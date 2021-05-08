30歲嘉倩BB育成記 陳年舊相印證愈大愈靚 網民：女神黑歷史？

嘉倩BB任職主播時已有此稱號，百億富三代鍾培生更用「接近天使的人類」來形容嘉倩BB。榮登女神之位的嘉倩BB近來卻負面新聞多多，隨即被網民翻出陳年舊照，直指她五官大進化，變得愈來愈精緻，大家一齊睇睇。

文：東方新地｜圖：陳嘉倩IG