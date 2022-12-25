嘉盈玩寸「微辣」 示範唔受媾 發毒誓無拖拍 自爆心儀對象係佢！

嘉盈(王嘉盈)除咗掌握流量密碼外，亦成為別人的流量密碼。近日來自澳門的YouTube平台「微辣」在節目中打畀嘉盈，影片瀏覽人數推至近22萬次，雖然今次嘉盈純屬被玩，但她奉陪到底，對住出言媾佢的微辣成員阿丞，嘉盈示範如何拒愛，更在片中發毒誓無拖拍，兼首次公開擇偶條件，估唔到她的心儀對象會係佢囉！