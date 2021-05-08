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30歲嘉倩BB育成記 陳年舊相印證愈大愈靚 網民：女神黑歷史？

東方新地 - 娛聞

嘉倩BB任職主播時已有此稱號，百億富三代鍾培生更用「接近天使的人類」來形容嘉倩BB。榮登女神之位的嘉倩BB近來卻負面新聞多多，隨即被網民翻出陳年舊照，直指她五官大進化，變得愈來愈精緻，大家一齊睇睇。

文：東方新地｜圖：陳嘉倩IG

嘉倩BB 愈大愈靚 女神 黑歷史
嘉倩BB是不少宅男心目中的女神。

30歲陳嘉倩曾任Now及無綫新聞主播，因眼大輪廓深被指似混血，更被封為嘉倩BB，其後離開主播行列重返校園進修，之後沒有再重返主播之位，轉做KOL，以自由身再度活躍於幕前。

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嘉倩BBIG

嘉倩BB讀大學兼任港台主持

嘉倩BB在中文大學英文系讀書時，曾兼任港台電視節目《388放題》主持，網民翻出的當時只有約20歲的嘉倩BB舊照，當時的嘉倩BB臉圓圓、腮骨凸現，鼻頭大又圓，跟現在的精緻五官明顯有一段距離。

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嘉倩BB還在求學時已任港台電視部主持，熱愛幕前工作。

嘉倩BB主持港台節目時，曾在鏡頭前獻唱，當時仍然一臉上babyfat的她，眼腫又鼻大，在鏡前唱出《少女的祈禱》及《感情線上》，一點也不尷尬，注定是做幕前的材料，自信十足。

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嘉倩BB鏡頭前獻唱，毫不尷尬，對自己唱功信心十足，注定做幕前。
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嘉倩BB以前雖然面闊又鼻大，不過笑容甜美。

網民讚嘉倩BB愈大愈靚

網民對照嘉倩BB舊照，直指她大進化，舊照中嘉倩BB輪廓的確沒有現在深，明顯立體，網民對其超大圓闊面變成現在的V煞面最多熱議，另外對嘉倩BB變尖又直的鼻都覺好神奇，大進化後愈大愈靚。

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嘉倩BB雙眼浮腫、雙眼皮不明顯，面型超寬、鼻又大又圓，同現在真係差太遠。唔知鍾培生睇完呢張相仲會唔會話嘉倩BB係「接近天使嘅人類」呢？
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嘉倩BB依家省得多。

嘉倩BB近排被插開車技術屎又冇車品，有公路炸彈之新稱號，在《考有Feel》中引MIRROR剝自己條褲，瘋狂電仔，因而獲得大量負評。近排嘉倩BB先後貼出玩貓及玩狗，大晒愛心。

嘉倩BB大進化前逐格睇

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愛唱歌的嘉倩BB曾整金魚嘴扮宇宙GEM（鄧紫棋）。
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以前個鼻真係好大，被網民指似「費安娜公主」。
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讀中學時都幾靚女。

被爆做小三

其實嘉倩BB曾被爆做過小三，17年嘉倩BB宣布離開無綫，重返校園進修，年底卻被爆與凸腩有案底的陳志遠（Stephen）拍拖，更爆出原來是小三，男友正印、無綫藝員朱婉禎亦哭訴被嘉倩BB搶男友。

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嘉倩BB升登女神，呢張賞櫻相，閒閒地有萬五個月like。

嘉倩BB指只怪自己冇戴眼識人，提出分手後卻不斷被滋擾，更到警局備案，而「案底男」陳志遠卻爆嘉倩BB一直知道他有女友，反指遭對方滋擾求復合，羅生門各執一詞，令嘉倩BB形象插水。

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嘉倩BB曾任新聞主播，其後去報天氣。
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嘉倩BB唔做新聞主播後，打扮愈見多元化，尺度愈見放寬。

去年開始，嘉倩BB密密與ViuTV合作，成功洗底，不過近排再被負面新聞纏身。

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陳嘉倩IG
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近來負面新聞多多的嘉倩BB，貼出玩狗照大晒愛心，不過網民焦點只落在她的貼身上衣。
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身材激凸

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