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嘉盈玩寸「微辣」 示範唔受媾 發毒誓無拖拍 自爆心儀對象係佢！

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嘉盈(王嘉盈)除咗掌握流量密碼外，亦成為別人的流量密碼。近日來自澳門的YouTube平台「微辣」在節目中打畀嘉盈，影片瀏覽人數推至近22萬次，雖然今次嘉盈純屬被玩，但她奉陪到底，對住出言媾佢的微辣成員阿丞，嘉盈示範如何拒愛，更在片中發毒誓無拖拍，兼首次公開擇偶條件，估唔到她的心儀對象會係佢囉！

嘉盈 微辣的阿丞，玩遊戲要打畀嘉盈。
微辣的阿丞，玩遊戲要打畀嘉盈。（圖片來源：[email protected]微辣截圖）
嘉盈 電話未接通阿丞已經緊張到震晒。
電話未接通阿丞已經緊張到震晒。（圖片來源：[email protected]微辣截圖）

微辣擺嘉盈上台

近年YouTuber人氣直迫明星藝人，就以嘉盈為例，其YouTube頻道開台1年便近8萬訂閱人數。有見及此，澳門YouTube平台「微辣」亦沾一沾嘉盈旺氣，在「正在通話中」環節中安排微辣成員阿丞，打畀嘉盈扮想追求她，爛口嘉盈幾乎由頭爆粗爆到尾。

嘉盈 嘉盈很快就認出阿丞，仲話佢鍾意腳趾。
嘉盈很快就認出阿丞，仲話佢鍾意腳趾。（圖片來源：[email protected]微辣截圖）
嘉盈 嘉盈玩番阿丞轉頭。
嘉盈玩番阿丞轉頭。（圖片來源：[email protected]微辣截圖）

嘉盈反問阿丞係咪要腳圖

微辣成員阿丞本身有老婆，但在「正在通話中」被安排的任務是扮媾嘉盈，並引導嘉盈講出「sorry ！你唔啱我/我對你冇興趣」，只要對方講出以上對話阿丞就算贏。阿丞打通電話後，口窒窒地重提二人相識經過，原來他們只係見過一次面，阿丞是表演者，嘉盈台下觀眾。好明顯阿丞表演份外突出，所以嘉盈對他印象深刻。「哦～好鍾意腳趾嗰個，我依家剪緊片，做乜嘢？你想叫我send腳圖俾你？我著咗襪，今日唔係咁方便。」

嘉盈 嘉盈話自己鍾意加蔥的類型。
嘉盈話自己鍾意加蔥的類型。（圖片來源：[email protected]微辣截圖）
嘉盈 各位嘉盈粉絲注意，女神公開擇偶條件原來要識得搞笑，最近似嘅類型竟然是微辣成員加蔥。
各位嘉盈粉絲注意，女神公開擇偶條件原來要識得搞笑，最近似嘅類型竟然是微辣成員加蔥。（圖片來源： [email protected]微辣截圖）
嘉盈 阿丞講到自己對嘉盈好有興趣，仲想努力成為搞笑的人。
阿丞講到自己對嘉盈好有興趣，仲想努力成為搞笑的人。（圖片來源：[email protected]微辣截圖）

機關槍式掃射講擇偶條件

阿丞為完成「任務」，開頭套路都離不開稱讚嘉盈以及了解她有沒有拍拖和喜歡的對象，嘉盈非常配合，三唔識七都可以瘋狂機關槍式回應，
「我X你啦！X街！你唔讚我把聲嘅？哈哈哈～『你真係冇拍拖？』我真係無拍拖啊！我發毒誓，冇拍拖！『鍾意咩類型男仔？』關你咩事呢？毒L！講笑講笑～我鍾意，我鍾意你哋公司加蔥嗰類型，係咪好坦白啊！我鍾意啲搞笑嘅人，轉數快啲嘅，搞笑都好重要，但係係由內到外嘅搞笑，就唔係只係得外表搞笑。你本來個樣生得咁搞笑，咁你玩晒啦！所以我就係欣賞一啲努力而搞笑嘅人。」

