嘉盈玩寸「微辣」 示範唔受媾 發毒誓無拖拍 自爆心儀對象係佢！
微辣擺嘉盈上台
近年YouTuber人氣直迫明星藝人，就以嘉盈為例，其YouTube頻道開台1年便近8萬訂閱人數。有見及此，澳門YouTube平台「微辣」亦沾一沾嘉盈旺氣，在「正在通話中」環節中安排微辣成員阿丞，打畀嘉盈扮想追求她，爛口嘉盈幾乎由頭爆粗爆到尾。
嘉盈反問阿丞係咪要腳圖
微辣成員阿丞本身有老婆，但在「正在通話中」被安排的任務是扮媾嘉盈，並引導嘉盈講出「sorry ！你唔啱我/我對你冇興趣」，只要對方講出以上對話阿丞就算贏。阿丞打通電話後，口窒窒地重提二人相識經過，原來他們只係見過一次面，阿丞是表演者，嘉盈台下觀眾。好明顯阿丞表演份外突出，所以嘉盈對他印象深刻。「哦～好鍾意腳趾嗰個，我依家剪緊片，做乜嘢？你想叫我send腳圖俾你？我著咗襪，今日唔係咁方便。」
機關槍式掃射講擇偶條件
阿丞為完成「任務」，開頭套路都離不開稱讚嘉盈以及了解她有沒有拍拖和喜歡的對象，嘉盈非常配合，三唔識七都可以瘋狂機關槍式回應，
「我X你啦！X街！你唔讚我把聲嘅？哈哈哈～『你真係冇拍拖？』我真係無拍拖啊！我發毒誓，冇拍拖！『鍾意咩類型男仔？』關你咩事呢？毒L！講笑講笑～我鍾意，我鍾意你哋公司加蔥嗰類型，係咪好坦白啊！我鍾意啲搞笑嘅人，轉數快啲嘅，搞笑都好重要，但係係由內到外嘅搞笑，就唔係只係得外表搞笑。你本來個樣生得咁搞笑，咁你玩晒啦！所以我就係欣賞一啲努力而搞笑嘅人。」
爆完粗問人有冇幻想
為了奪回主導權，阿丞話自己會努力做一個搞笑嘅人，點知畀女神玩番轉頭，嘉盈說：「吓？！你想追我？『你覺得我哋有冇可能？』我覺得絕對有可能囉！（靜止幾秒後）不過你極度有可能被我打到你X街。講笑！有可能嘅，凡事都有可能，因為我話唔埋㗎嘛。做咩？我咁樣講完之後，你有冇幻想？有冇？講笑咋！呢啲咪幽默囉！」
嘉盈根本識玩
人夫阿丞好努力想完成任務： 「所以你啱啱嗰個係講笑嘅？唔係你嘅真心？」嘉盈續說：「講笑姐！我哋冇可能嘅！阿丞，你唯一嘅可能，就係可能畀我打幾下……你唔係我個Type囉，你有老婆喎好似！」最後一句「你唔係我個Type、你有老婆」令阿丞完勝。
嘉盈被封神隊友
任務結束後，微辣一班主持大讚嘉盈是神隊友，笑言下次打電話只需給她5分鐘自由發揮，她都會助你完仍所有任務，期間有主持問嘉盈現實生活中是怎樣拒絕追求者，她説：「我真實拒絕男仔其實都係咁樣，因為呢，通常嗰啲男仔自尊心都好強，所以如果我直接拒絕，都會覺得好尷尬，所以我都會隨便講啲嘢，打完場就算。」微辣這次「正在通話中」得到嘉盈加持，瀏覽人數直逼22萬人次，更有大量微辣觀眾留言激讚嘉盈「嘉盈嗰度笑到PK」、「嘉盈好好笑，3唔識7都可以吹到咁耐」、「嘉盈似玩人多」！
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