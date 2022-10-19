嘉盈拍片公開新屋內部 閨房設計超夢幻+大方公開租房價錢！

嘉盈參加ViuTV戀愛真人騷《姊妹們的國際市場》，本身是YouTube頻道「熊仔頭」藝人，近日她在個人頻道介紹新屋的內部。嘉盈的新屋雖小，但應有盡有，而且裝修都十分高級。不少網民都非常好奇嘉盈新屋的房租價錢，一向爽快的她亦大方公開價錢，獲大批網民大讚：「無見過咁真實嘅Room Tour，好正！」