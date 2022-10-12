姊妹們的國際市場｜嘉盈一句焫㷫港女 填表寫特徵睇到人O嘴

ViuTV最新戀愛真人騷《姊妹們的國際市場》請來YouTuber嘉盈（王嘉盈）在與李昭南（Maisy）、Sica（何洛瑤）、Dee姐陳海寧及馬曉晴（Maisy）做嘉賓，與來自不同國家男生玩配對。低胸上陣的嘉盈無論肢體動作以及打扮都最搶fo，在節目拋出「我就係最標準嘅香港女仔」一句惹怒港女們！