澤直播會面時，卻笑指自己在公司有需要的情況下，會願意出席富豪飯局，被不少網友指韓國娛樂圈好介意這類潛規則事件，認為她用這個話題來講笑，很容易會被人加以標籤。
8號 Summer Lui 被田蕊妮睇高一線
出生日期：24/06/2001
身高：156
IG：@luisummer
參賽者介紹：樣子甜美兼跳舞底子高的Summer最得田蕊妮同李捨壹歡心，網友亦力撐她可以勝任女團主舞擔當。Summer又叫SumSum，今年21歲，正在墨爾本大學修讀year 2 Architecture，好鍾意跳舞同表演，細個已經會成日同阿妹排完隻舞自己在屋企跳，甚至在迪士尼睇完米奇老鼠頒獎禮後，會一五一十同細妹一齊表演返出來。Summer指K-pop可以話已經滲透晒她成個中學生涯，所以好明白所有idol都係經過漫長又嚴厲的訓練，先可以出道到。
讀者留言