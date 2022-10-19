嘉盈拍片公開新屋內部 閨房設計超夢幻+大方公開租房價錢！
嘉盈落力介紹新屋內部
嘉盈半年前搬進新屋，早前終於在個人頻道上傳介紹新屋的新片。片中嘉盈仔細介紹新屋的每一個細節，一入門口，嘉盈介紹放在玄關的禮物，不但有藍仔頭送的Apple Watch，又有朋友和粉絲們送的公仔擺設，嘉盈果然人緣又好，又疼粉絲！
嘉盈隨後介紹了在廚房的「衣物間」，嘉盈表示因為自己一個人住，不再需要迎合家人，所以決定將所有衣服放在最顯眼的地方。嘉盈表示自己平時並不下廚，所以網民不需要擔心衣服會有油煙味。
最後嘉盈又介紹自己的閨房，介紹閨房的時候爬上爬落，非常落力。嘉盈的閨房設計非常夢幻，更內設裝修高貴的廁所。
大方公開房租價格
新屋公開之後吸引了不少網民，有網民問到房租越多少錢的時候，一向性格豪爽的嘉盈馬上回復：「萬三」。此外，嘉盈介紹新屋的時候，亦沒有刻意收埋自己的名牌收藏，反而公開介紹自己的LV帽、Jimmy Choo高跟鞋和各種名牌手袋等，非常大方。
網民大讚嘉盈夠真
通常KOL介紹新屋的時候，都會將新屋收拾到靚一靚才開機，但嘉盈將亂到不得了的新屋原封不動地介紹給粉絲們。不少網民都留言大讚嘉盈夠真：「我就係中意你夠真」、「好真實😅亂屋企😂」、「解釋直接了當~ 威 , 欣賞你」等。
一起看嘉盈的新居Room Tour！
姊妹們的國際市場 | 嘉盈在5 位嘉賓中最搶鏡
嘉盈參加ViuTV戀愛真人騷《姊妹們的國際市場》，本身是YouTube頻道「熊仔頭」藝人，以MK及爆粗聞名，身形嬌小但有33E 激凸上圍，有不少粉絲！但對電視觀眾來說，她每一舉動及說話都令引起話題，在第二集中，她繼續低胸貼身上鏡，坐在其中已相當突出，更一句說話激嬲港女們！
姊妹們的國際市場 | 嘉盈信心十足可令Kiva冧自己
嘉盈在節目中向來自牙買加的Kiva發問：「你覺得香港女仔點？」，Kiva之前表達喜歡另一半類型「係靜啲嘅人」，當回答嘉盈對港女印象時就答：「有啲嘈囉﹗」嘉盈拍晒髀話：「啱呀！」Kiva解釋因為剛才在隔離房時聽到五女七嘴八舌的聲音，嘉盈即搶問：「咁聽唔聽到我講乜？」再講「啱呀，我好滿意佢嘅回答，因為真嘅！」
Kiva再解釋：「我意思係大家一齊唔會無嘢講囉！」主持阿正反問Kiva不是喜歡安靜的女生？Kiva回答這不代表就鍾意嘈的女仔，阿正再問：「即係做朋友可以？女朋友就免？」Kiva耍手表示不懂表達！嘉盈即搶答：「可能你今次就試到第一個鍾意嘈嘅女仔，凡事都有第一次﹗」全場大叫！
姊妹們的國際市場 | 港女群起反擊：嘉盈綁架全香港女仔
其後Kiva被問到五女當中「邊個最嘈最煩」，想也不用想便答嘉盈。而嘉盈接受訪問時就自辯：
「我畀人哋嘅印象係好嘈好無禮貌，因為我就係好標準嘅香港女仔，我比起Maisy佢哋係更加貼地，但係呢我其實好尊重人，所以我唔會撻著到人哋嘅地雷嘅﹗」
嘉盈以「標準嘅香港女仔」自居，引起港女們不滿，紛紛衝到ViuTV的FB專頁留言狂轟：「唔好講自己係代表香港女仔啦，你只係得個嘈字，成日插嘴無禮貌」、「綁架全香港女仔」、「影衰晒香港女性，唔係個個都係你咁成個八婆咁」、「可唔可以Cut走佢？」、「MK妹扮港女」、「過咗火啦，令人討厭」、「對佢好反感，填表寫特徵寫大波，真係睇到O咗嘴」等。
姊妹們的國際市場 | 巴打衝出解圍：你哋班港女妒忌嘉盈啫！
嘉盈被圍攻，一班網民即衝出來代為還拖：「我鍾意佢夠真喎﹗」「可能佢話嘅標準香港女仔，係指直接，唔造作，夠真，佢只係動作大啲誇張啲啫」、「如果五個女仔style一樣就唔好睇啦」、「你班港女唔抵得人有你地冇啫」、「根本妒忌人哋童顏大胸」、「就係鍾意佢講粗口勁過地盤佬」等。
常見問題
節目中五位男士都是香港人嗎？
節目組邀請5位來自不同國籍的型男與5位港女進行配對，當中有足球員，有演員，有咖啡師⋯⋯詳見：5位國際型男起底
節目中五位港女都是單身嗎？
ViuTV推出戀愛配對節目《姊妹們的國際市場》，由阿正（黃正宜）、余德丞擔住主持，節目組邀請5位國際型男與5位港女進行配對，包括知性女神Mishy李昭南、日系文青Sica何洛瑤、香港溜冰女神Maisy馬曉晴、「Dee姐」Isabella 陳海寧、新一代宅男女神嘉盈BB
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