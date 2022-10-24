FH熊館｜嘉盈訪問中爆喊 自爆打扮性感全因冇自信：其實好多人睇唔起我
嘉盈自爆打扮性感全因冇自信
最近嘉盈上Youtube頻道FHProductionHK最新一集「熊館」做嘉賓。在訪問中，嘉盈首次透露到自己打扮性感的原因。嘉盈承認自己的確經常大秀性感身段，經常打扮到「一定要見到條線」，她解釋當時自己之所以會打扮到咁性感是因為自己冇自信。
嘉盈在訪問中分享到自己一次拍廣告不愉快的經驗。她表示當時廣告劇本本來非常正常，但到正式拍攝的時候，鏡頭不停集中在她的「事業線」上，加上配樂令廣告顯得非常低俗，令嘉盈大受打擊：「我真係覺得自己好似雞，我有一樣嘢好唔開心，原來你俾錢我賣廣告，我嘅價值就只係值喺呢到。」
嘉盈出身卑微冇學歷：「其實好多人睇唔起我」
嘉盈在訪問中亦分享到自己公屋出身，加上沒有讀大學，因為自己出身卑微，所以身邊有很多人都看不起自己。她表示自己並不心地善良，不會以德抱怨，所以自己咬緊牙關誓要讓看不起自己的人，一上網就要見到自己，每一次出演節目都會盡力做好自己。
嘉盈媽親自評價嘉盈為人
熊仔頭亦有訪問到嘉盈媽媽，她笑言自己並不知道嘉盈加入了什麼公司，雖然自己蠢，但嘉盈絕對不是蠢人。嘉盈媽媽亦表示自己文化唔多，未能給予嘉盈需要的意見，她認為嘉盈現時擁有的一切，都是靠自己一手一腳努力所得。
嘉盈回應網民負評
嘉盈亦有回應有關在節目經常被觀眾鬧「好嘈」「好煩」的問題，嘉盈認為當Youtuber就應該娛樂大眾，所以當自己拍綜藝節目都不會顧慮自己的形象，一切以節目效果行先。
嘉盈爆喊曾覺得被公司離棄
在訪問最後提到去年FHProduction曾經歷過低潮，內部出現問題，創辦人熊仔頭私人問題而經常不在狀態，令嘉盈一度想離開公司。嘉盈想起當時一度爆喊，表示覺得當時熊仔頭並不是拋棄了觀眾和頻道，而是拋棄了一直在熊仔頭身邊的自己和一班朋友，所以想要離開熊仔頭。但到最後嘉盈自覺對頻道都要責任，所以與藍仔頭等其他成員一起入製作新片爭取觀眾認同、開直播贏回View數，直至熊仔頭歸隊。
網民：嘉盈唔簡單 係一個好女仔！
嘉盈對熊仔頭的不離不棄，而且不斷做好自己、負出，感動不少觀眾。「喜歡嘉盈」、「真係睇到喊曬出來。見過你地有高峰、低潮，當嘉盈、男仔頭甚至公司好多人都話想走，想放棄一切,放棄channel，雖然都吾太關我事，但都覺得好心痛。而加見到你地重新振作，我好感動，都好多謝你地繼續拍片，娛樂我地一班觀眾。我會繼續支持你地」、「依個女人唔簡單」「阿叔我幾十碎人，都睇到喊左。」、「其實你真係好出色，鬧你嗰啲全完都只妒忌你」。
網民推測熊仔頭疑因Santis搞到差啲執笠
不過眼利的網民就發現熊仔頭出現「私人問題」的時間係上年，推測就係同Santis拍拖然後出現感情問題的時間，後來去到1月時就爆出解約的消息。網民留言：「熊仔頭話上年私人事扔低左公司，係咪俾MC帽個單野」、「Santis不得好x，差啲搞到kaying bb」、「嘉盈真係好俾心機，好女仔嚟」、「反而冇乜人x santis，熊仔頭拍嘢用心係人都知，條臭x借完佢上位就走人，差啲搞到FH執笠」「熊仔頭痛苦在心中」、「情關難過」。
完整影片：
嘉盈對熊仔頭的不離不棄，果然有情有義！
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