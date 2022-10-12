姊妹們的國際市場｜嘉盈一句焫㷫港女 填表寫特徵睇到人O嘴
嘉盈在5 位嘉賓中最搶鏡
嘉盈參加ViuTV戀愛真人騷《姊妹們的國際市場》，本身是YouTube頻道「熊仔頭」藝人，以MK及爆粗聞名，身形嬌小但有33E 激凸上圍，有不少粉絲！但對電視觀眾來說，她每一舉動及說話都令引起話題，在第二集中，她繼續低胸貼身上鏡，坐在其中已相當突出，更一句說話激嬲港女們！
嘉盈信心十足可令Kiva冧自己：你可能會鍾意嘈嘅女仔﹗
嘉盈在節目中向來自牙買加的Kiva發問：「你覺得香港女仔點？」，Kiva之前表達喜歡另一半類型「係靜啲嘅人」，當回答嘉盈對港女印象時就答：「有啲嘈囉﹗」嘉盈拍晒髀話：「啱呀！」Kiva解釋因為剛才在隔離房時聽到五女七嘴八舌的聲音，嘉盈即搶問：「咁聽唔聽到我講乜？」再講「啱呀，我好滿意佢嘅回答，因為真嘅！」
Kiva再解釋：「我意思係大家一齊唔會無嘢講囉！」主持阿正反問Kiva不是喜歡安靜的女生？Kiva回答這不代表就鍾意嘈的女仔，阿正再問：「即係做朋友可以？女朋友就免？」Kiva耍手表示不懂表達！嘉盈即搶答：「可能你今次就試到第一個鍾意嘈嘅女仔，凡事都有第一次﹗」全場大叫！
港女群起反擊：嘉盈綁架全香港女仔
其後Kiva被問到五女當中「邊個最嘈最煩」，想也不用想便答嘉盈。而嘉盈接受訪問時就自辯：
「我畀人哋嘅印象係好嘈好無禮貌，因為我就係好標準嘅香港女仔，我比起Maisy佢哋係更加貼地，但係呢我其實好尊重人，所以我唔會撻著到人哋嘅地雷嘅﹗」
嘉盈以「標準嘅香港女仔」自居，引起港女們不滿，紛紛衝到ViuTV的FB專頁留言狂轟：「唔好講自己係代表香港女仔啦，你只係得個嘈字，成日插嘴無禮貌」、「綁架全香港女仔」、「影衰晒香港女性，唔係個個都係你咁成個八婆咁」、「可唔可以Cut走佢？」、「MK妹扮港女」、「過咗火啦，令人討厭」、「對佢好反感，填表寫特徵寫大波，真係睇到O咗嘴」等。
巴打衝出解圍：你哋班港女妒忌嘉盈啫！
嘉盈被圍攻，一班網民即衝出來代為還拖：「我鍾意佢夠真喎﹗」「可能佢話嘅標準香港女仔，係指直接，唔造作，夠真，佢只係動作大啲誇張啲啫」、「如果五個女仔style一樣就唔好睇啦」、「你班港女唔抵得人有你地冇啫」、「根本妒忌人哋童顏大胸」、「就係鍾意佢講粗口勁過地盤佬」等。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》