嘉盈 嘉盈問阿丞對佢有冇幻想。
嘉盈問阿丞對佢有冇幻想。（圖片來源：[email protected]微辣截圖）
嘉盈 阿丞被嘉盈玩到透，他直接問自己有冇機會時，嘉盈反客為主話「絕對有可能」，有老婆嘅阿丞嚇到目瞪口呆。
阿丞被嘉盈玩到透，他直接問自己有冇機會時，嘉盈反客為主話「絕對有可能」，有老婆嘅阿丞嚇到目瞪口呆。（圖片來源：[email protected]微辣截圖）

爆完粗問人有冇幻想

為了奪回主導權，阿丞話自己會努力做一個搞笑嘅人，點知畀女神玩番轉頭，嘉盈說：「吓？！你想追我？『你覺得我哋有冇可能？』我覺得絕對有可能囉！（靜止幾秒後）不過你極度有可能被我打到你X街。講笑！有可能嘅，凡事都有可能，因為我話唔埋㗎嘛。做咩？我咁樣講完之後，你有冇幻想？有冇？講笑咋！呢啲咪幽默囉！」

嘉盈 嘉盈終於拒絕阿丞。
嘉盈終於拒絕阿丞。（圖片來源：[email protected]微辣截圖）
嘉盈 阿丞完成任務舒一口氣。
阿丞完成任務舒一口氣。（圖片來源：[email protected]微辣截圖）

嘉盈根本識玩

人夫阿丞好努力想完成任務： 「所以你啱啱嗰個係講笑嘅？唔係你嘅真心？」嘉盈續說：「講笑姐！我哋冇可能嘅！阿丞，你唯一嘅可能，就係可能畀我打幾下……你唔係我個Type囉，你有老婆喎好似！」最後一句「你唔係我個Type、你有老婆」令阿丞完勝。

嘉盈 嘉盈表示拒絕追求者只有一招。
嘉盈表示拒絕追求者只有一招。（圖片來源：[email protected]微辣截圖）
嘉盈
（圖片來源：[email protected]微辣截圖）
嘉盈
（圖片來源：[email protected]微辣截圖）
嘉盈
（圖片來源：[email protected]微辣截圖）
嘉盈
（圖片來源：[email protected]微辣截圖）
嘉盈
（圖片來源：[email protected]微辣截圖）

嘉盈被封神隊友

任務結束後，微辣一班主持大讚嘉盈是神隊友，笑言下次打電話只需給她5分鐘自由發揮，她都會助你完仍所有任務，期間有主持問嘉盈現實生活中是怎樣拒絕追求者，她説：「我真實拒絕男仔其實都係咁樣，因為呢，通常嗰啲男仔自尊心都好強，所以如果我直接拒絕，都會覺得好尷尬，所以我都會隨便講啲嘢，打完場就算。」微辣這次「正在通話中」得到嘉盈加持，瀏覽人數直逼22萬人次，更有大量微辣觀眾留言激讚嘉盈「嘉盈嗰度笑到PK」、「嘉盈好好笑，3唔識7都可以吹到咁耐」、「嘉盈似玩人多」！

嘉盈 雖然嘉盈拒絕阿丞求愛，仲話著咗襪唔方便影對腳，不過其實好多舊相她都有露腳趾。（圖片提供：IG@kaaying219）
雖然嘉盈拒絕阿丞求愛，仲話著咗襪唔方便影對腳，不過其實好多舊相她都有露腳趾。（圖片來源：[email protected]
嘉盈 雖然嘉盈爛口不停爆粗，但係呢位網絡女神真我唔造作的性格，的確迷倒不少粉絲。（圖片提供：IG@kaaying219）
雖然嘉盈爛口不停爆粗，但係呢位網絡女神真我唔造作的性格，的確迷倒不少粉絲。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]微辣截圖、[email protected][email protected]

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