嘉盈書展出寫真：這是一件很赤裸的事情！80年代造型搶先曝光
嘉盈書展推出圖文寫真《Kaying’s Wordings》
熊仔頭channel的嘉盈BB（Kaying）憑住驕人身材及MK妹性格而入屋
「我把所有當刻的想法記低了，這是一件很赤裸的事情。」
嘉盈寫真造型曝光 攝影師呼籲大家要珍惜
嘉盈的首本「圖文並茂散文集」《Kaying’s Wordings》即將要和大家見面了，稍後將公布預售及書展詳情，她表示，以前沒有想過擁有一本自己的實體書，以後也不知道有沒有下一本。今次拍攝是好友Ka Yan｜@ckay_pic） ，她在IG也透露「呢輯唔係好多存貨，大家珍惜了！」造型是同樣熱愛80年代香港風情的@jade_lamb_，寫真由嘉盈自己一手製作及編輯，預告中可以見到一系列 80年代風格的造型和旺角街景：
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！