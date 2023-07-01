嘉盈 寫真 書展2023 plt

嘉盈書展出寫真：這是一件很赤裸的事情！80年代造型搶先曝光

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Youtuber嘉盈由「MK妹」KOL開始做起，憑真性情及轉數快愈來愈能上大台，最近更公布將於今年書展推「圖文並茂散文集」，大家比較關心的圖片部份亦已在預告中出現：

嘉盈書展推出圖文寫真《Kaying’s Wordings》

熊仔頭channel的嘉盈BB（Kaying）憑住驕人身材及MK妹性格而入屋

「我把所有當刻的想法記低了，這是一件很赤裸的事情。」

嘉盈 寫真 書展2023 plt 最近嘉盈與100毛合作做旅遊代言人，拍攝泰國特輯，三點式上陣。
最近嘉盈與100毛合作做旅遊代言人，拍攝泰國特輯，三點式上陣。（圖片來源：[email protected]
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嘉盈寫真造型曝光 攝影師呼籲大家要珍惜

嘉盈的首本「圖文並茂散文集」《Kaying’s Wordings》即將要和大家見面了，稍後將公布預售及書展詳情，她表示，以前沒有想過擁有一本自己的實體書，以後也不知道有沒有下一本。今次拍攝是好友Ka Yan｜@ckay_pic） ，她在IG也透露「呢輯唔係好多存貨，大家珍惜了！」造型是同樣熱愛80年代香港風情的@jade_lamb_，寫真由嘉盈自己一手製作及編輯，預告中可以見到一系列 80年代風格的造型和旺角街景：

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嘉盈 寫真 書展2023 plt 攝影師在IG也透露「呢輯唔係好多存貨，大家珍惜了！」
攝影師在IG也透露「呢輯唔係好多存貨，大家珍惜了！」（圖片來源：@ckay_pic）
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將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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