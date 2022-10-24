FH熊館｜嘉盈訪問中爆喊 自爆打扮性感全因冇自信：其實好多人睇唔起我

FHProductionHK「熊仔頭」藝人嘉盈出席自家頻道訪問節目「熊館」，大方分享自己一路而來的心路歷程。嘉盈在訪問中首次透露自己賣弄性感的原因，在提及到去年FHProduction低潮時期的時候，嘉盈更忍唔住爆喊，令不少網民都表示經過這次訪問後，更加喜歡用心做自己的嘉盈！